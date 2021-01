Si extrañas los contenidos de Marvel, tienes que conocer la conexión de WandaVision con la Fase 4 del MCU y su vínculo con Avengers

La serie de la Bruja Escarlata ya está aquí y si no se te antoja verla, quizás quieras pensarlo de nuevo. En esta nota te explicamos por qué es importante y cuál es la conexión de WandaVision con las próximas películas de Marvel.

La última cinta que vimos en cines fue Spider-Man: Lejos de Casa (2019) y todavía falta mucho para ver Black Widow. Sin embargo, hay varias series que llenarán ese vacío y esta es una de ellas.

¿Quiénes son Wanda y Vision?

Antes que nada, recordemos que Wanda apareció por primera vez en el MCU en Avengers: Age of Ultron (2015). Nos la mostraron como una joven complicada que posee poderes relacionados con la manipulación de la realidad.

Al formar parte de los Vengadores, se llevó muy bien con Vision, a quien también vimos por primera vez en la misma película. Él también es un ente muy poderoso, pues posee un cuerpo hecho de vibranio (un metal muy fuerte). Además, puede volar, manipular su densidad, es un pro con las máquinas y puede crear explosiones de energía.

La última vez que vimos junta a esta pareja

La conexión de WandaVision con Infinity War y Endgame es muy importante. Pues en la primera cinta vimos que estos dos ya eran una pareja y que vivían tranquilamente en Escocia.

Sin embargo, eso no duró mucho, pues como Vision poseía una de las Piedras del Infinito, fue asesinado por Thanos. Además, Wanda desapareció junto a otros vengadores gracias al chasquido del Titán.

Afortunadamente, Wanda regresó a la vida en End Game, pero el amor de su vida no tuvo la misma suerte. De hecho, hay un punto en el que vemos a la Bruja Escarlata desatar todo su coraje sobre Thanos.

Entonces, ¿de qué va WandaVision?

La serie sigue a Wanda y a Vision en la vida suburbana que llevan en Westview mientras intentan ocultar sus poderes. El primer episodio se desarrolla en los años 50. En cada capítulo veremos a la pareja en una década distinta, por lo que poco a poco sospechan que nada es lo que parece.

Spoiler: la serie sigue la dinámica de una sitcom. Así que no esperes peleas y acción en los primeros episodios.

¿Cómo es que Vision está vivo?

Una gran conexión de WandaVision es con los cómics y los fieles lectores ya pueden darse una posible idea de qué demonios está pasando.

No queremos darte spoilers, pero sí pistas: recuerda que Wanda puede manipular la realidad y quizás no es la única con ese poder. Este Universo tiene muchos personajes que todavía no son explorados.

La conexión de WandaVision con Doctor Strange y Spider-Man

Kevin Feige, la mente maestra detrás de todo este universo, dijo en su momento que hay una enorme conexión entre WandaVision y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Es obvio que para entender esa relación debes ver la serie sí o sí. Pero aquí te dejamos algunas ideas y teorías. Agárrate porque puedes confundirte.

¿Te suena la palabra Multiverso?

Si viste Spider-Man: Lejos de Casa, este término debió sonar en tu cabeza. Pues en algún momento Quentin Beck/Mysterio lo explica y menciona que él viene de una Tierra alterna. Al final resulta que Beck es un estafador, pero quizás no mentía sobre la existencia del Multiverso.

Solo basta ver el título de la secuela del Doctor Strange para saber un poco de qué irá la historia. ¿Y cómo entra Wanda ahí? Pues te recordaremos (otra vez) la importancia de sus poderes.

Y esto no es todo, ya que la conexión de WandaVision también llega a la tercera película de Spidey. Todavía no tiene un título oficial ni un elenco 100% confirmado, pero hay muchos rumores que apuntan a que podríamos ver a versiones anteriores del héroe o a algunos de sus villanos.

La manera de explicar la aparición de Andrew Harfield como Peter Parker o de Alfred Molina como el Dr. Octopus sería solo dándole validez al Multiverso.

La Capitana Marvel y S.W.O.R.D.

Por si eso no fuera suficiente, hay una pequeña conexión entre WandaVision y Capitana Marvel.

¿Recuerdas que la mejor amiga de Carol Danvers tenía una hija llamada Mónica Rambeau? Pues ya es toda una mujer y aparecerá en la serie. Y no como alguien sin importancia, pues todo indica que forma parte de una agencia conocida como S.W.O.R.D.

Esta organización, que en español se llama Departamento de Observación y Respuesta Mundial Sensible, se encarga de vigilar cualquier amenaza cósmica en los cómics. Y en realidad ya habíamos tenido un vistazo de ella en Spider-Man: Lejos de Casa.

Todo sucede en la escena postcréditos cuando Nick Fury está en una estación espacial junto a varios Skrulls. Suponemos que se trata de la creación de esta nueva organización. Sin embargo, todavía no sabemos qué tanto tiene que ver S.W.O.R.D con la vida de Wanda y Vision.

Así que ya sabes, para entender al 100% la conexión de WandaVision con toda la Fase 4 no te pierdas los episodios cada viernes desde el 15 de enero en Disney+.

