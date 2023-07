Prepara tu chamarra de cuero y todo el gel que encuentres, porque regresa Vaselina, uno de los musicales más conocidos del mundo.

Vaselina

¡Vaselina regresa este verano! El musical que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo vuelve bajo la producción de Alejandro Gou y Erik Rubín. Desde su estreno en 1973, esta obra icónica ha sido un éxito rotundo, que ha contado con numerosas reposiciones y una adaptación cinematográfica en 1978. Ahora, la legendaria agrupación musical Timbiriche se encargará de protagonizar este entrañable musical, reviviendo la emoción y la magia de Vaselina en el mismo recinto donde todo comenzó. ¡Prepárate para cantar, bailar y rockanrolear como nunca antes!

CENTRO CULTURAL TEATRO 1, DESDE JULIO 13, $928-$6,300, IG: @VASELINAMEXICO

Somos nosotros

Prepárate para una experiencia teatral imperdible, una obra que desafía todas las expectativas: nos presenta la historia de una pareja feliz que se ve sacudida por la irrupción de un tercero en sus vidas. Una comedia explosiva que se atreve a abordar esas preguntas incómodas que todxs hemos tenido en nuestras cabezas y que son el centro de nuestras conversaciones con amigxs. ¿Qué tanto estás dispuesto a compartir con tu pareja? A partir de una tentación cotidiana, esta obra despliega intensidad, humor y vértigo, desafiandonos a repensar todo lo que creíamos saber. Prepárate para reírte de algo que nunca pensaste que sería divertido.

Foto: Cortesía

FORO LUCERNA, DESDE JULIO 7 HASTA JULIO 30, $650, IG: @TEATROMILAN_FOROLUCERNA

La golondrina

¿Qué es lo que nos hace humanos? De todo aquello que somos y hacemos, ¿qué crees que realmente define nuestra humanidad? Para Amelia, una madre herida en lo más profundo de su alma, la respuesta está en el dolor. Lo que realmente nos hace humanos es la capacidad de sentir como propio el dolor de lxs demás. Eso es lo que nos diferencia de las bestias, dice. Y ese es el sentimiento que recorre la espina dorsal de la obra, inspirada directamente en el ataque terrorista del bar gay Pulse en Orlando (EE.UU.), en junio de 2016, en el que murieron 49 personas. El destino de nuestro mundo depende de la elección que hagamos. No te pierdas esta poderosa reflexión escénica.

Foto: Cortesía

TEATRO MILÁN, DURANTE JULIO, VIE: 20:45 H, SÁB: 17 Y 19:30 H, DOM: 17 H, $650, IG: @LAGOLONDRINATEATRO

Chikoo: el niño que no quería ser perro

En esta cautivadora obra, el talentoso dramaturgo y director Óscar Reyes nos sumerge en un intrigante bosque donde lxs niñxs están destinados a convertirse en feroces lobos, pero Chikoo se niega a seguir el camino establecido. Sus padres, alarmados por su rebeldía, lo envían a un entrenamiento especial dirigido por el enigmático Viejo Lobo. En este lugar, Chikoo, acompañado de su amiga Tachi, descubrirá las profundidades de su identidad canina y explorará las infinitas posibilidades más allá de los clichés de perseguir la cola, ladrar, cazar y lamerse. Una obra que desafía los estereotipos y nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser fiel a uno mismo.

Foto: Cortesía

TEATRO ORIENTACIÓN, LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ, DURANTE JULIO, JUE-VIE: 18 H, SÁB-DOM: 12:30 H, $80, IG: @TEATROINBAL

Un par

En esta impactante propuesta teatral, nos enfrentamos a la paradójica dinámica del individuo frente al colectivo. Explora las complejidades de la convivencia y la identidad compartida. Con preguntas provocadoras, como: “¿podría ser de otra manera?” y “¿unx con otrx…?”, la obra nos desafía a cuestionar nuestras propias perspectivas y roles en la sociedad. No te pierdas esta experiencia teatral única que te invita a repensar tus preconcepciones y a explorar el poder del “nosotrxs”.

Foto: Cortesía

SALA XAVIER VILLAURRUTIA, SÁB-DOM: 13 H, $80,IG: @TETROINBAL

El efecto mariposa con Ivan Maraña

La magia hipnotizante de Ivan Maraña, uno de los ilusionistas más reconocidos a nivel mundial, llega a la CDMX. Este talentoso mago, miembro destacado de prestigiosos grupos mágicos como The Academy of Magical Arts en Los Ángeles, The Society of American Magicians y The International Brotherhood of Magicians, nos trae este año una experiencia única e inmersiva: El efecto mariposa. En este espectáculo cautivador, Maraña desafiará los límites de la realidad y jugará con los sentidos de la audiencia, convirtiéndola en el epicentro de una historia mágica. ¡Reserva tu lugar porque las funciones serán exclusivas para un máximo de 25 personas en cada presentación!

Foto: Cortesía

HOTEL FOUR SEASONS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESDE JULIO 6, JUE: 19 H (INGLÉS), 21:30 H (ESPAÑOL), $3,300, IG: @IVANMARANA

Todos eran mis hijos

La aclamada obra de Arthur Miller llega al escenario del Centro Cultural Helénico. Bajo la dirección magistral de Diego del Río, este montaje te sumergirá en las complejas relaciones de una familia común que intenta dejar atrás el pasado marcado por la guerra y sus consecuencias devastadoras. Un testimonio conmovedor sobre el duelo, las dinámicas familiares y la responsabilidad individual y social. Además tiene un talento increíble: Arcelia Ramírez, Pepe del Río, Ana Guzmán y Gonzalo de Esesarte.

LA GRUTA EN EL CENTRO CULTURAL HELÉNICO, DESDE JULIO 17, LUN-MAR: 20 H, $350, IG: @CENTRO_CULTURAL_HELENICO

Ensoñación (diario de una pérdida)

Bajo la dirección de Aída del Río, este cautivador espectáculo se apoderará de un lugar secreto en la Roma Norte, transportando al público a un viaje íntimo y conmovedor. Protagonizada por Gabriela Steck y Gerónimo Espeche, la obra nos sumerge en la exploración poética de los sueños y las formas en que el dolor y la tristeza se manifiestan ante la pérdida. Cada función está limitada a solo 30 boletos, lo que garantiza una experiencia íntima y exclusiva para lxs afortunadxs espectadores. Desde el momento de la reserva por correo electrónico, el misterio y la intriga se entrelazan, revelando gradualmente los detalles de la ubicación. Al llegar, lxs asistentes serán recibidxs con una bebida de cortesía, ya sea una cerveza o mezcal, sumergiéndolxs aún más en la atmósfera de la obra.

SPEAKEASY ROMA NORTE, DURANTE JULIO, SÁB: 20:30 H, $350, IG: @ENSONACIONMX, RESERVAS: [email protected]

