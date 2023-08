La cartelera de agosto está llena de acción: películas con héroes de cada día y, por qué no, un poquito de relaciones interpersonales.

Entre las películas que se estrenan en agosto hay héroes ficticios que van desde superhéroes como Blue Beetle, guerreros como las Tortugas Ninja, personajes entrañables como el de Denzel Washington en El justiciero, y novedades como Agente Stone, protagonizada por Gal Gadot.

Por donde se le vea, la cartelera de este mes está llena de acción, aunque también hay opciones de otros géneros.

Drácula: Mar de sangre

Esta película adapta “The Last Voyage of the Demeter”, capítulo de Drácula de Bram Stoker que cuenta la historia del navío que transportó al temible personaje de a Londres. La dirección de André Øvredal (Trollhunter y La morgue) y la actuación de Corey Hawkins (The Walking Dead y BlacKkKlansman) son garantía de la calidad de esta escalofriante historia. Tal vez ya te imaginas lo que le espera a la tripulación del velero.

Agosto 17, en salas

Agente Stone

Gal Gadot (Mujer Maravilla) protagoniza este thriller de acción que promete convertirse en una de las cintas más vistas del mes. La historia se enfoca en Rachel Stone, una espía que también es miembro secreto de una organización que frustra amenazas a la paz mundial con la tecnología más avanzada. Sus dos mundos colisionarán después de que la hacker Keya Dhawan (Alia Bhatt) descarrile una de sus misiones.

Agosto 11, Netflix

Blue Beetle

Damián Alcázar (¡Que viva México!) regresa a Hollywood como Alberto Reyes, miembro de la familia del mismísimo Jaime Reyes/ Blue Beetle (Xolo Maridueña). La historia cuenta cómo un joven de origen mexicano se convierte en superhéroe tras un misterioso encuentro con un escarabajo azul.



También participan la nominada al Oscar Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Susan Sarandon y Becky G. Blue Beetle es la primera película de DC en centrarse en un superhéroe latino.

Agosto 17, en salas

También te puede interesar: One Piece, Ahsoka y más series que se estrenan en agosto vía streaming



El justiciero: capítulo final

Denzel Washington y Dakota Fanning vuelven a compartir pantalla casi 20 años después de Hombre en llamas en esta cinta de Antoine Fuqua (Southpaw). Es el último filme de la trilogía de The Equalizer y cuenta cómo Robert McCall (Washington), quien vive en el sur de Italia, busca reconciliarse con su pasado como asesino del gobierno haciendo justicia por su propia mano. Esto lo llevará a enfrentarse a la mafia local.

Agosto 31, en salas

Tortugas Ninja: Caos mutante

Esta película animada, basada en los personajes de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes de Peter Laird y Kevin Eastman, cuenta cómo los cuatro hermanos lucharán por ser aceptados por los neoyorquinos como adolescentes normales. April O’Neil, su amiga humana, les echará una mano para enfrentarse a un grupo criminal, lo que obviamente pondrá sus vidas de cabeza. ¿Acaso bastarán el corazón de Miguel Ángel, la sabiduría de Donatello, la valentía de Rafael y el honor de Leonardo?

Agosto 10, en salas

Crónica de una relación pasajera

Tras su paso por el Tour de Cine Francés, esta película de Emmanuel Mouret llega a la cartelera para contar la historia de una madre soltera (Sandrine Kiberlain) y un hombre casado (Vincent Macaigne) que se convierten en amantes. Una comedia inteligente en la que el infiel no es un villano y ninguno de los involucrados en la relación se muestra idealizado. Es una receta ideal para que lo suyo vaya más allá de la simple atracción, aunque esté destinado al fracaso.

Agosto 31, en salas

¿Cuál de estas películas de agosto es la que más se te antoja ver?

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.