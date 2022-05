Izmir Gallardo es el primer mexicano en Slava's Snowhow considerado como uno de los mejores shows de clown del mundo. #Entrevista

Izmir Gallardo llegó a Slava’s Snow Show gracias a la curiosidad, que lo llevó a ir más allá del teatro tradicional, y explorar el mundo a través de la comedia. Desenfadado, ríe fuerte; se alborotó el pelo e hizo todo tipo de caras y gestos durante nuestra charla, en la que hablamos sobre el arte de las payasadas y sobre ser el único mexicano en uno de los shows de clown más famosos del mundo.

#EntrevistaChilango x Izmir Gallardo

Chilango: ¿Qué se siente ser el único mexicano en Slava’s Snow Show?

Izmir Gallardo: ¡Se siente bonito! Estoy muy contento con la oportunidad, me siento en representación de todos; aquí estamos los mexicanos y sí es posible estar en una compañía internacional. Subo al escenario a representar a nuestra comedia.

CH: ¿Cómo va el clown en México?

Izmir Gallardo: ¡Es excelente! Está bien pesado, hay grandes payasos mexicanos.

“A Slava le gustaron mis payasadas”

CH: ¿Cómo llegaste a Slava’s Snow Show?

Izmir Gallardo: Fue en 2006, yo tengo formación teatral y estaba buscando nuevos caminos, nuevos lenguajes. Me encontré con el clown cuando vi en escena al payaso Azis Gual, me enamoré de su trabajo y dije: “yo quiero hacer esto”. Empecé a trabajar con él y después hice varias cosas por separado. Estaba en la compañía Circo Sentido, que fue invitada a amenizar la fiesta de recepción para el show y me presentaron a Slava Polunin, a quien le gustaron mis payasadas y me invitó a ver el show. Después me ofreció una prueba, salió bien y de ahí me fui de gira por Reino Unido, Nueva York, Brasil, Corea del Sur y varias veces en México, vuelvo al show 12 años después.

“He madurado como clown”

CH: Suena a que fue (relativamente) fácil, no creo que actualmente –o que a cualquiera– le resulte tan sencillo…

Izmir Gallardo: Sí, esta nueva invitación es comenzar otra vez, ver al show con otra mirada. Mientras tanto he creado mi propio espectáculo y he estado en festivales como el Cervantino, en la Filij y el Festival Internacional de Clown de la Ciudad de México. He madurado como clown, tengo más experiencia, así que me enfrentaré con otra perspectiva, estoy muy contento, ya arrancamos en Guadalajara y fue una experiencia increíble, un fenómeno.

CH: En Slava’s prevalecen el silencio y el cuerpo, ¿cómo se logra?

Izmir Gallardo: Yo tuve la fortuna de tener un gran maestro, Azis Gual, que también aplica el silencio. Cuando llega la oportunidad con Slava’s yo ya había decidido no hablar en escena, entonces sumé todas esas enseñanzas. El trabajo de los rusos es muy minimalista, los payasos americanos son más gestuales (hace caras), los rusos son serios, sobre todo, al principio; los mexicanos no tanto, es una cuestión lenta y temperamental que tienen ellos.

CH: ¿Cómo encajaste tú en esa seriedad contraria a lxs mexicanxs?

Izmir Gallardo: No creas que entré a la medida, fue más bien con calzador; como mexicano, es muy difícil acceder a ese temperamento, nosotros somos más risueños, más festivos. Es una estética dura de entender, porque se trata, sobre todo, de no hacer.

“Hay payasos buenísimos en la calle”

CH: ¿Qué distingue a un clown de otros tipos de payasos?

Izmir Gallardo: Hay diferencias, pero la raíz de la comedia es la risa; también depende cómo lo haces, si pones detalles, poesía o un estilo más directo. He visto payasos buenísimos en la calle; no pienso que el clown es más o algo elevado, no. Para mí los dos son grandes comediantes: el que está en la calle va y se fleta, el tiro es grande y difícil, un clown teatral le da el giro a la comedia –y a la tradición del teatro– busca más la metáfora y hacer poesía, que el significado sea menos explícito. Eso también lo permite el teatro, si te pones a hacer lo de Slava’s en la calle, te mandan por un tubo, son distintos tipos de abordaje, básicamente.

CH: Los payasos son de extremos dan mucha risa…o mucho miedo, ¿cómo reaccionan lxs más peques en el show?

Izmir Gallardo: ¡Igual que con otros payasos! (risas) les da mucho miedo… y les encanta, pero, muchos tratamos de rescatar el juego, la inocencia y no ser tan manchados, porque hay unos a los que sí se les va la mano y no se trata de eso.

CH: ¿Qué encontrará la gente que nunca ha ido Slava’s Snow Show?

Izmir Gallardo: Es para toda la familia, el show está lleno de imágenes, de color, de juego; parece un sueño. Es muy poético, da mucha risa, pero también mucha nostalgia, puedes sentir la soledad, la aventura; es la oportunidad para entender que la vida es muy compleja, llena de emociones que a veces nos rebasan y hay que sentirlas.

Slava’s Snowshow se presenta en el Teatro San Rafael hasta el 12 de junio del 2022

consigue aquí tus boletos

¿Qué es?, ¡qué es! El Tim Burton Fan Fest 🎃 👑