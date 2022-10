“La gente cree que el xoloitzcuintle es solamente un perro pelón, pero en cada camada nacen 2 o 3 con pelo”, cuenta don Jorge Alvarado. En sus brazos sostiene a un par de cachorros que, según explica, nacieron en la misma camada. Aunque uno está totalmente cubierto de pelo y el otro carece del mismo, ambos son xoloitzcuintles totalmente puros y nacidos en Xolos Tarango, un santuario en CDMX dedicado al rescate y reproducción de esta milenaria raza de perros de origen prehispánico.

“Toda mi casa es una casa de perros”, agrega Jorge. En su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de Tarango de la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX, viven 25 xoloitzcuintles. La mayoría son con pelo, pues suelen ser los que menos le interesa adoptar o comprar a la gente. Hace ya 22 años, Alvarado se enamoró de esta raza y emprendió la tarea de colaborar con su rescate.

“Hace 22 años compré mi primer perro para regalárselo a mi nieta. Pero al poco tiempo mi hija me lo regresó porque se fue a estudiar su doctorado a España y no podía llevárselo. Aquí empezó la maravillosa aventura que todavía no termina”.