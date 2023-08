Baja de tu patineta, toma una rebanada de pizza y lee nuestra reseña de esta nueva historia de la franquicia.

Tortugas Ninja: Caos Mutante es el título con el que los personajes creados por Peter Laird y Kevin Eastman allá por la década de las 80, regresan una vez más en una entrega que promete, además de llegar a las nuevas generaciones, atrapar la atención de aquellos fans de la vieja escuela que crecieron con el cómic, cintas y las series de los cuatro hermanos adolescentes mutantes.

En su debut en la silla de director, Jeff Rowe, junto a Kyler Spears y de la mano del conocido actor y comediante Seth Rogen y Evan Goldberg como productores, la historia escrita por Brendan O’Brien, además de ofrecer acción y comedia, pretende dar un vistazo más íntimo y cercano al lado adolescente de nuestros cuatro héroes verdes; algo que tal vez, las entregas anteriores, animadas o live action, no explotaron tanto en su momento.

Ya con contexto, acá en Chilango vimos la película animada de Nickelodeon Movies y Point Grey Pictures. Así que baja de tu patineta, toma una rebanada de pizza —sin anchoas—, lee nuestra reseña de esta nueva historia que forma parte de una franquicia que significa un parteaguas en la cultura pop.

¿Qué sucede con la animación de Tortugas Ninja?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem resalta de cintas anteriores simplemente por su estilo de animación. Sus creadores querían que se viera “radicalmente diferente” a lo esperado de un filme de este tipo; de hecho, está basado en bocetos realizados por el propio director que básicamente resaltan por sus picos y líneas de efectos aleatorios y, lo más evidente, rasgos exagerados, como se aprecia en los avances.

El resultado de la cinta, cuya animación fue llevada a cabo por las compañías Mikros Animation y Cinesite, es una experiencia con tintes Neo-noir, que hace un guiño al arte y diseño original de los cómics de Peter Laird y Kevin Eastman. Al mismo tiempo, hace referencia a ese estilo de la primera serie animada, que era menos sombrío. Este ha marcado la pauta en las distintas versiones de Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo —Mikey para la banda—.

Fotos: @ParamountMexico

La música alrededor de la historia de los hermanos mutantes

Obviamente, al filme no podía faltarle un soundtrack que, además de reflejar la esencia de las Tortugas Ninja, representara ese éxito comercial que las ha posicionado a lo largo de los años. Este incluye canciones como “Shimmy Shimmy Ya”, de Ol’ Dirty Bastard; “Can I Kick It?”, de A Tribe Called Quest; “Party Up”, de DMX; “Wake Up in the Sky”, de Gucci Mane, Bruno Mars y Kodak Black; y “Everything is Everything”, de Lauryn Hill, entre otros artistas representantes del movimiento de hip hop de la Costa Este de Estados Unidos. Con esto Rogen y Rowe trataron de plasmar el amor que los hermanos mutantes sienten por la ciudad de Nueva York, que es otra especie de personaje en toda la franquicia.

La cereza del pastel en este rubro viene con el score realizado por Trent Reznor y Atticus Ross, pareja de músicos ganadores del Oscar y mancuerna al frente del legendario grupo de rock industrial Nine Inch Nails. Con su trabajo crean una atmósfera con la que también parecen transportarnos a la obra de Laird y Eastman, una vibra un poco más oscura —y que muchos fans habitualmente quieren que se explote—, que es algo esencial en el mito de las Tortugas.

¿Qué hay con la historia de Tortugas Ninja: Caos Mutante?

Como el objetivo de esta producción es enfocarse en la adolescencia de nuestros protagonistas, debemos anotar que Seth Rogen es el hombre indicado para este trabajo. Esto, porque la filmografía del actor canadiense representa mucho de ese sentimiento y esencia que, para Caos Mutante y el espectador, se traduce en una especie de reconexión a esa etapa de la vida, o un enlace instantáneo para quienes actualmente la experimentan.

Sin embargo, esto se traduce también en una especie de comedia como las que forman parte del repertorio del histrión canadiense, como The 40-Year-Old Virgin, Superbad o Neighbors, en la que también trabajó Brendan O’Brien como guionista. Esto provoca que los detalles de cómo los cuatro hermanos se convirtieran en estudiantes y practicantes del Ninjutsu pase a segundo plano; aunque no es queja, ya que siempre se explora este tema en cada una de las versiones.

