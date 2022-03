Este año la primavera en la CDMX comenzará, o casi, con un par de conciertos de Lila Downs nada menos que en Bellas Artes.

Es bien sabido que el escenario de Bellas Artes no es fácil de pisar para dar un concierto, pero Lila Downs ofrecerá dos los días 22 y 23 de marzo. Mismos que para una artista que tiene bien arraigadas y lleva por el mundo sus raíces mexicanas en forma de música significan mucho. Así que nada mejor que realizarlos en un lugar tan icónico de México.

De estudiante a artista que se presenta en Bellas Artes

“Es una alegría. Estoy muy agradecida con nuestro público, con la mujer pulquera, la mujer que hace tortillas, la mujer que hace los tlacoyos, las memelas porque esas mujeres son las aguerridas, las que a mí me han dado la inspiración para componerles a través de los años”, es lo primero que dice Lila Downs sobre dichas presentaciones en tan magnífico escenario.

Pero aquí viene una historia muy bonita que hace que éstas cobren mayor significado y completen un círculo. En sus agradecimientos evidentemente nombra a Bellas Artes, y agrega que cuando era joven obtuvo una beca para estudiar ahí. “El principio de mi carrera, digamos, y de mi educación vocal fue en Bellas Artes, y volver a esta institución pero al foro máximo de nuestro país es un gran regalo de mi vida.

“Es cerrar un ciclo con las canciones, con mi educación, con el camino que hemos tenido, y ahora además empezando después de pandemia. Es volver a reinventarnos también”, asegura.

¿Qué prepara Lila Downs para esas ocasiones?

Si bien se puede pensar que con su experiencia está más que lista para salir a cantar ante su público, Lila Downs admite que “es mucha presión”. Más porque lleva un mes vocalizando, preparándose luego de haber sufrido COVID-19 y sus secuelas, y para aguantar la famosa altura de la CDMX.

Sin embargo no pierde el ánimo, y tiene listo un repertorio especial. Presentará temas que compuso en pandemia, unos más antiguos y con los que empezó a cantar sobre la identidad; “como uno basado en los códices mixtecos, que es la etnia mía de Oaxaca”. Otros representativos de la música, el canto, la fuerza de la mujer y hasta los mensajes de abuelas y abuelos.

“Siempre he estado enamorada con eso, desde la niñez, porque mi abuela figura importantemente en mi niñez. Ella era una mujer pulquera que creía en las animas y la visitaban las animas. Entonces todo eso forma una parte importante de mi canto, de mis narraciones”, cuenta Lila Downs.

Cortesía. Sony Music

Y como también tiene son jalisciense para cantarle a la madre naturaleza, y más del folclor y regional mexicano, habrá invitados. Estarán el mariachi Caballeros de México, el cuarteto de cuerdas Barro Negro con el maestro Rodrigo Duarte quien hizo arreglos especiales para la ocasión. Además de la banda La Misteriosa, con algunos músicos que la han acompañado por más de 20 años. E invitados sorpresa que sólo adelanta serán “un varón y una mujer”.

¿Canciones infaltables? Algunas son “Semilla de piedra”, “Son del chile frito”, “Mezcalito”, “La Martiniana”. Con las que dará un paseo por su carrera llenando de nostalgia Bellas Artes, pero “sin olvidar la reinvención del ser humano. No me gusta quedarme con lo mismo y ser irrespetuosa con la esencia de las cosas. Y creo que esta pandemia me ha hecho volver de cierta forma a mi esencia”.

Lanzará su canto por causas que le parecen importantes

Además, como defensora de los derechos humanos, las mujeres indígenas y más, Lila Downs elevará su canto por causas en las que cree.

“Porque busco la dignidad para la mujer que se considera en la cultura nacional marginal, que yo la siento al centro de mi alma, de mi espíritu. Porque busco el respeto para nuestras costumbres, porque son de mucho valor, de mucha belleza. Y a veces provienen de lugares inhóspitos, alejados rurales, incluso rurales dentro de las ciudades. Y pienso que hay que mirar hacia estos sitios y estas personas porque llenan de felicidad y de símbolos importantes para nuestra sobrevivencia; hay lecciones muy importantes en todas las zonas rurales”.

Pero también tendrá muy presentes a su abuela y su padre, a quien describe como “un gringo rebelde y que adoraba México, y que batallaba por la lucha de las clases sociales”.

Lila Downs le dará protagonismo a la esencia en sus conciertos

Además de su propuesta musical y mensajes, Lila Downs se caracteriza por usar atuendos que muestran la cultura oaxaqueña, mexicana. Sin embargo, no serán lo principal en sus conciertos.

“Por un lado sí quiero usar unos textiles que he utilizado pero de otra manera, y pues siempre estamos conscientes de cómo se usan las cosas en nuestra sociedad occidental. Pero creo que, también con respecto al textil, es volver a la esencia otra vez para mí.

“Y aquí en Bellas Artes siento que no es un espectáculo, debe de ser un concierto con el alma desnuda para el público, con lo mínimo y con la esencia de la música. A eso vendrá el público, a escuchar el canto y la afinación de los instrumentos y su alineación con el espíritu que nosotros traeremos. Yo creo eso es lo importante”, asegura.

Cortesía: Sony Music

Su público ya abarca cuatro generaciones

Otra cosa importante será que entre su público habrá gente de todas las edades. De hecho, en las estadísticas de sus seguidores hay muchxs entre 25 y 34 años.

“Me encanta que vayan a nuestros conciertos cuatro generaciones. Me ha tocado ver eso y desde que empezó la carrera. Es muy bonito ver diferentes generaciones que llegan a mí y me dicen ‘yo me acuerdo de ti cuando tenía ocho años’. Y otros que también ya son mayores, y siempre me encanta eso porque de eso se trata”.

Algo que atribuye a que el folclor puede tocar a público diferente, pues la música de raíces “entra y sale de moda, entonces cuando hay modas en las cuales nos montamos, eso es maravilloso para nuestra cultura”, afirma. Y agrega que incluso lo nota en los visitantes a Oaxaca pues “ahorita tenemos una explosión de turismo diferente, más joven, a veces más hipster; a algunos no les parece porque nada más vienen a emborracharse con el mezcal. Pero son cosas muy buenas para la cultura porque así está revolucionado todo, me encanta”.

Sus siguientes pasos son juntarse a componer canciones con colegas como Jorge Drexler, y buscar a Santa Fe Klan, Natalia Lafourcade y Vivir Quintana. “A ver si creamos nuevos temas para este resurgimiento de la cultura y de la mexicanidad, y de la mujer, porque va a ser muy interesante. Creo que podemos lograr muchos cambios positivos para nuestra sociedad, para nuestro orden, para cosas que tenemos que mirar de frente”.

Pero antes de que eso suceda, este 22 y 23 de marzo Lila Downs se presentará en Bellas Artes. ¿Van a ir a ver y escuchar a esta artista?