El servicio emergente de RTP por el cierre de Línea 1 ya está en marcha, aunque aún está ajustando la ruta y las paradas.

En el andador A, del paradero de Pantitlán, los camiones de RTP hacen fila, listos para salir a cubrir sus nuevas rutas hacia Pino Suárez o Balderas, por el cierre de la Línea 1 del Metro.

Por la mañana, en las horas de afluencia alta no tardan más de minuto y medio en llenarse y salir del paradero, señala personal de la Secretaría de Movilidad (Semovi) que está en el lugar para orientar a las personas.

Este miércoles fue el primer día en que se echó a andar este servicio para que los usuarios empiecen a conocerlo, y el lunes 11 de julio que el metro cerrará conozcan ya las rutas y los tiempos que les tomará llegar a sus destinos.

Según los horarios de llegada y salida del RTP, en este primer día los autobuses se hicieron de Pantitlán a Balderas entre una hora y hora y media.

Sin embargo, en un recorrido realizado por Chilango, tan solo el salir del paradero de Pantitlán y tomar Calzada Ignacio Zaragoza le tomó a la unidad de RTP media hora.

Ese fue el tiempo tomando el RTP a las 11:30 de la mañana, cuando el tráfico habitual de la hora pico matutina ya es menor.

De ahí hasta San Lázaro, sin tráfico por Zaragoza se sumaron 15 minutos al recorrido.

Al ser el primer día los operadores de RTP están en un “ensayo” de las rutas, pues no la conocían y por ende no sabían qué calles tomar para llegar a cada estación de la Línea 1 donde deben hacer parada.

“Yo no conocía la ruta, pregunté y me dijeron que mejor preguntara a mis compañeros, ellos me han dicho por dónde se han ido, pero no hay un mapa”, dijo uno de los conductores a Chilango.

Durante el recorrido también deben identificar dónde se ubican las nuevas paradas para el ascenso y descenso de pasajeros. Algunas ya están instaladas como en el caso de las estaciones Balbuena y Moctezuma.

Aún no están terminadas, falta el techo, pero ya cuentan con la estructura metálica y las lámparas. Ambas se encuentran sobre el camellón en Zaragoza.

En San Lázaro no se ve aún una estructura para la parada, y en Merced la parada no será fuera de la estación sino sobre Fray Servando, casi esquina con Circunvalación.

De Pantitlán saldrán RTP con tres rutas distintas, así que los usuarios deben estar atentos.

Pantitlán a Balderas – directo (este no para en San Lázaro y Candelaria)

Pantitlán a Balderas – con paradas en todas las estaciones de Línea 1

Pantitlán a Pino Suárez – con paradas en todas las estaciones

Zaragoza a Balderas – sin parada en San Lázaro y Candelaria

Los RTP cuentan con una máquina lectora para pagar con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), pero si no tienen saldo podrán pagar con efectivo en la alcancía.

Eso sí, si lo hacen así deberán volver a pagar la entrada al metro si transbordan.

Una recomendación que hace la Semovi es que lleven con suficiente saldo su tarjeta, ya que en Pantitlán, en el andén de salida de RTP, podrán comprar una por 30 pesos con 15 de saldo pero no podrán recargar.

En esta nota te decimos en cuáles puntos puedes recargar tu tarjeta.

Otro tip es que salgas con tiempo, al menos media hora más temprano de lo que solías hacerlo.