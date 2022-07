Ale Minero es un glotón profesional capaz de comerse en 10 minutos una pizza rellena de hamburguesas y muchas cosas más.

Estamos en la Frikiplaza, uno de los lugares preferidos por los coleccionistas de anime y manga, así como de los cosplayers de nuestra ciudad. Pero esta vez no estamos aquí para echar la reta de Yu-Gi-Oh!, sino para conocer a una celebridad que en muy poco tiempo se está haciendo de un nombre en las redes sociales y en el mundo poco explorado de los tragones profesionales: Víctor Alexis Ramírez Minero, o simplemente Ale Minero, como se conoce en YouTube y TikTok a este campeón glotón.



Contrario a lo que uno pudiera pensar, el mayor tragón de la CDMX no es un “ropero” altísimo ni un hombre de complexión robusta. En realidad se trata de un joven —muy joven, de hecho— delgado, no muy alto, y que pasaría por un chico cualquiera de su edad. Pero al verlo en acción cualquier contrincante palidece. Es capaz de comer kilos y kilos de comida en tiempo récord, lo que lo ha llevado a ganar varios retos de comida que existen en la Ciudad de México. A sus 21 años, no hay quien pueda comer más que él en la ciudad.

Uno de estos retos es el que nos trae por aquí. El buen Ale promete terminarse un “colchón”, que no es otra cosa que una pizza de hamburguesa. Sí, así como leen: una pizza en cuyo interior hay varias carnes de hamburguesa. Aunque se ve apetitosa, de solo verla uno piensa: “¿Podré con una rebanada?”. Pero Ale no viene por solo una rebanada: pide que le preparen una pizza de hamburguesa especial y completa, que pesa poco más de tres kilos.

¡Bruce, Bruce, Bruce!

Todo parece estar listo: Ale se acomoda en una de las mesitas de la Friki Plaza y se queda viendo fijamente al cerro de comida y carbohidratos que, sin decirle nada, parece estarle “cantando un tiro”. “Tengo que dejar que se enfríe para no quemarme”, dice Ale, excusándose porque aún no empieza la batalla de la gula. “¿En cuánto tiempo crees acabártela?”, le preguntamos. “En poco más de 10 minutos”, responde él muy seguro. Ni siquiera duda en si podrá: la cuestión es en cuánto tiempo va a acabar el reto.

El cronómetro ya está dispuesto y han pasado unos minutos: todo está listo para que esta batalla comience. El muchacho se desabrocha el cinturón y se desabotona también el pantalón para que la comida entre sin problemas. Es el hombre contra 3 kilos de comida y, ante Ale, es la comida la que lleva las de perder. Accionamos el cronómetro y entonces Ale Minero hace lo que mejor sabe: comienza a tomar sin misericordia porciones de la pizza de hamburguesa. Lo hace con tal rapidez que como espectadores nos da miedo que se vaya a ahogar, pero él sabe lo que hace.

Comienzan a pasar los minutos y Ale no deja de comer. A los 5 minutos ya lleva la mitad ante los ojos atónitos de los espectadores, que vinieron a la Frikiplaza por otras cosas y se encontraron con este espectacular duelo. “¡Bruce, Bruce, Bruce!”, comienzan a gritarle, rememorando la escena de Matilda en la que Bruce se enfrenta al pastel de chocolate. Se acercan los 8 minutos y ya lleva casi 3 cuartas partes. Ale se levanta de su asiento, hace un par de estiramientos y vuelve a la carga. Cuando al fin termina, el cronómetro marca 10 minutos con 29 segundos. El mago lo ha hecho otra vez, y este comedor sigue invicto y no hay nadie que le haga sombra siquiera.

Récords, técnicas y curiosidades

Ale Minero considera que ser glotón profesional no un acto de gula o placer, sino un deporte. Para profesionalizarse en él hace ejercicio diariamente y tiene un nutriólogo. Además, checa constantemente que su salud esté bien en cuanto a colesterol, triglicéridos, etc.

Dice no disfrutar cuando hace los retos, pues está enfocado en su récord. Además de que pide no intentar esto en casa, pues puede ser una labor de alto riesgo.

Este glotón profesional es oriundo de Valle de Chalco, Estado de México. Antes de dedicarse de lleno a romper récords y a monetizar su canal de Youtube, Ale Minero era guardia de seguridad. Empezó a los 18 años en este deporte y tiene 3 años dedicándose a él.

Contrario a lo que uno pensaría de un glotón profesional, él es delgado, de hecho está en su peso ideal: mide 1.73 y pesa 70 kilos con 200 gramos.

Los récords de Ale Minero, el campeón glotón chilango

Confiesa que el reto que le ha costado más trabajo es el de la gordita de 3 kilos de Antojitos Los Panchos, cerca de Salto del Agua. No por el tamaño o peso, sino porque le dan asco los nopales y esa gordita lleva muchos.

El día de su cumpleaños 21, Ale se midió con otros glotones de la CDMX en el concurso de Pinche Gringo BBQ. Nadie llegó a su nivel: se comió 30 hamburguesas tipo brisket en 8 minutos (el contador llegaba hasta 28; no estaban listos para que alguien llegara más allá).

También es el mayor comedor de tacos: se comió 66 tacos de pastor, un postre y 4 refrescos en 27 minutos en la taquería César Palace, en Ecatepec.



Él piensa que la mente es una herramienta muy poderosa y se mentaliza antes de cada reto.De hecho, puede hacer hasta dos retos de comida por semana. Además, sueña con llegar al libro Guiness de los Récords como el mayor glotón que hay.



¿Crees que haya alguien capaz de ganarle o crees que podrías ser tú? ¡Desafíalo, en una de esas tú tomas la corona!