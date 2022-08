Estabas a punto de pasar el nivel del juego, tu crush te puso fueguitos en el insta, Tik Tok te notificó que tu video se hizo viral, te tomaste la mejor selfie en años, estabas mandando un mail de un bomberazo de la chamba, enviaste tu tarea en el último minuto de tolerancia, o estabas pidiendo tu servicio de coche en la fiesta, pero en eso… ¡pum!, malas noticias: la batería de tu cel murió.

Lo peor no es que interrumpió todas esas acciones que requerían respuesta inmediata, sino que no te llevaste el cargador. La ansiedad de no saber el desenlace de lo que estabas haciendo y de estar incomunicado comienza a invadirte. No hay de otra, tendrás que esperar hasta que llegues a casa o que alguien te haga paro con un cable, ¡qué lata!

Pero ahora, imagínate tener un cel al que le dure la batería hasta 2 días, podrías realizar todo eso y ya solamente dependería de ti, no de tu equipo. Podrías ver tus series favoritas capítulo tras capítulo, grabar y fotografiar todo lo que quieras, o incluso salir a la naturaleza de campamento o aventura sin temor a que te deje botado sin pila. Y aunque pareciera que es un sueño guajiro, con el Samsung Galaxy A53 5G es posible.

Pero no solo rifa en ese sentido, sino que tiene tecnología y diseño para ser rápido y funcional. Por ejemplo, nada de que ya no hay espacio y tienes que borrar tus memes y selfies, pues gracias a los 128 GB de almacenamiento interno y soporte para una tarjeta microSD puedes almacenar mucha info, videos, fotos, y apps.

Además, tu juego y series las verás en la mejor calidad, ya que la pantalla es FHD+ Super AMOLED. Se aprecian más detalles y un contraste vívido, además incluye un protector para no lastimar tu vista.

Vamos a otra cuestión importante: la cámara. Es de 64 MP, lo que representa una de sus fuertes características, ya que usa Inteligencia Artificial que mejora automáticamente las fotos para que puedas compartirlas de inmediato. Logra tomas más nítidas, claras y con todos los detalles, desde tomas lejanas hasta muy cercanas. También, hace las mejores selfies por la calidad de su cámara frontal. Adicionalmente, tiene filtros de Snapchat actualizados regularmente si lo pones en modo “Diversión”.

Y si ya pasaron dos días ininterrumpidos de fotos, videos tutoriales, redes sociales, chamba, y videollamada con tus amix, revive en fa tu Samsung Galaxy A53 5G y con la carga super rápida y activa el ahorro de energía adaptativo para mejorar el rendimiento general de la batería.

Por si fuera poco, su diseño es una chulada, y también aguantador, pues resiste al agua, su display también está protegido, y es el único en su tipo con red 5G.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON SAMSUNG.