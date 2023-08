Si vas al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol podrás regresar a casa en la limusina naranja, pues el Metro amplió su horario.

¿Ya tienes listas tus friendship bracelets? Taylor Swift se presenta en el Foro Sol desde este 24 de agosto para sus esperados conciertos en México como parte de su gira The Eras Tour y si eres de los swifties que irán, esta información te interesa.

El Metro de la CDMX anunció que ampliará el horario de servicio hasta la una de la mañana en varias de las líneas para que las y los fans de Taylor Swift puedan regresar a sus casas.

Foto: X/@taylorswift13

¿Qué línea cerrarán hasta 1:00 am por concierto de Taylor Swift?

Las líneas que cerrarán más tarde son:

Línea 2 , que va de Taxqueña a Cuatro Caminos

, que va de Taxqueña a Cuatro Caminos Línea 3 , que va de Indios Verdes a Universidad

, que va de Indios Verdes a Universidad Línea 8 , que va de Garibaldi a Constitución de 1917

, que va de Garibaldi a Constitución de 1917 Línea 9 , que va de Pantitlán a Tacubaya

, que va de Pantitlán a Tacubaya Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que tendrá este horario especial los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, cuando son los conciertos de Taylor Swift.

Foto: @MetroCDMX

¿Cómo llegar al Foro Sol?

Metro

La limusina naranja suele ser la mejor opción para moverte por la CDMX, en esta ocasión no es la excepción, pues las estaciones más cercanas al Foro Sol son Ciudad Deportiva, Velódromo y Puebla, todas ellas de la Línea 9 (la de color café). Aquí te recomendamos usar la estación Ciudad Deportiva que es la más cercana a la puerta 6, y que es la entrada principal al Foro.

¿Cómo va a estar el clima durante los conciertos de Taylor Swift?

Agosto es un mes muy lluvioso en la CDMX, por eso te recomendamos estar listx con un impermeable, pues los paraguas no están permitidos en el Foro.

Jueves 24 de agosto con una máxima de 23°C y una mínima de 13°C se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

Viernes 25 de agosto con una máxima de 23°C y una mínima de 11°C se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

Sábado 26 de agosto con una máxima de 22°C y una mínima de 12°C se pronostica intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes

Domingo 27 de agosto con una máxima de 23°C y una mínima de 13°C se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

¿A qué hora se abren las puertas y se entregan los paquetes VIP?

Si eres swiftie seguro es una presentación que llevas mucho tiempo esperando y no querrás perderte ni un segundo de las más de tres horas de concierto, por eso te recomendamos llegar con anticipación puesel show comenzará a las 19:20 horas.

Además si tienes un boleto general y deseas estar lo más cerca del escenario posible, es bastante común llegar varias horas antes esperando alcanzar el preciado lugar de primera fila frente al escenario, sin embargo debes tomar en cuenta que las puertas abren alas 16:30 horas.

Ahora que si al comprar tu boleto te decidiste por alguna de las seis opciones con paquetes VIP, debes saber que la entrega será de 10:00 a 19:00 horas en el acceso de la puerta 15, una vez que comience la presentación de Sabrina Carpenter ya NO se podrán recoger paquetes VIP.

Muy importante, a la hora recoger tu paquete VIP asegúrate de mostrar el boleto correcto, pues si en lugar del boleto que tiene el nombre de tu paquete, por error escanean el boleto de acceso, ya NO podrás ingresar al concierto.

Recuerda que el paquete VIPWe Never Go Out Of Styletiene acceso anticipado al recinto, siendo de10:00 a 15:00 horas.

#AvisoMetro: Debido al evento que se llevará a cabo en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, el Metro ampliará su horario hasta la 1:00 am los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en las estaciones de las Líneas 2, 3, 8, 9 y B. Toma previsiones. pic.twitter.com/m8wyGbmASy — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 24, 2023

