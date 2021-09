Los Emmys 2021 se llevarán a cabo este domingo, y premiarán a lo mejor de la industria de la televisión. Aquí te contamos todo.

Como cada año, las estrellas de la televisión estadounidense son reconocidas por su trabajo. En esta ocasión, en la entrega número 73, los Emmys 2021, HBO y HBO Max encabezan las nominaciones con 130, pero también hay producciones de otros canales y plataformas como Netflix en competencia.

Esto te espera en los Emmys 2021

Las categorías principales

Series como Lovecraft Country, Bridgerton, y The Mandalorian son contendientes para llevarse uno o varios Emmys este año. Checa las categorías principales:

Mejor Serie de Comedia

Ted Lasso

black-ish

Hacks

The Flight Attendant

Cobra Kai

The Kominsky Method

Pen15

Emily in Paris

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Aidy Bryant , por Shrill

, por Kaley Cuoco , por The Flight Attendant

, por Allison Janney , por Mom

, por Tracee Ellis Ross , por black-ish

, por Jean Smart, por Hacks

Mejor Actor en Serie de Comedia

Jason Sudeikis , por Ted Lasso

, por William H. Macy , por Shameless

, por Michael Douglas , por The Kominsky Method

, por Anthony Anderson , por black-ish

, por Kenan Thompson, por Kenan

Mejor Serie de Drama

Lovecraft Country

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor Actriz en un Drama

Jurnee Smollett , por Lovecraft Country

, por Uzo Aduba , por In Treatment

, por Emma Corrin , por The Crown

, por Olivia Colman , por The Crown

, por Elisabeth Moss , por The Handmaid’s Tale

, por MJ Rodriguez , por Pose

, por Jurnee Smollett, porLovecraft Country

Mejor Actor en un Drama

Sterling K. Brown , por This Is Us

, por Jonathan Majors , por Lovecraft Country

, por Josh O’Connor , por The Crown

, por Rege-Jean Page , por Bridgerton

, por Billy Porter , por Pose

, por Matthew Rhys, porPerry Mason

También podrían ganar ellos

Otras categorías de los Emmys incluyen: Serie limitada o película, Documental, reality show, y programas de variedades, entre otras.

Mejor Serie Limitada

The Queen’s Gambit

Mare of Easttown

WandaVision

I May Destroy You

The Underground Railroad

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película

Michaela Coel , por I May Destroy You

, por Cynthia Erivo , por Genius: Aretha

, por Elizabeth Olsen , por WandaVision

, por Anya Taylor-Joy , por The Queen’s Gambit

, por Kate Winslet, porMare of Easttown

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película

Hugh Grant , por The Undoing

, por Paul Bettany , por WandaVision

, por Ewan McGregor , por Halston

, por Lin-Manuel Miranda , por Hamilton

, por Leslie Odom, Jr., porHamilton

Además, el documental Billie Eilish: The World’s a Little Blurry tiene cuatro nominaciones, y la presentación de The Weeknd en el Medio Tiempo del Super Bowl logró tres. Así mismo, el especial FRIENDS: Reunion, la entrevista de Oprah Winfrey al Príncipe Harry y Megan Markle, y el Carpool Karaoke de James Corden, podrían ganar esta noche.

Host y presentadores

La 73ª ceremonia de los Emmys tendrá como host a Cedric the Entertainer.

Entre los presentadores estarán: Kate Beckinsale, Adrien Brody, Stephen Colbert, Mindy Kaling, Dan y Eugene Levy, Amy Poehler, Seth Rogen. También podremos ver a: Awkwafina, LL COOL J, Ellen Pompeo, Catherine Zeta-Jones, entre muchos otros famosos.

Leon Bridges y Jon Batiste estarán a cargo de la música durante el segmento In Memoriam, para recordar a los fallecidos.

¿Cuándo y a qué hora ver los Emmys 2021?

Esta ceremonia será el domingo 19 de septiembre, desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, a las 7:00 p.m. de México. Podrás verla de dos maneras: doblada al español por TNT, o en inglés por TNT Series. Además, habrá un pre-show a las 6:00 p.m. de México, llamado Punto de Encuentro TNT.

Luego de que el año pasado tuvieran que entregarse de manera virtual por la pandemia, los Emmys 2021 será presenciales y con ciertos requisitos. Habrá audiencia limitada, previamente vacunada, y todo aquel que esté presente deberá tener una prueba negativa de COVID-19, entre otras medidas sanitarias.