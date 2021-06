"El orgullo tiene mil formas de manifestarse. Descubrirlas para vivirlas es nuestra tarea", dice Mauro Molina para "Orgullo en marcha"

Mauro Molina (él), 25 años, Benito Juárez. Actor, activista LGBTQ+, modelo y fotógrafo. IG, TW y Tik-Tok: @heismauro

Este texto forma parte de Orgullo en marcha, en el que distintas voces de la diversidad sexual responden a las siguientes preguntas: “¿El orgullo en la diversidades igual para todas, todos y todes? ¿De qué estamos orgullosxs? ¿Cuáles son los derechos obtenidos y por conquistar dentro de la comunidad?”. Checa nuestro tema del mes: ¡Así suena el orgullo!

* * * * *

Hoy, el silencio ya no es ni volverá a ser parte de nuestra comunidad. Cada vez somos más lxs que decidimos alzar la voz, gritar, SER y VIVIRNOS tal cual somos, sin pretender cumplir una expectativa ajena. Como hombre transgénero y pansexual, me enorgullece el crecimiento de mi comunidad, que estira la mano a otrxs que buscan una nueva familia y les recibe con fiestas y albricias. Saber que siempre hemos existido y ya no se nos borrará ni esconderá más de la historia. Que cada marcha, lucha y muerte tuvo un impacto importante que detonó en grandes causas.

Siempre hay nuevas causas por las que es necesario marchar y hermanxs que necesitan gritar más fuerte para ser vistxs, validadxs y representadxs. Que mis hermanas, hermanos y hermanes tengamos la seguridad de volver a casa, de laborar en espacios seguros donde se respeten nuestras vidas, cuerpos, oficios y dignidad. Que nuestra garantía de vida no dependa de normas estéticas y heteronormadas que nos fuerzan a “parecer más hombres o mujeres”, más esto o más aquello, porque de no ser así corremos el riesgo de que nuestros nombres estén escritos con rojo en los carteles de la próxima marcha exigiendo justicia.

Mauro Molina es una de las voces de Orgullo en marcha, igual que Clivia Torres, Guillermo Osorno, entre otres.

Es extraño sentir orgullo por saber que si me asesinan, alguien luchará por que mi muerte sea la última. Que alguien gritará mi nombre, que mi rostro será recordado en alguna pared, ilustración o mural y mis amigxs y familia se pronunciarán en mi nombre en las marchas por venir… Lo cierto es que deseo vivir para asistir a todas ellas. Deseo ir a celebrarme, aplaudir a mis hermanxs por llegar hasta aquí y bailar porque estamos vivxs. Deseo ir a festejar nuestra libertad.

El orgullo no solo vive durante el mes de junio. El orgullo existe en detalles como preguntar por el pronombre de algún rostro nuevo; escuchar a tu amigx, hijx o conocidx que aún no encuentra el valor de salir al mundo a vivir su verdad; elogiar a tu amigx que decidió ponerse esa falda y zapatos que no usaba por temor a ser juzgadx; al guiar a otrxs que están viviendo una etapa de su vida que tú lograste superar y darles tu apoyo.

El orgullo tiene mil formas de manifestarse. Descubrirlas para vivirlas es nuestra tarea.

* * * * *

¡Estamos en el mes del Orgullo LGBT+! Acá, Maremoto nos cuenta todo lo que hay que saber sobre el mes más colorido del año.

Además de Mauro Molina, en Orgullo en marcha tenemos más voces diversas que nos comparten cómo viven el orgullo en la Ciudad de México en pleno 2021. Checa al resto de aliades, acá. Y mientras lees, échate nuestra playlist orgullosa, con 100 canciones que te hacen abrazar la diversidad. 🏳️‍🌈

También te recomendamos darle play al pódcast “Así suena el orgullo”. En el primer episodio te contamos todo el chisme sobre la marcha del orgullo en CDMX, que tiene 43 años de historia y no siempre fue tan colorida y festiva como es hoy.

Todos los reportajes principales de nuestro especial del mes están disponibles en pdf y GRATIS en este link. Date un rol y ¡comparte el orgullo con todes! Y, si quieres suscribirte a nuestra edición impresa, te dejamos el enlace, acá.