Forum Buenavista abre una sala para la Galería del Terror: una caminata a oscuras con clásicos personajes del cine de terror de Hollywood.

Ay mamáaaaaa. La sala de Forum Buenavista abre sus puertas para la Galería del Terror, una experiencia inmersiva solo para valientes.

Si te gustan los clásicos del cine de terror de Hollywood no te puedes perder este evento de Forum Buenavista que reúne, en sus pasillos, a Jason Voorhees, Michael Myers, Chucky, el payaso de It, Freddy Krueger, El Exorcista, Drácula, La Momia, el Hombre lobo, La Monja Anabelle, entre otros personajes en tamaño real que nos han sacado más de un susto, sin importar la edad que tengamos. ¿A poco, no?

¿Qué podremos ver en la Galería del Terror de Forum Buenavista?

De entrada, queremos advertirte una cosa… esta experiencia inmersiva sacudirá -literal- tus cinco sentidos, ya que deberás caminar a oscuras mientras te topas con clásicos personajes del cine de terror en las 15 cuartos ambientados con los personajes más terroríficos que el Forum Buenavista ha destinado para el evento.

También te puede interesar: Festival del Cine por 29 pesos

Freddy Krueger estará presente en la Galería del Terror

¿Qué más podremos ver en la Galería del Terror?

La Galería del Terror también contará con cuartos de espejo, máscaras de personajes del cine de terror clásico de Hollywood, y un área donde podrás tomarte las fotos que necesites para decirte a la banda que sí fuiste a que te espantes un rato, y esas imágenes son tu mejor prueba.

Además, puedes leer: Famosos que vivieron el terror de esta prisión

¿Cuándo es la Galería del Terror en Forum Buenavista?

Ya puedes pasar a darte el rol. De lunes a viernes de 12 a 8pm, los sábados de 12 a 9pm y domingos de 12 a 7pm.

¿Cuánto pagas para llevarte un susto un rato?

La entrada general para vivir esta experiencia es de 119 pesos.