Bear Grylls está de regreso con una nueva aventura: Misión en la Nieve. Es interactiva, entretenida y, lo más chido, ya está en streaming.

Por: Editorial M&E

El intrépido Bear Grylls llega a la plataforma de streaming Netflix con una nueva película interactiva para toda la familia, titulada Misión en la Nieve (You vs. Wild: Out cold). Pero antes de darle play, prepárate con tu mejor plan de escape para echarle la mano al protagonista, porque lo va a necesitar.

La nueva misión de Bear Grylls es en la Nieve

¿De qué va esta aventura?

Misión en la Nieve presenta una historia interactiva con mucho drama y adrenalina. En esta ocasión, Bear Grylls sufre un accidente de avión que lo deja varado en medio de montañas nevadas. Para colmo, nuestro protagonista tiene amnesia, pero con todo y eso intentará salir con vida y ayudar al piloto.

La filmación se llevó a cabo en Belluno, provincia italiana que cuenta con unas montañas conocidas como Dolomitas.

Tú le ayudarás a Bear Grylls a sobrevivir

Aquí viene la parte intensa, y para la que necesitarás de todos tus instintos de supervivencia. Al ver una película interactiva, Bear Grylls habla hacia la cámara pidiendo tu ayuda para superar su Misión en la Nieve.

Primero toma en cuenta que tiene que sortear túneles oscuros y congelados, rocas de diferentes tamaños y formas, y hasta criaturas salvajes. Así que deberás decirle cuál de los caminos tomar, qué hacer paso a paso, si primero buscar agua, comida, refugio.

¿Cómo puedes echarle la mano en esta película interactiva?

La plataforma de streaming te ofrece la opción de ver contenido de este tipo, pero debe ser en alguno estos dispositivos: Televisión inteligente, consola de videojuegos, computadora, celulares Android y Apple (iOs versión 12 en adelante), tabletas. Asegúrate de tener la última versión de la app de Netflix para lograrlo.

Donde no podrás ver una cinta interactiva como la de Bear Grylls es en: Apple TV, Chromecast (primera a tercera generación) y Ultra (pero sí modelos modelos Chromecast en Google TV), Silverlight, pantalla táctil del Tesla, y la app de Netflix en computadoras y tabletas con Windows (tendrías que ir al navegador).

Más contenido interactivo de Bear Grylls

Misión en la Nieve no es la primera grabación interactiva que hace el británico Bear Grylls. Aquí te va la lista de las anteriores, para que también les eches un ojo:

* You vs. Wild: Reality show con ocho episodios llenos de adrenalina, estrenado en 2019 en Netflix.

* Misión Safari: Una película interactiva de You vs. Wild: Esta cinta llegó en febrero de 2021, también a Netflix.

La serie You vs Wild es un spin-off de su serie de Discovery Channel, llamada Man vs. Wild.

Así que, ¿listo para ayudar a Bear Grylls a salir triunfal de esta Misión en la Nieve? El destino de este aventurero está en tus manos a partir de este 14 de septiembre, en Netflix.