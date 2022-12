🎶 Desde el cielo una hermosa mañana🎶 Si vas a lanzarte al templo durante estas fechas, es importante que tomes en cuenta los siguientes detalles para acudir a la Basílica de Guadalupe 2022.

Luego de dos años con restricciones sanitarias, La Villa recibirá a las peregrinaciones los días 11 y 12 de diciembre con motivo del 491 aniversario del Acontecimiento Guadalupano.

De acuerdo con la iglesia, los festejos de este año a la ‘Morenita’ del Tepeyac’, se llevarán a cabo con la normalidad con que se habían hecho por generaciones hasta antes de la pandemia.

“Si la asistencia de peregrinos a la Basílica de Guadalupe se comporta de manera similar (en proporción) a la de los asistentes a la Romería de la Virgen de Zapopan (Jalisco) en octubre pasado -donde se superó cualquier cifra anteriormente registrada-, podríamos tener un récord histórico de visitantes al Tepeyac”, indicó en Desde la Fe.Â

Ahora bien, es momento de prepararse para emprender la visita al templo mariano.

Recomendaciones para acudir a la Basílica de Guadalupe 2022

Lo primero que debes hacer antes de acudir al templo, es realizar una visita al médico para que te informe si estás en óptimas condiciones.

En tu mochila lleva únicamente lo necesario, no cargues de más.

Ojo, lleva una identificación oficial o realiza una tarjeta con tus datos, tipo de sangre, alergias y el contacto de una persona en caso de una emergencia.

Usa ropa cómoda, ligera y térmica. No olvides llevar chaleco o cinta antirreflejante.

También es importante que tu calzado sea adecuado para que tu caminata sea lo más cómoda posible.

¡Qué no te dé el “córrele que te alcanzo”! Consume alimentos que no se descompongan rápidamente, no olvides lavarte las manos y bebe mucha agua.

Es super importante que evites la quema de pirotecnia.

No pierdas de vista a las personas adultas mayores o menores de edad.

Además, ubica las carpas de los servicios médicos y de seguridad.

Así será el operativo

En esta ocasión la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un dispositivo de seguridad y vialidad en las vías principales de acceso al santuario.

Por ello, se desplegarán 5 mil 448 policías de la SSC, apoyados con 287 vehículos oficiales, tres motocicletas, 16 ambulancias y 15 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Se incluye al operativo un helicóptero Cóndores de la SSC quien realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia para informar de forma oportuna cualquier incidente al personal en campo.

Estas acciones permanecerán hasta el día martes 13 de diciembre en el recinto religioso.