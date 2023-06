¡Olvídate de las filas! Con la App de la Tesorería de la CDMX podrás hacer tus pagos y trámites sin tener que salir de tu casa.

Si eres de lxs que prefieren hacer sus pagos en línea, la Tesorería de la CDMX tiene una opción para ti: una app disponible para dispositivos Apple y Android. Esta aplicación te hace un paro para ahorrarte la fila al momento de querer pagar por algún servicio de la dependencia.

Sin embargo, esta app del Gobierno de la Ciudad de México no es muy conocida. Por ello, te vamos a contar cómo hacerle para descargarla, así como todo lo que puedes hacer con ella. Ya no hay excusa para que digas que no tienes tiempo para cumplir con tus obligaciones.

¿Cómo descargo la app de la Tesorería de la CDMX?

Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la App Store si eres de Apple o a la Play Store si eres de Android y buscar “App Pagos tesorería”. El ícono es el del Gobierno de la Ciudad de México.

Luego le das en descargar y cuando termine buscas la aplicación en tu teléfono. Al ingresar, te pedirá un usuario y contraseña, que podrás obtener tras un registro de tus datos. Te pedirán esto:

CURP

Nombre y apellidos

RFC

Correo electrónico

Número de tu celular

Una contraseña

Con la app de la Tesorería de la CDMX podrás comenzar a hacer tus pagos, descargar documentos. Foto: Play Store

Por último seleccionas la opción “crear” y listo: ya tendrás acceso a tu cuenta y podrás comenzar a hacer tus pagos, descargar documentos, así como consultar cosas de interés de la Tesorería de la CDMX como la ubicación de sus oficinas o números de servicio.

¿Qué puedo pagar con la app de la Tesorería?

Impuesto Predial, vigente

El impuesto Predial, vencido

Impuesto Predial, anticipado

El impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Impuesto sobre Nóminas

Infracciones de Tránsito

Derechos por Renovación de Tarjeta de Circulación

Los derechos por Licencia de Conducir tipo “A”, expedición y reposición

Derechos por Suministro de Agua, vigente

Certificaciones de Pago

Constancias de Adeudo

Pago por línea de captura

¿Qué trámites puede descargar con la app?

Constancias de Adeudo de Predial

Las constancias de Adeudo de Agua

Certificaciones de Pago

Constancias de No Inhabilitación

¿Qué puedo consultar con la app de la Tesorería de la CDMX?

La ubicación y horarios de las Oficinas de la Tesorería

Infracciones de Tránsito

Información de pagos realizados

