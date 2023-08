Entrevistamos a Regina Blandón, protagonista de Pulmones, obra que reflexiona sobre tener hijos o no en un mundo que se cae a pedazos.

Una pareja millennial se enfrenta a una duda cada vez más existencial: ¿tiene sentido traer un hijo a este mundo tan jodido por el calentamiento global? Para Regina Blandón, una de las protagonistas de Pulmones, esta pregunta sigue sin respuesta.

“Llevo dos años preguntándome si ser mamá es algo que querría hacer, pero un chorro de gente me ha dicho que si no es lo que más se te antoja en el mundo entero, no lo hagas, porque es un trip. Aún lo pienso”, revela la actriz.

Pulmones, escrita por el dramaturgo británico Duncan Macmillan en 2011, es un debate incómodo, aunque necesario, con tonos de comedia y drama. “Los ambientalistas que trabajan para hacer esta obra, nos dijeron que en 10 años, más o menos, ya no va a haber agua en la CDMX, nos la estamos acabando a pasos agigantados. No hay punto de retorno. Pero sí podemos alentarlo si cuidamos el agua”, advierte Blandón, que comparte escenario con Xavier García.

Por eso, con esta obra dirigida por Alonso Íñiguez se pretende dejar una huella de carbono neutra en cada función, con vestuarios y escenografía reutilizable, además de boletos digitales. La idea es medir la huella de carbono que deja la obra al final de la temporada para neutralizarla y plantar el equivalente en árboles.

Ninguno de los personajes de esta obra tiene nombre, con el fin de que cualquier pareja pueda sentirse identificados con ellos. Foto: Cortesía PinPoint Adriana Montes de Oca alterna papel con Regina Blandón en Pulmones. Foto: Eve González (Cortesía) Para reflexionar desde otro ángulo, la obra cuenta con dos contabilizadores frente a ambos actores que calculan el número de personas que nacen en el mundo mientras la puesta en escena sucede.

Además, la obra solo pone el dilema sobre la mesa, literalmente. No hay moralismos reservados, pero sí es una historia de amor que te hará reflexionar.

Pulmones

Lugar: Teatro Milán-Foro Lucerna

Horario: Jueves 20:30 horas. Hasta el 14 de septiembre

Costo: $550