Fotos: @ParamountMexico

Por esta razón, el filme está lleno de los chistes y situaciones cómicas de este tipo de películas, mezcladas con escenas de acción, aunque se da prioridad al tono familiar, lo que es un éxito en la película distribuida por Paramount Pictures.

Voces de las Tortugas Ninja en el idioma original

El otro atractivo del filme se encuentra en las voces del elenco coral que conforman Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, en el que se encuentran los jóvenes talentos de Micah Abbey como el sabio Donatello; Shamon Brown Jr., quien encarna al más joven de todos, Michelangelo; Brady Noon, como el malhumorado y rebelde Raphael; Nicolas Cantu, para interpretar al líder del cuarteto, Leonardo; y Ayo Edebiri, como una joven April O’Neil, personaje que creó polémica entre el fandom por su cambio de imagen.

Pero ya el plus está en la participación de Jackie Chan como el maestro Splinter; obvio, Seth Rogen tenía que colaborar prestando su voz al muy conocido mutante, Bebop; además de John Cena, como el también famoso, Rocksteady. Pero, el cast no se limita ahí, ya que se complementa con artistas de la talla de Maya Rudolph, Paul Rudd, Post Malone, Ice Cube y el icónico, Giancarlo Esposito.

¿Y qué pasa con el doblaje de Tortugas Ninja: Caos Mutante?

Ya hablamos del talento detrás de las voces originales, pero en lo que concierne al doblaje, la calidad no se queda atrás. Un punto a favor de este trabajo es cómo pudieron adaptar la mayoría de chistes a la jerga de los chilangxs más jóvenes; y los que no los son tanto. Con lo que dejan atrás situaciones de humor norteamericano no interpretado de la mejor manera en otras producciones.

Entre los actores de voz, quienes han trabajado en producciones como Super Mario Bros, Sonic, así como The Mandalorian de Star Wars o animes como Demon Slayer, encontramos a:

Alex Villamar, como Leonardo

Pato Hitch, quien presta su voz a Raphael

Diego Becerril, que da vida a Donatello

Marc Winslow, para Michelangelo

Azucena Miranda, como April O’Neil

Óscar Flores, como Superfly

Arturo Mercado Chacón, como Splinter y reconocido por darle voz a Simba en El Rey León y a Hamm en Toy Story

El standupero Alex Fernández, como el mutante, Mondo Gecko

El también comediante, Diego Zanassi, como Rana Genghis, entre otros

Después de tanto choro, ¿Tortugas Ninja: Caos Mutante rifa o no?

Aunque la película se atreve a hacer algunos cambios generales y un poco drásticos en el universo de las Tortugas y se tira un poco más a un filme coming-of-age, la modificación no resulta mala; diferente sí, pero por primera vez podemos ver un poco más allá del antifaz, las armas, artes marciales y chistes de esos héroes. Los hermanos ya no solo buscan defender, desde las cloacas a la ciudad de Nueva York, sino que también buscan su lugar y esencia como seres vivos.

Por otro lado, aunque el heroísmo no es el punto central de la trama, este aspecto se ve reforzado en la experiencia visual cuya historia no cayó en el cliché de la franquicia y, literal, nos trae un caos mutante, aprovechando ese vasto catálogo de personajes con los que cuentan y que tal vez, únicamente se han apreciado en los videojuegos y algunos cómics.

El revival de las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes, que ya tiene en puerta una secuela y una serie animada en su futuro, resulta en una experiencia en la que distintas generaciones de familias, amigos o fans, pueden conectar. Va más allá por ese amor a la nostalgia y al pasado, ya que se refleja en situaciones que de cierta manera vivimos día a día; y obvio, siempre vamos a necesitar de héroes que representen esos valores.

Leo, Raph, Donnie y Mikey llegarán a las salas de cine de la Ciudad de México y el resto del país el próximo 10 de agosto; aunque en algunos complejos hay funciones disponibles para un día antes. En lo que llega la fecha del Caos Mutante, ¿cuál es su tortuga favorita, chilangxs?



