Pues resulta que son varias las series de distintos portales de streaming que han sido grabadas en nuestra amadísima CDMX.

Te equivocas si crees que no hay series que fueron grabadas en la CDMX, ¡hay muchas! La Ciudad de México es colorida y vibrante por donde la veamos, además tiene sitios únicos que sorprenden tanto a los chilangos, como a los aventureros que vienen a conocerla. La magia que envuelve a esta gigantesca urbe también ha hecho que algunos directores y productores se enamoren de sus paisajes, convirtiéndola en la locación de películas y series.

Seguramente maratoneando te has cruzado con algunos lugares emblemáticos de la CDMX, si no, es porque eres bastante despistado. Aquí te traemos un listado de algunas series grabadas en chilangolandia. ¿Cuántas has visto?

Soy tu Fan

Obviamente teníamos que hablar de la serie que lanzó Canal Once en 2010. Quizás te parezca una obviedad, sobre todo porque los personajes mencionaban constantemente algunas de las zonas más populares de la ciudad —Coyoacán, la Roma, Polanco—. Eso no es todo, hay algunas locaciones que te sorprenderán, la universidad de Charly Peanuts era la unidad de Zacatenco del Poli, el teatro donde se presenta la novia hippie de Nico está en San Pedro de los Pinos y hasta el Bosque de Tlalpan hace una breve aparición.

Sense 8

Joyaza que vio el mundo durante dos temporadas y luego fue cancelada por el tío Netflix, rompiendo nuestro corazón —no, aún no lo superamos—. Esta serie narra la historia de unos completos desconocidos que están mentalmente conectados. Sense 8 fue grabada simultáneamente en distintas ciudades, una de ellas la CDMX. Eso sí, el lugar más emblemático de chilangolandia que aparece es el Museo Anahuacalli, el estudio personal de Diego Rivera. La verdad es que las escenas donde Hernando, Lito y Nomi ven el boceto del mural El hombre en la encrucijada, son impresionantes. Qué orgullo que una de las orbras maestras de las hermanas Wachowski entre en esta lista de series que fueron grabadas en la CDMX.

Diablo Guardián

Xavier Velasco es el autor de Diablo Guardián, una novela mexicana que te engancha desde los primeros capítulos. Hace un par de años Amazon Prime Video decidió llevar la historia de Violetta, una guapísima chica con la urgencia de pertenecer y llevar una vida de lujos, a la televisión. Algunas escenas fueron filmadas en Nueva York y Las Vegas, mientras que la Ciudad de México fue la locación principal.

Toda la Sangre

La plataforma de streaming StarzPlay está apostándole durísimo a las producciones en español, especialmente las historias latinoamericanas. Toda la Sangre es una de las series que han llegado con esta nueva oleada de contenido. La trama se desarrolla alrededor de un reportero quien investiga una serie de asesinatos que resultan tener conexión con rituales prehispánicos. Por supuesto que una historia así se debía de grabar en CDMX, algunas de las zonas que aparecen son Xochimilco, el Centro Histórico, el Museo de Antropología y el Palacio del Arzobispado.

Mozart in the Jungle

Por ahí de 2014, Gael García Bernal participó en la serie Mozart in the Jungle, la cual está basada en las memorias del oboísta Blair Tindall, quien vivió en Nueva York. Pese a que la trama se desarrolla en esta urbe, obviamente figura nuestra querida chilangolandia. En su papel de Rodrigo de Souza, Gael le muestra a Haley todo lo que tiene la Ciudad de México. En estas escenas podemos ver parte del Centro Histórico, como la Plaza de Santo Domingo —el lugar de las INE falsas—.

La Casa de las Flores

Otra de las series de Netflix que fueron grabadas en la CDMX es La Casa de las Flores. No son las Lomas, tampoco San Ángel, la casona y florería de la familia de la Mora se encuentra en un pueblito de la delegación Tlalpan. ¿A poco sí? Una residencia de tales magnitudes —con su garage, fuente, solarium y jardín— requiere mucho espacio, por lo que San Andrés Totoltepec, muy cerca del parque Cumbres del Ajusco.

La Reina del Sur

Si lo tuyo son las narco series seguramente viste La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo. Si pusiste atención, quizás te percataste de unas peculiares escenas grabadas en la limusina naranja: el metro de la Ciudad de México. Aunque la mayor parte de la historia fue filmada en España, la estación del metro Mixcoac también fue una de las locaciones que formaron parte de la segunda temporada. Ahhh, pero no crean que Kate pisó los andenes, sino que fueron otros actores.

Luis Miguel, la serie

Una de las series que más impacto tuvo en la población mexicana, sin duda fue la de Luismi. Los relatos sobre la vida de este artista se grabaron en diferentes partes del mundo como: Argentina, España, Chile, Italia, Estados Unidos y en varias locaciones en México, que por supuesto incluyó a la CDMX.

Ingobernable

Sin lugar a dudas, Ingobernable es una de las series más polémicas que Netflix ha creado con Kate del Castillo como protagonista. Ella protagoniza a Emilia Urquiza, la primera dama de un presidente corrupto y que después del asesinato del presidente, huye para demostrar su inocencia. Hubo varias locaciones para la grabación, siendo la CDMX una de ellas.

Dark Tourist

Otra de las series que fueron filmadas en la CDMX es Dark Tourist. Esta docuserie de investigación sobre el turismo obscuro es protagonizada por el periodista neozelandés, David Farrier, quien en uno de los capítulos explora Latinoamérica y una de sus paradas está en el centro de la CDMX, específicamente en los rituales a la Santa Muerte que se hacen en Tepito.

