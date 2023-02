En el metro de la Ciudad de México pueden ocurrir emergencias como incendios, desalojos o pérdidas de objetos, te decimos qué hacer

Si desalojan el tren, ocurre un sismo o un incendio, ¿sabes qué hacer o a quién acudir? Aquí te decimos cómo actuar en estos casos.

El metro es el sistema de transportes más usado del país, solo en el primer trimestre de 2022 movilizó a 241 millones de personas. De acuerdo al reporte anual de “Afluencia de estación por línea”, generado por el mismo. Por eso, resulta astuto entender cómo funciona y qué hacer en situaciones de emergencia. Consultamos en el sitio web oficial del STC (Sistema de Transporte Colectivo Metro) y estas son sus recomendaciones. ¡Abusados!

¿Qué hacer en caso de desalojo en tren?

Mantén la calma y sigue las indicaciones del personal del Metro de la CDMX. No abras las puertas del vagón ni jales las palancas de emergencia. Espera a que las escaleras de emergencia sean colocadas y acércate a ellas en orden. Al caminar por las vías, hazlo solo por los durmientes, en orden y en la dirección que se te diga.

Metro de la CDMX: Si ocurre un sismo repliégate a la pared sin rebasar la línea amarilla.

¿Y si me toca un sismo en el metro?

Calma. No corras, empujes o grites; sigue la ruta de evacuación. Si estás en el andén, repliégate a la pared sin rebasar la línea amarilla. Si estás en el tren, permanece ahí y no invadas las vías o túneles. Los andenes cuentan con luces de emergencia, por lo que se recomienda no encender cerillos o encendedores.

¿Qué hacer en caso de extravío de personas?

Acércate al policía, vigilante con el uniforme del STC, taquilleras o Jefe de Estación e informa sobre lo sucedido en caso de que te hayas percatado que tu acompañante se perdió o encuentras a una persona que sí. Si eres tú el extraviado el personal del metro debe orientarte a encontrar la estación o salida que necesitas.

Se me extravió un objeto, ¿qué hago?

Busca al Jefe de la Estación para que levante un reporte. Vas a necesitar una identificación oficial y vigente. El plazo máximo para obtener una respuesta en caso de no encontrar el objeto de inmediato es de 10 días. Si lo requieres puedes acudir a la Oficina de Orientación e Información de la Gerencia de Atención al Usuario, ubicada en Av. Balderas No. 58, 1er. Piso, Col. Centro, C.P. 06040, Alcaldía. Cuauhtémoc (arriba de la estación Juárez dirección Indios Verdes).

¿Qué hacer en caso de un incendio en el Metro?

Si detectas humo o fuego, avisa al personal del metro de la CDMX. En caso de desalojo, el personal te avisará dónde dirigirte, por lo que no intentes salir si estás a bordo del tren. Más bien, de ser necesario, desplázate por el suelo. El personal está capacitado para combatir el fuego, sigue sus indicaciones.

Y si encuentro a una persona en las vías del metro, ¿qué hago?

No bajes a las vías del tren para ayudar, ve a un gabinete de emergencia y aprieta el interruptor para cortar la corriente. Después que lo hagas,avisa por el teléfono rojo de emergencia. Solo el personal de la STC está autorizado y capacitado para bajar a las vías del tren y realizar un rescate.