Del Centro Histórico a Neza: la ampliación de la Línea 4 del Metrobús comenzó a operar el domingo 27 de marzo.

Desde las 5:30 horas comenzó el servicio de la nueva ruta, la cual tendrá como terminal la estación Alameda Oriente.

En total se ampliaron 6 kilómetros, en una ruta exprés que va del Eje 3 Oriente hasta Pantitlán; posteriormente se agregaron 2 kilómetros y medio más para completar el trayecto hasta la Alameda Oriente, con una estación intermedia en Calle 6.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), esta ampliación permitirá que los usuatios del Estado de México que realizaban transbordo en Pantitlán, ahora lo hagan en las estaciones Alameda Oriente o Calle 6, lo que conectará al municipio de Nezahualcóyotl con la alcaldía Venustiano Carranza.

“Hay que recordar –y esto no es muy común– hay una estación, ahora, de Metrobús, no solo de Mexibús, adentro de Pantitlán. Esto quiere decir –porque los lugares de los que estamos hablando: Alameda Oriente, Calle 6, Pantitlán– que conectan a Nezahualcóyotl y Venustiano Carranza, digamos un extremo de Venustiano Carranza que no tenía transporte estructurado porque llegaba, justamente, hasta Pantitlán, ahora lo tiene y, específicamente en las colonias El Sol, El Barco, Maravillas, Peñón de los Baños, El Arenal, Cuchilla Pantitlán, Adolfo López Mateos, El Caracol y Agrícola Pantitlán”, detalló Andrés Lajous, titular de la Semovi.

De dónde a dónde va la ampliación de la Línea 4

El funcionario explicó que la ampliación de la Línea 4 tiene una extensión de 6.7 kilómetros, de los cuales, 2.8 son compartidos con el Mexibús y 1.2 son de uso exclusivo de este transporte chilango.

Quienes viajen desde la Alameda Oriente al Metro Hidalgo harán un recorrido de 40 minutos.

Para dicha obra se contempla incorporar 15 autobuses de 15 metros, con capacidad para 130 pasajeros, cuya operación correrá a cargo de la empresa COPATTSA.

También se colocaron tres curces seguros en Periférico y Río Churubusco, en la Glorieta Bordo de Xochiaca y en la Puerta 1 de la Alameda Oriente.

Además se colocaron rampas peatonales, guías táctiles, semaforización peatonal, balizamiento y bolardos de protección. También se realizó el reencarpetamiento de vialidades como Periférico y Calle 7, avenida Bordo de Xochiaca y avenida Río Churubusco.

Con esta ampliación se prevé que la demanda de este transporte incremente y beneficie a 100 mil usuarios al día.

