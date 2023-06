Esta es la primera película de Indiana Jones que no es dirigida por Steven Spielberg y la última de Harrison Ford en el personaje.

Indiana Jones and the Dial of Destiny, cinta dirigida por James Mangold y la última en la que Harrison Ford le da vida al arqueólogo más famoso de la cultura pop, ya se encuentra en las salas de cine de nuestro país tras una proyección fuera de la competencia del Festival de Cine de Cannes.

Luego de cuatro películas, todas dirigidas por Steven Spielberg, esta nueva entrega es una de las cartas fuertes de este verano, que busca cerrar con broche de oro la historia de uno de los iconos del cine.

Y de paso, quiere complacer a los fans que gustan de esta saga, cuya primera película se estrenó hace más de cuatro décadas, así como que las nuevas generaciones conozcan al Doctor Jones, un héroe equiparable con James Bond, Ethan Hunt o cualquier agente secreto o héroe de acción.

Desempolva tu sombrero y látigo, si es que tienes uno, para contarte de la película producida por Lucasfilm y distribuida por Disney, donde “Indy”, una vez más se enfrenta a los nazis, como pasó en Raiders of the Lost Ark.

¿Qué sucede con la dirección de James Mangold en Indiana Jones?

El reto de Mangold no está relacionado en “tratar de llenar los zapatos” de Spielberg en la dirección, sino en traer a Indiana Jones de nueva cuenta a una época en la que el personaje no se siente vigente. Esto sucede tanto en la trama como en la vida real.

Sin embargo, la historia escrita por él mismo junto a Jez Butterworth, John-Henry Butterworth y David Koepp nos muestran al profesor Jones a punto de su jubilación, al mismo tiempo lucha por adaptarse a una época en la que se siente obsoleto, ya que es 1969 y la ciencia y el mundo, ya no miran hacia las reliquias del pasado, ahora lo hacen hacia el espacio.

Es cuando Jürgen Voller, personificado por Mads Mikkelsen, quien le da un plus a la historia con su trabajo; un viejo rival de los días de la Segunda Guerra Mundial, aparece en escena en busca de un objeto que ha intrigado a nuestro protagonista por años.

Ok, ya sabemos la sinopsis, ¿qué puede destacar de la cinta?

Con esa primicia, Mangold se dio a la tarea de reinventar los elementos que le dieron la fama a esta saga y plasmarlos en Indiana Jones y el Dial del Destino. Obvio, hay secuencias en las que obtenemos todo el contexto histórico y fantástico que se desarrolla en sitios olvidados por el tiempo, en varios países a donde nuestro héroe debe acudir.

No podían faltar las de acción y, como sucede en Temple of Doom, en las que Indy sortea todos los obstáculos y hace frente a sus enemigos junto a la coprotagonista, Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), quien de cierta manera recuerda al espíritu aventurero del arqueólogo en sus días de juventud; así como el personaje infantil de la historia, Teddy (Ethann Isidore). Sí, su papel rememora y se parece al de Ke Huy Quan.

También, en el desarrollo encontramos al personaje que, por un momento, ayudará en la búsqueda del objeto en cuestión, Renaldo (Antonio Banderas), como sucede en tramas anteriores.

Aunque pareciera que Mangold reciclara los ingredientes de la saga, esto no sucede del todo.

Más bien los toma y, con su toque, cuenta una historia que se percibe fresca y nueva, esto a pesar de que el espectador sabe que está viendo una película de Indiana Jones, se diferencia un poco al resto de las películas.

Como extra, recordemos que James Mangold ya ha dirigido un proyecto parecido, Logan en 2017, que, en su momento, despedía a Hugh Jackman del famoso mutante de Marvel Comics.

Foto: Cortesía Disney

Te puede interesar: Mads Mikkelsen nos cuenta su paso de fan de Indiana Jones a villano de la saga

Harrison Ford y su despedida de Indiana Jones

Hablando de despedidas, a sus prácticamente 81 años, Harrison Ford le dice adiós a uno de sus personajes más conocidos en toda su carrera, tal vez el más popular en su haber, más que Han Solo de Star Wars o Rick Deckard en Blade Runner.

A lo largo de dos horas y media, podemos ver que Ford se enteró de alguna manera a esta película, esto va más allá de que, a pesar de su edad, siga con la idea de hacer sus escenas de acción o que haya vuelto a portar la chaqueta, sombrero y látigo de Indiana Jones.

Si uno lo considera, podríamos decir que, por lo menos en su carácter, fuerte y áspero, pero a la vez bondadoso y gentil, por cómo es descrito por sus colegas, Ford es muy parecido a Indiana Jones, lo que aporta un poco más de sentimentalismo alrededor del filme.

Poniendo atención a su actuación, esta vez conocemos una faceta que pocas veces o nunca se ha visto en el personaje, vulnerable y haciéndole frente a problemas como la depresión y la soledad, un Indiana Jones más humano, podría decirse. Por algo se notaban sus sentimientos encontrados en la proyección de Cannes.

Entonces, ¿rifa Indiana Jones and the Dial of Destiny?

Muchos dirán que James Mangold hizo un homenaje a toda la franquicia, mientras que otros asegurarán que no se aventuró a salirse del molde de las cintas anteriores. Pero lo cierto es que, en general, se trata de un proyecto que puede llamar la atención hasta de aquellos que no son aficionados al querido arqueólogo.

Bien valdría la pena ver la película en una sala Imax, ya que, aunque los efectos especiales no son el plato fuerte del filme, la fotografía de Phedon Papamichael tiene lo suyo.

No podía ser una película de Indiana Jones sin el score a cargo de John Williams y la participación del actor John Rhys-Davies, quien vuelve como Sallaah, en la cinta que contó con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos, así como un presupuesto de alrededor de 300 millones de dólares.

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.