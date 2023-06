Indiana Jones y el dial del destino es una de las cintas que acapara las miradas para este verano. Además de haber sido presentada en el Festival de Cannes, también es la despedida de Harrison Ford como el legendario arqueólogo. Para saber un poco más de la película, tuvimos la oportunidad de charlar con Mads Mikkelsen, quien encarna al villano al que Indy enfrenta en su última aventura.

Sin querer spoilear, el filme está situado en 1969, cuando encontramos al carismático arqueólogo en una época en la que, por los avances tecnológicos y contexto que vive el mundo, se siente un poco perdido y fuera de lugar.

Si bien la cinta forma parte de la oleada de nostalgia en la cultura pop en estos días, además de ser un filme con todos los aspectos que debe de cumplir una historia de Indiana Jones, Mikkelsen aseguró que va más allá de las aventuras que suele experimentar el personaje creado por George Lucas en 1981.

Mads da vida a Jürgen Voller, un exfuncionario nazi que participó en el programa Apolo de 1969 como científico espacial y matemático. Comparte ciertas características con el profesor Jones, ya que se siente igual de perdido que él; también comparte su afición por la arqueología y la ciencia que, con un objetivo distinto, lo llevan a cruzar su camino con el protagonista, pues ambos buscan un objeto bastante particular.

“Obviamente tiene una ideología y un objetivo, que no comparto, pero tiene una pasión por la ciencia y la arqueología a la que me relaciono. Entonces me enfoqué en esa pasión que me encantó y que lo hace tan feliz. Muchxs piensan que es una mala persona, pero no puede ir diciendo ‘soy el malo’, tiene una visión de su mundo. No me enfoqué en su visión, me enfoqué en su pasión”, revela el actor sobre su personaje.