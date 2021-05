Si eres de los que extraña El diván de Valentina, XY, Malinche, Pingu y Soy tu fan, seguro querrás ver todo en On Demand de Canal 11 tiene.

¡Paren todo!, esos fans de hueso colorado de las mejores series viejitas que el Canal 11 nos ha regalado, ahora tendrán cómo verlas en el nuevo servicio On Demand de Canal 11, lo mejor de todo, es que este servicio de streaming es totalmente gratis.

Podrás ver una, y otra vez, esas series que marcaron época. Te contamos todos los detalles de su programación.

¿Qué ver en On Demand de Canal 11?

La plataforma On Demand de Canal 11 tiene un listado de series y programas bastante nutrido y que además es gratuito. Sí recuerdas Once Niños, mejor agárrate. Hay algunas series, cápsulas y por supuesto programas especiales interesantes, que este canal trasmite desde hace años, los que crecimos en los 90 seguramente lo agradecemos más.

Podrás disponer de este contenido dividido por categorías, donde encontrarás los contenidos divididos en los siguientes apartados; series, cultura, cocina, niñas y niños, deporte y más. Los programas disponibles son los siguientes:

Soy tu fan, El diván de Valentina, XY, La ruta del sabor, Aquí nos tocó vivir, Pacientes y el Tímpano. Para los más pequeñitos podrás ver algunas series, y episodios clásicos, de shows como Aprende inglés con Timmy y Pingu en la ciudad.

Las series de Once On Demand que te recomendamos, sin duda, son; XY, Malinche y Los Minondo. Es una pena que Niño Santo y Bienes Raíces, no estén en la lista.

Pero no te desanimes, también están disponibles a la Cachi cachi porra, Jóvenes politécnicos, Del mundo al plato, Elogio de la cocina mexicana y la legendaria Ruta del sabor.

La oferta de entretenimiento en On Demand de Canal 11 no termina ahí, están disponibles algunos episodios de Manos de artesano, Letras de la diplomacia, Minigrafías, Monteros y Palabra de autor.

Los acústicos de Central 11 que marcaron una época en la televisión abierta, están disponibles. Destacan episodios de Añoranzas, El Tímpano y La Central. Todo este contenido es gratuito y sólo debes entrar a canalonce.mx para elegir qué ver o echarle un ojo a la programación en vivo.