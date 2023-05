Aunque el Metro de la CDMX no se compara con otro, hay algunas cositas que nos gustaría tener para hacer más amenos nuestros viajes.

Aunque no lo creas, el Metro de la CDMX es uno de los más importantes en el mundo tanto por su extensión como por la capacidad de personas que transporta todos los días dentro de sus vagones. Su red de vías no sólo abarca la capital del país, sino que traspasa las fronteras del Estado de México.

Sin embargo, a pesar de la inversión que se ha hecho año con año y las recientes remodelaciones como la de la Línea 1, hay algunas cosas que tienen otros sistemas de transporte en el mundo y que, por supuesto, nos gustaría tener.

Por ello, haremos un breve recuento de algunas cosas que hemos encontrado en otros países. Algunas innovaciones vienen de Sudamérica, mientras que otras son del “otro lado del charco” en Europa y hasta de Asia.

El Metro de la CDMX es uno de los más importantes en el mundo por su extensión, así como por la capacidad de personas que transporta FOTO: Cuartoscuro

Las puertas de seguridad de Corea del Sur

Una de las cosas que encontramos en el Metro de Corea del Sur es que tienen unas puertas muy modernas, que se encuentran en los andenes y están colocadas en el borde de la llegada del tren.

Sirven como método de seguridad para que las personas no caigan a las vías por algún accidente o si es que decidieron terminar con su vida. Solo se abren una vez que haya llegado el tren y esté detenido completamente. ¿Quién dirá: “no se pase de la línea amarilla, joven”?

El tren que se conduce solo en Chile

Una de las cosas más sorprendentes que tiene el Metro de Santiago de Chile son unos trenes que ya no tienen un conductor o por lo menos ya no es de carne y hueso. Estos son navegados por un robot y ya no hay una cabina para algún operador.

La usuaria de TikTok @caturriz explicó que lxs patajerxs del último o primer vagón pueden acercarse a la ventana y ver cómo es el viaje por las vías del tren. Aunque, claro, no tienen la característica del “conductor amable” de nuestro Metro, que desea los buenos días por los altavoces.

Asientos acolchonados en Qatar

Cuando fue el mundial en Qatar 2022, una de las cosas que más sorprendió a lxs turistas de todas sus extravagancias y lujos fue su metro. Lo que nos llamó la atención fueron los asientos que tiene cada vagón.

El país asíatico se olvidó del plástico o del metal y colocaron asientos como si fuera un viaje en autobús. Son individuales, tienen recargaderas para los brazos y bastante espacio para estirar los pies.

Pero lxs cataríes no se pueden divertir con los asientos tipo “resbaladilla” que hay en la Línea 2, que si no te agarras de algo (o alguién), te irás desplazando poco a poco con el avance de los convoyes.

Las estaciones salidas de un palacio de Moscú

Una de las cosas más hermosas del Metro de Moscú son sus estaciones que parecen que fueron extraídas de algún palacio o de alguna pintura renacentista. Con solo verla, puedes admirar el lujo que las personas rusas admiran en sus trayectos al trabajo o escuela.

Por su belleza, este sistema de transporte es conocido popularmente como el “Palacio del Pueblo”. Puedes admirar estatuas, pinturas, iluminaciones extravagantes, paredes garigoleadas y suelos dignos de una pista de baile de algún rey. Por supuesto, no se comparan con el Túnel de la Ciencia en La Raza.

