Si Damon Albarn te parece un genio, no es exagerado, pues en sus más de tres décadas de carrera ha demostrado gran versatilidad y calidad.

Damon Albarn es hoy por hoy uno de los nombres más importantes en la escena musical británica y mundial. Desde su debut con Blur en los 90, y posteriormente en sus otras bandas Gorillaz y The Good, The Bad and The Queen, así como su faceta solista, ha demostrado que donde sea es chido. Por lo que elegir sus mejores canciones no es tarea fácil, pero acá van 10 que súper rifan.

Las diferentes facetas de Damon Albarn

Con Blur

1. “Girls & boys”

En 1994 Blur ya llevaba cuatro años sonando, pero se vino su explosión mundial con esta rola. Es una bocanada de frescura que, aunque hayan pasado casi tres décadas, aún nos inyecta de energía. Además muestra la genialidad del británico a la hora de hacer una crítica mordaz a las fiestas donde les chiques bebían, echaban relajo y tenían relaciones íntimas.

2. “Parklife”

Del mismo año es esta joyita de Damon Alban y sus compañeros Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree. Y es otra de esas canciones, del disco del mismo nombre, que sirve como cápsula del tiempo para transportarte a la Inglaterra de los 90. Hasta la fecha sigue siendo icónica, y en parte es gracias al segmento hablada por el actor británico Phil Daniels.

3. “The universal”

El britpop en su máxima expresión puede encontrarse en joyitas como esta del álbum The great escape. Desde la canción hasta el video son de una manufactura finísima, y parte de la madurez que había adquirido Blur en 1995. Sí era una banda divertida, pero que también podía –y puede– sorprender con piezas como esta, con arreglos orquestales y grandes coros.

4. “Beetlebum”

En 1997, esta banda regresó con un material de corte más oscuro. No es que hubieran perdido chispa, sino que estaban mostrando otra faceta que también les sentaba muy bien. De ahí es esta rola, sin duda una de las mejores de su repertorio con su letra relacionada a las drogas y densa guitarra.

5. “Tender”

Romper con alguien a quien amaste tanto nunca es fácil, y en este tema Damon Albarn reflejó algo de esto tras terminar su relación con la cantante Justine Frischmann de la banda Elastica. Su canto triste acompañado de un gran coro, las dulces notas de la guitarra, y el mood oscuro son para enchinar la piel hasta de la persona más ruda.

Damon Albarn y Gorillaz

6. “Clint Eastwood”

En 2001, Damon y su amigo el diseñador Jamie Hewlett dominaron las listas de popularidad con su primera rolita. Su propuesta que no seguía un solo género sino que mezclaba rock con hio-hop y electro estuvo muy bien complementada con los rapeos de Del the Funky Homosapien. Un debut impactante para una banda virtual, algo nuevo para ese entonces, y que vino a llenar un hueco que no sabíamos que teníamos.

7. “Dare”

Con el segundo álbum de Gorillaz, el músico británico y su compañero vinieron a confirmar que esto no era un proyecto pasajero. Venían en serio con su música y su personajes 2-D, Murdoc, Noodle y Russel. En esta canción del Demon Days cambiaron el ritmo a algo más bailable, invitaron a Shaun Ryder de los Happy Mondays, y dejaron ver que nuevamente no se iban a encasillar en un sonido. El resultado fue otra pieza para la colección de los fans.

8. “Stylo”

La era de su disco Plastic beach comenzó con esta canción que tiene dos invitados de lujo: Booby Womack y Mos Def. Sólo a Damon se le ocurriría juntarlos, y salir más que bien librado. Con una letra que tiene tintes políticos y una mezcla de electro con funk, synth y rock, es imposible que no resalte de entre el catálogo de esta banda virtual.

Damon Albarn con The Good, The Bad and The Queen

9. “Kingdom of doom”

Con tanta creatividad dentro, el británico se juntó con otros colegas para dar vida a esta banda: Paul Simonon de The Clash, Simon Tong de The Verbe, y el músico nigeriano Tony Allen. Parte de la crema y nata de la música británica, que produjo piezas como esta tan evocativa de Londres.

Con Rocket Juice & The Moon

10. “Poison”

Otra de las bandas únicas que creó Damon Alban es esta con Tony Allen y nada menos que Flea, de los Red Hot Chili Peppers. Aquí pudo desplegar una parte de su amor por los sonidos africanos con un poco de funk y psicodelia. Y volvió a demostrar que su hambre musical y creatividad no tienen límites.

Como solista Damon Albarn también lanzó Mali Music (disco de worldbeat), Everyday robots (álbum donde mezcla art-pop con rock, trip-hop, folk y electrónica). Además de aparecer en soundtracks y tener colaboraciones con Massive Attack, Fatboy Slim, Kali Uchis, entre otros.

