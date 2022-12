Si queremos saber para qué se usó el internet en CDMX durante 2022, la forma de averiguarlo es revisar las búsquedas en Google más populares.

Por supuesto, estas búsquedas nos recuerdan cuáles fueron algunos de los acontecimientos más importantes de 2022 para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, también arrojan resultados sorprendentes sobre los usos que los chilangos le dan al internet.

Así que a continuación te contamos cuáles fueron las búsquedas en Google que se realizaron en CDMX durante 2022.

Temblor hoy

Para este conteo, ordenamos del número 12 al número 1 los temas más buscados por los chilangos en Google. La posición número 12 la ocupa “Temblor hoy”. Los sismos son el pan de cada año en CDMX. En este 2022 ooootra vez nos sorprendió un temblor de más de 7 grados en un 19 de septiembre. Pero no fue el único. Sin ir tan lejos, la alerta sísmica nos despertó luego de un sismo de 6 grados a las 8:31 horas del 11 de diciembre. Por eso no extraña que los chilangos tengan que googlear constantemente sobre temblores.

Ticket Master y Bad Bunny

Sin duda, uno de los eventos del año fue el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca. Por eso, no extraña que el artista con más reproducciones en plataformas de streaming también se haya colado entre las búsquedas en Google más frecuentes. Además, en búsquedas relacionadas, la boletera Ticketmaster, que hizo enfurecer a muchos chilangos que no pudieron acceder al concierto por las fallas en el sistema, también estuvo entre lo más buscado al cierre del año.

Ucrania

El puesto número 10 lo ocupa Ucrania. Quizá el evento más importante del año, tanto por las vidas que ha costado como por sus consecuencias políticas y económicas es la guerra entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, este también fue uno de los temas con mayor interés para los chilangos.

Netflix y Stranger Things

Por supuesto, los chilangos también usan el internet para el entretenimiento. Por eso, en el número 9 de las búsquedas en Google más frecuentes en CDMX se encuentra Netflix, la plataforma de streaming con más usuarios en el mundo. Además, en el rubro del entretenimiento también destacaron las búsquedas sobre Stranger Things, serie de dicha plataforma que en 2022 lanzó los volúmenes 1 y 2 de su cuarta temporada.

Trámites, otra de las búsquedas más comunes de los chilangos en Google

En la posición 8 tenemos términos relacionados con trámites. Entre ellos destaca “CURP“, documento que se puede obtener en línea y que se requirió, por ejemplo, para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. En este mismo rubro destaca “Llave CDMX”, la herramienta tecnológica que permite a los ciudadanos acceder a los trámites y servicios del Gobierno de CDMX y las alcaldías.

Búsquedas en Google del calendario escolar

Por supuesto, los chilangos también están muy interesados en su educación y en la de sus hijos… y en los días de vacaciones. Por eso, el calendario escolar de 2022 también se encuentra entre los términos más buscados. Otra de las búsquedas más frecuentes en el rubro de la educación fue la UNAM.

Búsquedas en Google sobre compras

A los chilangos también las encanta el shopping. O al menos eso dice Google. En la posición 6 tenemos términos relacionados con compras en línea, como Amazon o Mercado Libre. También destacan tiendas departamentales como Walmart y Liverpool.

Futbol y el Mundial

Ya en el top 5, en encontramos otro de los eventos del año: la Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022. Términos como “Mundial”, “Mundial 2022”, “Qatar 2022” y “Partidos del Mundial Qatar 2022” sobresalieron. Por supuesto, no podía faltar “Liga MX” para los partidos en México. Sin duda, CDMX es una ciudad futbolera.

SAT y Constancia de situación Fiscal

De placeres pasamos a preocupaciones. En 2022 se llevó a cabo una reforma fiscal que obliga a las empresas a emitir comprobantes de nómina en los que indiquen el RFC, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal de sus trabajadores. Pero para ello, los trabajadores necesitaban contar con una constancia de situación fiscal. Este molestro trámite fue uno de los términos más googleados por los chilangos junto con “SAT”.

Las búsquedas de los chilangos en Google sobre redes sociales

Si algo queda claro es que los chilangos usan internet para conectarse con otras personas o entretenerse a través de las redes sociales. Así, WhatsApp ocupa la posición número 3 de este ranking. Otro término relacionado fue WhatsApp Web. Otras herramientas como el propio Google y redes como Facebook, YouTube e Instagram también están entre las más buscadas. Hotmail, Gmail y Google Maps son otras búsquedas que destacan

Tiempo y clima

A veces mucho calor, a veces mucho y frío y a veces hasta lluvia. Hay veces en que parece que en la CDMX podemos vivir las 4 estaciones del año en un día. Por eso, las búsquedas en Google para informarse sobre el tiempo y el clima ocupan el segundo lugar del conteo.

“Traductor”, la búsqueda en Google más común en CDMX

Pero obviamente, los chilangos usan el internet sobre todo para elevar su cultura. La más común de todas las búsquedas en Google que se realizaron durante 2022 en CDMX es “Traductor”. De acuerdo con Google, en su vida cotidiana los habitantes de CDMX se encientran con muchas palabras en inglés. Por eso, “Traductor inglés español” destaca entre lo más solicitado en el buscador.

¿Te imaginabas que los chilangos usan el internet principalmente para entender otro idioma?