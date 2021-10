Seguramente tuviste muchas pesadillas gracias a estas series y programas de televisión y radio de terror hace algunos ayeres.

¿Cómo olvidar aquellos programas y series de televisión y radio de terror que nos pusieron los pelos de punta y nos quitaron el sueño durante años? Y no hay un mejor momento para recordarlos que octubre, el mes más terrorífico de todos.

¿Le temes a la oscuridad?

Además de regalarnos muchas de las caricaturas más memorables de nuestra infancia (y con ‘nuestra’ nos referimos ya a los millennials), a principios de los 90, Nickelodeon estrenóAre You Afraid of the Dark?, una serie de terror “para chavos” que cada semana, en un lugar secreto del bosque, un miembro de “la sociedad de la medianoche” contaba una historia aterradora a los demás miembros del grupo. Por supuesto que todos se reunían alrededor de una fogata, a la cual le lanzaban un puñado de polvo de medianoche para aumentar las llamas y producir un extraño humo blanco.

Cada narrador empezaba su historia diciendo: “Someto a la aprobación de la sociedad de media noche esta historia a la que llamo…”. Los temas de las historias solían girar alrededor de temas macabrosos como fenómenos paranormales, brujas, demonios, magia negra, hombres lobo, vampiros, maldiciones, fantasmas y demonios.

Escalofríos

Goosebumpsfue creada en 1992 como una serie de libros de terror y ciencia ficción para niños por el autor estadounidense R.L. Stine. Los libros tuvieron tal éxito que en 1995 se lanzó una serie de televisión en Nickelodeon, Fox Kids, Cartoon Network y otras televisoras. Estuvo al aire de 1995 a 1998 y tuvo un total de 74 episodios.

Mira también: Los momentos más terroríficos de la serie Escalofríos.

Posteriormente, el 2015 se hizo la primera adaptación cinematográfica, tituladaEscalofríosen Hispanoamérica y protagonizada por Jack Black. La secuela,Escalofríos 2: una noche embrujadase estrenó en 2018, nuevamente con Jack Black como R.L. Stine.

La hora marcada

Sin lugar a dudas, uno de los programas de terror que marcaron a toda una generación de mexicanos fueLa hora marcada. Se emitió de 1988 a 1990 para Televisa con capítulos de media hora, los martes a las 22:00 hrs. Aunque no lo creas, esta serie fue para muchos cineastas mexicanos su primera oportunidad de incursionar en el género del terror. El elenco rotativo de directores y escritores catapultó las carreras de cineastas mexicanos como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Emmanuel “El Chivo” Lubezki. De hecho, la amistad de Cuarón y Lubezki inició gracias aLa hora marcada.

Algo que traumatizó a millones de niños (ahora adultos) fue la aparición de la mujer de negro(misma que representaba a la muerte) en todos los episodios delshow.

Cuentos de ultratumba

Esta serie estadounidense/canadiense, creada en 1993, estuvo al aire hasta 1999. Consta de 3 temporadas y 39 episodios. Cada episodio es narrado por El guardián de la cripta y todos los capítulos s distinguen por tener una moraleja para el televidente. Las historias, en su mayoría dirigidas a un público joven, abordan temas que tienen que ver con el bien y el mal abordadas desde lo paranormal y escalofriante.Fun fact: Muchas escenas sangrientas fueron censuradas en ciertos países.

Si se te antoja volver a ver alguno de los episodios de Tales from the Crypt, puedes encontrarlos en YouTube y también en sitios como Cuevana.

La mano peluda

Si hablamos de series y programas de terror que traumaron y marcaron la infancia de muchos, no podemos no mencionarLa mano peluda. Este programa de radio mexicano es el causante de muchas noches de insomnio. Además, fue un precursor en el radioterror en México. La primera emisión fue en 1995 y se transmitía por Radio Fórmula (104.91 FM), de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 pm.

También te puede interesar: Las llamadas más aterradoras de La mano peluda.

De hecho, La mano peluda obtuvo reconocimiento mundial y eran los radioescuchas quienes se comunicaban al “miedofón” cada noche para contarles sus historias más terroríficas. Desde hace más de dos décadas y hasta la fecha está bajo la conducción de Gina Avilés y Nacho Muñoz. Los fans de La mano peluda se autodenominan como “peludomaníacos”.

La Telaraña

Esta serie de televisión mexicana originalmente se transmitía los domingos por el Canal de las Estrellas (1989-1993), con repeticiones hasta el año 2000. Los capítulos duraban alrededor de 40 minutos y eran historias ficticias de misterio y suspenso, algunos con finales felices y otros bastantes trágicos. Algunos episodios incluyeron la participación de actrices de la talla de Silvia Pasquel y Anahí y actores como Fernando Colunga. La Telaraña fue precursora de los programas de terror en la televisión mexicana, pues anteriormente el horario estelar estaba ocupado —en su mayoría— por programas de comedia y telenovelas.

Buenas noticias, pues en YouTube puedes encontrar varios episodios de La Telaraña completos.

¿A ti te traumaron estas series? ¿Crees que nos faltó alguna? Dinos cuál en los comentarios para agregarla. Y antes de que te vayas, también checa esta otra nota: ¡Ay, goeiii! Conoce a estos seres demoníacos de la Ciudad de México 👹