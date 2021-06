Los viajes en el tiempo en la serie Loki parecen ser la antesala de una nueva era. Si te clavaste con los dos primeros episodios, checa esto.

Loki, la más reciente producción de los Estudios Marvel en la era Disney, ha comenzado, y vaya que las preguntas ante una trama compleja no se han hecho esperar.

Por lo pronto, ahora mismo nosotros tenemos un par de respuestas que quisiéramos aventurar, pero iniciemos por el principio…

¿Quién es Loki?

El brujo-farsante de la mitología nórdica es quizá uno de los antihéroes más carismáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y en buena medida se debe al ángel de su intérprete humano: Tom Hiddleston.

Hijo noble de los gigantes de hielo, Loki, dios de la mentira y del engaño, fue acogido por el todo poderoso Odín para dar paz a su pueblo.

Fue así que el Padre de Todo lo crio como hijo propio hasta que los acontecimientos de la primera cinta de Thor (2011) lo confirmaron como un gran farsante.

El mago de la ilusión, cuyo deseo de poder y gloria llevó a los terribles acontecimientos conocidos como la Batalla de Nueva York, un cataclismo alienígena que cambió al mundo humano para siempre, tiene implicaciones que aún se dejan ver tras la caída de Thanos y los esfuerzos de restauración post-Blip (¿por qué no nos dieron una traducción al español para ese término cuando casi todo lo tiene?).

¿Dónde (y cuándo) estamos en la nueva serie de Loki?

Recién comienza la teleserie nos posicionan en el desierto de Mongolia. Loki, quien ha conseguido liberarse tras ser capturado al finalizar la Batalla de Nueva York (gracias a la intervención de los Vengadores, quienes buscaban resarcir su línea temporal), se incorpora al tiempo que un escuadrón de encasquetados con emblemas extraños en su ropa lo rodean.

De inmediato llaman al hechicero “una Variante”, pues ha cometido “crímenes contra la sagrada línea del tiempo”… Hey, espera. ¿Líneas del tiempo…?

¿Viajes espacio-temporales… en un multiverso?

En el principio de los tiempos era el multiverso.

Sí, como lo viste en la más reciente película animada del Hombre Araña: múltiples universos en múltiples líneas temporales que se sucedían de forma libre e independiente de las demás.

Pero, como se puede ver en esa misma cinta del muy amado héroe arácnido, la idea del multiverso es muy riesgosa porque deriva siempre en caos.

Fue así que tras una cruenta guerra, unos seres muy poderosos del panteón estelar Marvel, ahora llamados para la pantalla chica solo como “omniscientes Guardianes del Tiempo”, decidieron consolidar con las múltiples líneas temporales en una sola.

Son ellos los que protegen el “flujo correcto” para “todos” y para “todo”, a través de una agencia aparentemente burocrática llamada AVT: Autoridad de Variación Temporal.

Sin embargo, como estos “omniscientes” (que “todo lo saben”) no son “omnipotentes” (que “todo lo pueden”) a veces surgen entidades capaces de burlar dicho orden.

A estos seres se les categoriza como “Variantes” y se les etiqueta como muy peligrosos, pues sus ignorantes acciones no “omniscientes” serían capaces de, a través de eventos “Nexus”, traer de vuelta el caos del multiverso y una sucesiva e indeseada “guerra de realidades”.

¿Qué son los viajes espacio-temporales y cómo afectan al UCM?

Si naciste en los años ochenta, seguramente recuerdas varias referencias de viajes espacio-temporales y cómo funcionan en la narrativa de teorías del cine y la televisión.

Volver al futuro, la emblemática serie cinematográfica de Robert Zemeckis (mal)instruyó a toda una generación sobre las dificultades que acarrea saltar en el tiempo…

Pero algo que hacen otras historias (más complejas) con modificaciones temporales es plantearse el determinismo como forma de evitar los efectos paradójicos de los saltos temporales.

Es decir: todo viaje realizado para modificar el pasado es efectivamente el futuro, y por tanto, ineludible, como parte de la misma línea temporal. Los esfuerzos para buscar cambiar solo son reforzamientos para mantener el estado actual.

Y si un estado pareció “modificarse” es porque en realidad no era “verdadero” ni “final”. Es así que el viaje de los Vengadores para vencer a Thanos fue el camino deseado, y el sacrificio de Natasha Romanoff y Tony Stark, inevitable.

Lo interesante aquí de la propuesta Marvel es decirnos que ese “determinismo” temporal no es fortuito, sino que es impuesto y vigilado por la AVT, debido a los deseos de los “Guardianes del Tiempo”.

Muy bien, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué implica esto para el UCM? Pues, para decirlo de forma clara y directa: en mucho dinero.

Así es, la apertura a la existencia de los multiversos no solo funciona como un elemento de interés pop, sino también como una “llave maestra” de escritura creativa, un deus ex machina.

El papel de la serie Loki se vislumbra entonces como el primer paso, serio y contundente, para el reinicio suave de un nuevo UCM, en donde todos los grandes nombres pueden o no cambiar de rostro (dígase actores que ya no quieren continuar, actores que ya no tienen la edad para mantenerse relevantes o actores a quienes ya no se les quiere pagar igual… Muy notoriamente Robert Downey Jr. y Chris Evans, por ejemplo), y en donde las franquicias prestadas o recuperadas podrán tener verdadero peso.

En este nuevo UCM nuestro amigable vecino el Hombre Araña podrá tener una relevancia nodal y los creativos de cine y televisión tendrán por fin acceso al siempre fértil jardín de historias que representan los mutantes (sí, ¡por fin MUTANTES!) de los Hombres X.

Quizá veremos a Peter Parker capitanear al nuevo UCM. Quizá veremos, por tercera vez en nuestra línea de vida, a unos nuevos Charles Xavier y Magneto, especialmente porque fue en las historietas de los Hombres X donde por primera vez Marvel planteó una trama con modificaciones espacio-temporales.

Basta recordar cómo un escuadrón que viajó al pasado para asesinar al Profesor X condujo al cataclismo de la Era de Apocalipsis, pues al estar él muerto, nadie pudo instruir a Jean Grey en el uso de sus habilidades, liberando así la Fuerza Fénix y una potencial destrucción de la Tierra.

Los escritores de la gran M podrán echar mano de las muy líneas argumentales de Los 4 Fantásticos, de su muy interesante villano, el Dr. Doom, por cierto, también un reconocido viajero del tiempo en las historietas.

Además, podrán apelar al recurso de la poderosa Bast, la diosa wakandiana cuyos ojos ven “todos los futuros y todos los caminos” (pensando que está en puerta la segunda película de Pantera Negra) y quizá allanen el camino para presentarnos al nuevo superrival, el famoso villano de las historietas Kang el conquistador, otro famoso viajero del tiempo, cuya aparición ya está “confirmada” para la tercera cinta del Hombre Hormiga.

Pero, ¿es malo reiniciar las historias? ¿Es acaso indeseable? Contestaré con la contundencia de la historieta: los superhéroes son un concepto que nació en la década de los treinta.

Desde entonces, de manera infatigable, las generaciones posteriores se han vanagloriado en sus historias. Mientras la narrativa del superhéroe continúe con los postulados del interés actual, tendremos enmascarados siempre.

Por cierto, ¿notaron lo mucho que se parece la AVT a la policía del tiempo de Gravity Falls: un verano de misterios? Bueno, ésa también es de Disney…