Con más de cien años, este emblemático inmueble continúa fascinando a sus visitantes. ¡Aquí te contamos la historia del Kiosco Morisco!

Santa María la Ribera resguarda joyas arquitectónicas con fascinantes orígenes. Pero ¿conoces ya la historia del Kiosco Morisco? Este impresionante monumento de estilo árabe no solo es un deleite visual para sus visitantes, sino que además ha vivido importantes cambios en conjunto con la capital. ¡Aquí te contamos más detalles sobre su construcción!

Esta es la historia del Kiosco Morisco

Con edificios emblemáticos como el Museo del Chopo y la Casa de los Mascarones, Santa María la Ribera constituye un referente de historia y belleza en la capital. Por supuesto, ninguno de sus puntos de interés se iguala al Kiosco Morisco, ubicado entre las calles Dr. Atl y Salvador Díaz Mirón.

Pero, ¿te has preguntado cómo llegó un monumento con estilo árabe a esta alameda? Pues bien, para hablar de sus orígenes debemos remontarnos hasta finales del siglo XIX, cuando México participó por primera vez en la Exposición Universal de 1884 y 1885, celebrada en Nueva Orleans.

Fue en ese entonces cuando el ingeniero José Ramón Ibarrola realizó el diseño de esta imponente pieza y concretó su edificación en territorio estadounidense. Graduado de la Academia de San Carlos en 1862, Ibarrola había fungido anteriormente como inspector del ferrocarril México-Toluca y había realizado levantamientos en Michoacán.

Tras poner en alto el nombre de México a nivel internacional, el afamado kiosco realizó algunas escalas en distintas ciudades norteamericanas. Después de un tiempo de exhibición por Estados Unidos, llegó a instalarse en su última parada: nuestra capital.

Sin embargo, poca gente recuerda que Santa María la Ribera no fue su primera sede. Por el contrario, inicialmente se instaló en la Alameda Central, justo frente al Ex Templo de Corpus Christi. Allí permaneció entre los años de 1906 a 1910, hasta que el presidente Porfirio Díaz decidió poner en marcha la construcción del Hemiciclo a Juárez para conmemorar el Centenario de la Independencia.

¿Sabías que el "Kiosko Morisco" se encontraba en la Alameda? Esta toma fotográfica se efectuó hacia 1905. Se construyó para ser el Pabellón de México en la Exposición Universal de 1884 en Nueva Orléans, obra del Ingeniero Ramón Ibarrola. pic.twitter.com/qnbilgPtum — INAHmx (@INAHmx) June 20, 2022

Ante dicho escenario, habitantes de Santa María la Ribera se unieron para solicitar que el emblemático kiosco fuera trasladado a hasta su colonia; gracias a ello, el inmueble ha permanecido en esta colonia durante más de un siglo.

Una joya con influencia árabe en la capital

Por supuesto, el tiempo no ha pasado en vano y el monumento ha sufrido varias modificaciones, como el color de sus vitrales. También ha perdido elementos como sus adoquines rosados. Pero a pesar de ello, todavía conserva su encanto, belleza y color a la vista de transeúntes y turistas de la zona.

En efecto, su planta octagonal, cúpula acristalada —coronada por un águila— y coloridas formas convierten al Kiosco Morisco en una construcción única de la capital. Asimismo, su abundancia de columnas, arcos peraltados y motivos islámicos dan la impresión de que se trata de un monumento traído desde el Medio Oriente.

Aunque no se sabe si conserva su nombre original. Lo cierto es que la denominación de Kiosco Morisco alude a su estilo arquitectónico, el cual está relacionado con los diseños tradicionales de la cultura árabe.

Cabe destacar que existen otros edificios chilangos con influencia oriental, tales como la fachada del Museo Archivo de la Fotografía o el Exconvento de La Merced. Sin embargo, ninguno cuenta con la popularidad de este kiosco, qe es un auténtico punto de interés para la bandita chilanga y visitantes de otras demarcaciones.

¿Ya te sabías los orígenes de este icónico espacio en el centro de la capital? Si todavía no lo has visitado, aprovecha el siguiente fin de semana para darte una vuelta por este encantador y céntrico barrio. ¡No olvides llevar tu cámara!

