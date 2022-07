Mex Calería Barrio Tlalnepantla es un lugar famoso por vender extintores de azulito y de otras deliciosas bebidas. ¡Chécalo!

La frase que reza “México no domina el mundo nada más porque no quiere” le queda como anillo al dedo a los lugares que no le temen a nada —ni a Diosito— e innovan en cuanto a comida y bebida se refiere. Este es el caso la Mex Calería Barrio Tlalnepantla, un lugar para empinar el codo que se encuentra en el municipio del mismo nombre. A últimas fechas, este establecimiento se convirtió en una sensación en redes sociales por un producto inusual: los extintores de azulito.

Como periodistas comprometidos con la veracidad y la investigación que somos —no fuimos a tomar, cómo creen— acudimos a la Mex Calería y charlamos con Adrián Sánchez, encargado del lugar, quien nos explicó a detalle cómo es que este formato de bebida se ha vuelto un verdadero boom.

Echa un ojo a: Lugares para bailar de a cartoncito de chela en la CDMX

«Nos vienen a visitar de lugares que quedan a dos horas»

Acostumbrados a librar largas distancias, los chilangos sabemos que cuando hay una buena motivación de por medio, un par de horas de horas no son nada. Y eso es lo que aplican algunos de los clientes de esta Mex Calería, quienes no son precisamente de Tlalnepantla.

«Nos sorprendió mucho cómo se hizo tan famoso en tan poco tiempo el extintor. Tenemos con él lo que va del mes de febrero y nunca pensamos que le iría tan bien. Alguien lo compartió de nuestras redes y de repente vimos que ya tenía miles de compartidos en Facebook. Desde entonces nos vienen a visitar de lugares que quedan a hora y media o dos horas de aquí», cuenta Adrián a Chilango.

La demanda ha superado sus expectativas. Él recuerda que pidieron 100 unidades para ver qué tal les iba y tal fue el furor que en unos 3 días ya se habían terminando totalmente.

«Nunca pensamos que fueran a tener tanta aceptación. Tuvimos que pedir más extintores ‘en fa’, pero se nos volvieron a agotar de inmediato», recuerda.

Te puede interesar: ¡Échame otro! Ya viene el Gran Festival del Pulque en CDMX

Apagando la sed de la mala con extintores de azulito

Basta levantar y calar un extintor para saber que ya con uno tienes para salir de aquí feliz y entonado.

«Tienen capacidad de casi dos litros, 1 litro con 800 para ser exactos. Y Aunque los que se han hecho más famosos y los que más piden son los extintores de azulito, también pueden ir rellenos de Bacardí Raspberry, tequila, cerveza o mojito. Eso sí: el mojito tiene que ir colado, porque las hojas de menta pueden tapar el dispositivo».

Si el extintor te llama la atención te lo puedes llevar a tu casa, aunque cuesta un poco más. Y depende de que haya disponibles.

«Claro que te lo puedes llevar; te damos uno completamente nuevo y lo rellenamos de la de bebida de tu preferencia. Te cuesta 560 pesos. Ahora que si solo quieres vivir la experiencia de utilizarlo o tomarle la foto para el Insta, puedes pedir uno de los de la casa; la recarga te cuesta 180, independientemente de la bebida que lleve».

¡Prueba también las micheladas y snacks!

Para que te acabes de animar a lanzarte a esta Mex Calería ubicada en ‘Tlane’, ahí te van algunas razones adicionales que seguro te harán decir: “va, le caigo”. Para empezar, tienen muy buenos snacks, entre los que destacan las costillas BBQ, hamburguesas, alitas, papas gajo y más (nosotros probamos unos nachos con carne mientras catábamos el extintor y todo muy deli). Por otro lado, en lo tocante a las bebidas, la especialidad de la casa son las micheladas de sabor, que tienen fruta natural. Además las puedes pedir en un clasicazo que llegó para quedarse: la famosa licua-chela.

Checa también: Dolls Drinks: Mojitos, chelas, azulitos y más ¡en licuadoras! 🤯

¿Listo para apagar esa sed de la que dejó sin voz a José José?

Dónde: Mex Calería Barrio Tlalnepantla, en Avenida Sor Juana Inés de La Cruz #26, Tlalnepantla centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Costo del extintor: 560 para llevártelo a casa, 180 para usar los de casa.

Horarios: Domingo a martes de 12:00 a 22:00 horas, miércoles de 12:00 a 00:00 horas y jueves a sábado de 12:00 a 03:00 horas.