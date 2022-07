¿Te entra toda, o te haces de la boca chiquita? Conoce la gordita gigante de la Antojería Los Panchos en CDMX.

“¡A su maaa… quina!”, dice un chico mientras abre bien los ojos, como quien no acaba de creer lo que está viendo. Pero sí, es real: está frente a una gordita gigante que tiene el tamaño de una pizza. Es, a decir de quienes la preparan, la gordita más grande de toda la Ciudad de México.

Estamos muy cerca de la estación del Metro Salto del Agua, justo en la esquina entre las calles de López y Delicias. Y como si se tratara de cosa del destino, aquí las delicias fritangueras no paran de invitar al respetable a probarlas. En este puesto a nivel de calle, en la Antojería Los Panchos, ha nacido un nuevo reto para los que se precian de tener el diente bien afilado y una panza insaciable: la Maxi-Gordita.

Los Panchos es un negocio que tiene dos vertientes: por un lado están las carnitas, que son de las preferidas de la zona y que se han ganado el cariño de los vendedores y clientes del Centro-Cel Teresa (antes Cine Teresa) que se encuentra a unos cuantos pasos. Por otro lado está el negocio de la antojería, que tiene huaraches, tacos, quesadillas, gringas, costras y, por supuesto, la joya de la corona: la gordita gigante que hace palidecer a cualquier otra que se le quiera comparar.

La gordita gigante, un reto colosal de 3 kilos de sabrosura

Cuando charlamos con ellos, nos cuentan que no es algo que se pida habitualmente. Kevin, quien está al frente de la partte de Los Panchos en lo tocante a las carnitas, nos dice:

“Por este reto nos han venido a visitar de varios canales de Youube. Solamente se lo ha terminado una persona, pero no solo él lo ha intentando. Pásale a la parte de la antojería, ahí es donde las hacen, ellos te pueden decir mejor. Yo las relleno de carnitas, pero ellos las hacen”.

Así es como nos dirigimos a la antojería, donde está la parrilla que ve nacer estas gorditas descomunales. Ahí platicamos con Susana, quien nos cuenta que es un reto complicado, pero no es imposible:

“Lo han intentado alrededor de unas 20 personas, y creíamos que no se iba a poder, hasta que llegó alguien que nos impresionó. El reto consiste en terminarte la gordita de 3 kilos en 20 minutos y un litro de refresco. ¡Este chavo se la terminó en 11 minutos, no sé dónde le cupo, porque era un muchacho flaquito!”.

Mientras nos preparan una, podemos ver que en efecto, tiene un tamaño que infunde respeto, aún para los tragones profesionales. Es por eso que aquella vez en que la Maxi-Gordita fue engullida —hace poco más de un mes— quedó como un excepcional el recuerdo. Al lugar han venido comedores de buen diente y ninguno ha logrado repetir esta hazaña. En aquella vez el ganador, Ale Minero, se comió la gordita y dos refrescos gratis y además se llevó 1,000 pesos en la bolsa. Pero ahora la cosa se ha puesto todavía más interesante.

El premio aumenta: ¿le entras?

“Cuando ganó el buen Ale se llevó el premio en efectivo de 1000 pesos y su consumo. Pero como queremos que venga más gente a completar el desafío, con ustedes, amigos de Chilango, la apuesta sube: ¡Además de la gordita gratis y sus refrescos, el que se la termine en 20 minutos se lleva a su casa 1,500 pesos!, ¡Anímense!”, agrega con una sonrisa Kevin.

Así que ya sabes: si eres de buen diente y no le temes al éxito, en Antojería y Carnitas Los Panchos te están esperando. Puedes pedir la gordita gigante que, además de tener el chicharrón prensado de rigor, va rellena de carnitas. También le puedes variar y pedirla rellena de bisteck, de pollo, de pastor, de carne enchilada, de longaniza o campechana. No importa el relleno: lo importante es que desafíes a este coloso que entre masa y carne pesa alrededor de 3 kilos y es la más grande de la CDMX.



Pero además de cantidad, aquí también vienes por calidad, porque el sabor también está buenísimo. Así que, aunque no quieras cumplir el reto, puedes venir por unos tacos, quesadillas, gringas o gorditas de tamaño ‘normalito’. “¡Queremos que vengan y que nos visiten, van a probar lo mejor de la CDMX, no se van a arrepentir!”, agrega con una sonrisa Susana, quien nos invita a volver pronto. ¡Y seguro le tomamos la palabra!

¿Dónde?: Carnitas y Antojería Los Panchos, Calle López y Delicias, a unos pasos del Metro Salto del Agua.

¿Cuánto?: 300 la Maxi- Gordita, 340 si es en modo reto (es gratis y premio en efectivo de 1,500 si te la terminas en 20 minutos).

Horarios: Lunes a sábado, de 09:00 a 18:00 horas.