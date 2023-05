Esta mañana hubo una nueva alerta en Volcán Popocatepetl y subió a fase 3. Te contamos qué significa y las precauciones a seguir.

Elevan nivel de alerta en Volcán Popocatepetl a amarillo fase 3, te contamos qué significa y cuáles son las recomendaciones que se sugieren.

Este domingo, por recomendación del Comité Científico Asesor del Volcán Popocatepetl se informó el cambio de nivel de alerta de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, el cual hasta el momento no contempla evacuaciones generalizadas.

Sin embargo, en las últimas 24 horas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres detectó 94 exhalaciones con vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Por ello, ayer el AICM suspendió sus operaciones; la caída de ceniza en la pista de abordaje y aterrizaje impidieron sus vuelos.

Entérate de todo lo que ocurren en la CDMX: Suscríbete al newsletter de Chilango

AICM cierra operaciones por presencia de ceniza volcánica en Popocateptl.

¿Qué significa la nueva alerta en Volcán Popocatepetl de este domingo?

La actividad típica del volcán consiste en la formación y destrucción de domos de lava. En tanto, la alerta amarillo fase 3 significa una actividad intermedia a alta del volcán; lo que ocasiona:

Crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones.

Persistencia de fumaroles, gas y caída leve de cenizas en zonas cercanas.

Explosiones de intensidad “creciente” con lanzamiento de fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos de mediano alcance.

No obstante, esta fase no es sinónimo de riesgo para la población, por lo que no se contempla evacuaciones hasta el momento. El nivel de alerta dependerá de la erupción del volcán, siendo el semáforo rojo en cualquiera de sus fases (1 o 2) por el que se necesitaríamos estar preparados para una evacuación.

“Después de revisar lo establecido por el Semáforo de Alerta Volcánica, en sus diferentes fases, el Comité Científico Asesor del volcán #Popocatépetl llegó a la conclusión de hacer la recomendación correspondiente para cambiar el nivel de Amarillo Fase 2 a #AmarilloFase3” pic.twitter.com/dIP4TykXSb — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 21, 2023

¿Cuáles son las recomendaciones con el semáforo de alerta en fase 3?

Se sugiere estar preparados ante una posible evacuación si las autoridades de Protección Civil lo indican. También mantener ruta de evacuación en buenas condiciones y un señalamiento adecuado. Procurar refugios temporales, medios de transporte para la evacuación y tránsito controlado entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés.