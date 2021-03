La miniserie Falcon y el Soldado del Invierno estrena hoy, te contamos qué pasó en el primer episodio y lo que podría pasar en el MCU.

Cameos, el escudo del cap, acción y todo lo que debes saber del primer episodio de Falcon y Soldado del Invierno.

El primer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno” empieza fuerte. En ‘New World Order’ vemos al menos 10 minutos de acción marvelita en la primera secuencia.

Si no has visto el episodio van los spoilers. No leas. Te lo advertimos.

Mientras Sam se dedica a seguir su camino de héroe y dejar que el escudo del Capitán América en el museo dedicado al más grande heroe. El ex agente de Hydra ya no existe más en Bucky Barnes.

El llamado Soldado del Invierno está en terapia para tratar de sanar las heridas que la guerra y su pasó por la organización dejaron en él.

La serie cuenta con 6 episodios que estrenan a partir de hoy 19 de marzo cada viernes. Nos dejan listos para ver la cinta en solitario de Natasha Romanoff.

Durante Falcon y el Soldado del Invierno podremos ver a un nuevo villano (organización) que tiene más motivos detrás que acceder al adamantium en el escudo del Cap.

Además, vemos a Rhodey (Máquina de Guerra) en un cameo inesperado dentro del Museo del Capitán América y la presentación de un ¿nuevo Cap?

Esta serie terminará de cerrar el segundo arco narrativo para los Avengers del grupo secundario. Wanda Vision abrió la puerta para ver qué y cómo seguirá el Universo Cinematográfico de Marvel en pantalla.

La serie de Falcon y el Soldado del invierno sigue en la línea de tiempo posterior a End Game, donde también Wanda nos llevó. En Lucky, es muy probable, que veamos saltos en el tiempo que nos conecten con la nueva fase de Marvel en el cine.

Finalmente imágenes del set y, fans muy alocados, han armado teorías acerca del ingreso de los mutantes, por fin. Algunos creen que podría tratarse de Wolwerine o indicios de su aparición ¿será?

Recuerden que viene The Eternals, Thor Love & Thunder, Black Widow, Capitan Marvel II y Guardianes de la Galaxia.