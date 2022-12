Entre los 9 millones de chilangos que día a día salen a perseguir la chuleta, hay algunos que ejercen oficios característicos de la CDMX.

Entre los oficios de CDMX existen muchos que pasan desapercibidos, pero sin los cuales la ciudad no podría funcionar.

Algunos de estos oficios ayudan a preservar el patrimonio ecológico, cultural y gastronómico de CDMX. Otros facilitan la vida de millones. También hay algunos que simplemente nos alegran el día o que nos representan a través de expresiones artísticas.

Checa también: Museos que visitamos este 2022 y que debes conocer en 2023

Por eso, a continuación te contamos sobre personajes de CDMX que tienen trabajos y oficios que tal vez no conocías, pero que son importantes para nuestra vida diaria y cultura.

Bombochita Basurín, el barrendero y payasito viral de TikTok

Uno de los oficios sin los cuales la ciudad no podría funcionar es el de barrendero o recolector de basura. Pero en la alcaldía Azcapotzalco existe un barrendero muy particular. Se trata de Romeo, mejor conocido como Bombochita Basurín. Por las mañanas, Romeo barre las calles de su barrio, la colonia Las Trancas. Pero por las tardes se transforma en un divertido payasito que divierte a los asistentes a la Alameda Central. Todo empezó cuando Romeo se enfundó en un traje de payaso que encontró entre la basura que recolecta y el resto es historia. Hoy en día, Bombochita es toda una celebridad en TikTok.

Canoero, uno de los oficios poco conocidos de CDMX

Hay una zona de CDMX donde la economía se mueve en trajinera. Y los encargados de mantenerla a flote son los canoeros. En Xochimilco y Tláhuac hay miles de personas que sobreviven dando paseos turísticos en trajinera. Pero ¿te habías preguntado quién fabrica las trajineras? En dichas alcaldías existen astilleros donde los canoeros fabrican y reparan trajineras. Estas embarcaciones, hechas principalmente con madera y cáscara de coco, pueden soportar hasta 4 toneladas.

Criador de Xolos

¿Sabías que en CDMX existe un santuario de xoloitzcuintles? Se trata de Xolos Tarango, un lugar a cargo de Don Jorge Alvarado, quien ha dedicado más de 20 años al rescate y la crianza de este animal prehispánico. Con Don Jorge viven 25 perros de dicha raza mexicana que, según comenta, está en peligro de extinción. Por ello, este amante de los Xolos incluso colabora con la UNAM en un programa de reproducción y estudio.

Paragüero, uno de los oficios más antiguos de CDMX

Con 70 años de historia, Paragüería París es sin duda el negocio más antiguo en su rubro. Don Refugio Bonilla trabaja aquí desde hace 5 décadas. Se dedica a reparar paraguas usados y también a fabricar nuevos para XV años, bodas y eventos sociales. Su trabajo incluso ha llegado hasta Hollywood, pues él fabricó paraguas de utilería para películas como La Máscara del Zorro o Cristiada, así como para la novela Alborada.

Artista de las uñas

Poner uñas es todo un arte. Se pueden lograr diseños espectaculares. Pero en la colonia Obrera de CDMX existe un artista muy particular. Alberto tiene su puesto en la calle, en el tianguis nocturno de la colonia obrera, que se ubica en la calle de Bolívar. Lo especial de este negocio es que se enfoca en mujeres trabajadoras, que no tienen tiempo de darse un gustito en la mañana o en la tarde, sino que solo tienen un ratito para sí mismas en las noches. Uñas de Noche es un puesto que empieza a trabajar a las 6 de la tarde y termina más allá de la 1:00 am de martes a domingo.

Productor de mole, un oficio gastronómico de CDMX

En la alcaldía Milpa Alta de CDMX existe un pueblo donde el 90 por ciento de los habitantes se dedican a la producción del mole. Se trata de San Pedro Atocpan, orgulloso lugar de origen del mole almendrado. Uno de esos productores es Don Luis, hijo de la famosa Doña Chonita, cuyas recetas de mole dieron origen a una de las marcas más famosas de México. Don Luis produce mole gourmet de distintos sabores: de piñón, de manzana con arándano, de avellana con nuez, etc. De su cocina sale el mole que se vende en los mejores restaurantes de CDMX y que incluso se exporta a otros países.

Taller de repación de instrumentos musicales

Durante 6 generaciones la familia Olarte se ha dedicado a reparar los instrumentos de las bandas y músicos más famosos de México. El Recodo, la Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón, los Cuisillos y hasta los músicos de Juan Gabriel han pasado por aquí. Los Olarte se especializan en instrumentos de viento y el taller lleva 106 años funcionando.

Yosafat Delgado, el artista que representa los oficios de CDMX

Finalmente, te contamos sobre un artista que retrata en su obra los oficios más tradicionales de CDMX. Se trata de Yosafat Delgado, quien durante la pandemia decidió rendir tributo a aquellas personas que no podían quedarse en casa y tuvieron que seguir saliendo a trabajar. Como Yosafat estaba confinado, tuvo que hacer sus obras en miniatura. El resultado fueron unas esculturas hiperrealistas a escala de oficios callejeros, como vendedor de tortas, cerrajero, vendedor de tacos de canasta, etc.

¿Tú ya conocías todos estos oficios de la CDMX? ¿Te gustaría aprender alguno de ellos? ¿Qué otros incluirías en este conteo? ¿Cuéntanos cuál fue tu favorito

Antes de irte, no dejes de leer: Los oficios antiguos de la plaza de Santo Domingo