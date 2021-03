El episodio final de WandaVision incluye escenas pos créditos, una revelación y a Pulsar. Te dejamos las 4 dudas con las que Marvel nos dejó.

Si ya viste el final de WandaVision seguro tienes muchas dudas -y algunas decepciones-, pero si no es el caso… ¡sal de esta nota! Ahí te van nuestras dudas acerca del futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y, por supuesto, el futuro de la -ahora- Bruja Escarlata.

Las claves del final de WandaVision

El episodio final de WandaVision tiene dos escenas pos creditos, una tradición de Marvel, muchas referencias al mundo de los cómics y un desenlace que le sacó la lágrima a varios. Wanda Maximoff ahora luce (con traje nuevo) como toda una Bruja Escarlata.

Por fin se ha revelado que tan grande es poder “supera al Hechicero supremo” en palabras de Aghata. Vision Blanco -que no es Ultrón- salió del Hex con la memoria de lo sucedido al humanoide ¿original? y la capitana Rambeau descubre, finalmente, su poder.

Además las escenas pos créditos nos dejan ver que Rambeau podría encontrarse con Fury en la fuerza S.W.O.R.D. que se ubica en el espacio, para conectar de alguna manera con Los Eternos o Capitana Marvel II. La moneda está en el aire. O eso le da a entender la Skrull que vemos en la primera escena.

La segunda escena, muy al final del episodio, nos deja ver a una Wanda tranquila disfrutando la vista en un alejado valle, pero ¡oh sorpresa! en realidad la Bruja Escarlata tomó el libro de Agatha Harkness; parece estar aprendiendo a conocer su poder; entender su alcance y entrar a otro plano tal como lo hace Dr. Strange. Vaya, vaya.

Pulsar y los jóvenes Vengadores

Otra de las claves en el final de WandaVision, que nos dejó con ganas de ver lo nuevo en Marvel, fue el destino de la capitana Rambeau. Monica mostró un poco de los poderes que obtuvó ¿al cruzar el Hex?

En realidad este personaje de los cómics, fue la primera Capitana Marvel, antes que Carol Danvers y durante los 90, principios del 2000, se convirtió en Pulsar. Será interesante seguirle la pista en las próximas cintas del UCM.

Por otro lado, los gemelos de Wanda y Vision, si ya viste el final de WandaVision, se quedan listos para ir a la cama, pero es hasta la segunda escena pos créditos que Maximoff escucha a Tomy y Billy pedir su ayuda. “Mamá… ayúdame” se escucha en el plano donde la Bruja Escarlata se encuentra, sus ojos se iluminan y ahí termina la temporada.

El multiverso de la locura

Y es precisamente la escena donde vemos a la Bruja Escarlata “meditar” la que ofrece una referencia directa al Dr. Strange (cuando este ve más de 13 millones de posibles futuros) y nos deja creer que el multiverso podría ser posible -los fans ruegan que así sea-.

Quizá sea Mephisto, o la misma Aghata, la que orillen a Wanda a la locura hasta el punto de alterar la realidad, como sucede en el cómic House of M. No puede saberse hasta no ver cómo conectará esta serie con las nuevas entregas y estrenos de Marvel.

¿Existen los mutantes?

Hablando precisamente del final de WandaVision y House of M, al final se descubre que el personaje interpretado por Evan Peters (American Horror Story) es en realidad un habitante de Westview. Quedamos.

Las teorías acerca de una conexión (referencia) directa al multiverso, o las probabilidades de un cameo del Profesor X, quedaron por los suelos. Pero sin duda los poderes de Wanda están apenas siendo explorados y esto sucederá a plenitud en la Fase 4 del UCM. Esperamos que sí.

Sabremos en un par de años los planes de Marvel para juntar a los X-Men con los Avengers en un mismo arco en la pantalla grande.