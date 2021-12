Te convertirás en la favorita de todos cuando les regales cualquiera de estos preciosos libros a las infancias que te rodean.

¡Lúcete regalando cualquiera de estos hermosos libros a las infancias en tu vida! Estos libros no sólo harán que se enamoren de la lectura, sino que también te recordarán a ti lo fantástica que puede ser la literatura infantil.

Ya sabes que se viene lo mero bueno y que este próximo mes seguro verás a toda la familia que no viste el resto del año. Te va a tocar reencontrarte con todxs tus primitxs o sobrinxs que no ves tan seguido como quisieras. Más allá de recordarles lo mucho que han crecido, ¿por qué no les llevas un libro para que te recuerden hasta el próximo año?

Las infancias son inteligentes y valiosas y se merecen productos culturales que honren su desarrollo. Es por ello que armamos esta selección con libros para diversas etapas de la infancia y con propósitos distintos. Tenemos desde libros para pequeñxs muy pequeñitxs hasta para niñxs que ya no son tan niñxs. ¡Sal del apuro con esta lista!

Para primera infancia

Este tipo de libros pueden ser apropiados para infancias que todavía no están en edad lectora, pero también para infancias un poco mayores. Tienen poco texto y muchas imágenes para captar su atención.

Checa también. Infancias trans en CDMX: el difícil camino para ser reconocides.

Lo que construiremos(2020)

Este librodeOliver Jeffersnos presenta la historia de un padre y una hija que se preguntan qué construirán juntxs. Con el paso de las páginas vemos cómo se van haciendo de un hogar, de tiempo, de dolor y perdón. Este texto nos refuerza el que las infancias tienen agencia en este mundo y que, por lo tanto, pueden construir sus propias historias y hacerse de sus propios mundos.

Un abrazo(2009)

Este libro de poesíanos recuerda que los abrazos tienen muchas funciones y que el cariño es importante en el desarrollo de lxs niñxs. Las ilustraciones de Cecilia Varela acompañan este texto tan cálido de María Baranda. Sin lugar a dudas, Un abrazo es uno de los libros que cualquiera de las infancias en tu vida atesorá por el resto de su vida.

Para quienes empiezan a leer de manera autónoma

Estos libros son un poco más largos y tienen más palabras en ellos. Son fantásticos para introducir a las infancias de entre 5 y 8 años a la lectura.

El príncipe valiente tiene miedo(2019)

No todos los niños desean seguir los mandatos que la masculinidad y sus estereotipos colocan sobre ellos.Este libro de Estelí Mezanos recuerda que aunque hay niños que no quieren jugar fútbol ni cazar dragones, eso tampoco significa que por eso dejen de ser valientes.

El libro de Óscar(2009)

Este texto deMarcos Almada Riverosigue las aventuras de Óscar el Tlacuache.Óscar es divertido, curioso y tiene muchas ganas de aprender después de encontrar un libro en una de sus salidas. Este libroforma parte de una serie completasobre Óscar y sus amigos, cuyas historias pueden acompañar a cualquier pequeñx lectorx.

Para quienes les encanta poner las manos a la obra

Las manualidades pueden ser una gran idea para fomentar la autonomía corporal y estos libros tienen un montón de actividades divertidas para lxs pequeñxs.

Cositas y Duna(2021)

¡Cositasha vueltoy cómo la extrañábamos! En este libro armado por Cositas y Gina Jaramillo, Cositas Duna y los Guardianes de la Tierra, hacen un gran equipo en su recorrido por los diferentes ecosistemas. Así también, Cositas trae muchasmanualidades paraque las infancias aprendan y se diviertan.

Los maravillosos experimentos de Jorge(2018)

Otro de los hermosos libros que cualquiera de las infancias de tu vida amará está inspirado en el personaje de Jorge Locatis de Roald Dahl nos recuerda que la ciencia no sólo puede ser divertida, sino también accesible. Los experimentos de este libro se pueden realizar con cosas que ya se tienen en casa. ¡Hagan moco de gorila o volcanes caseros en equipo!

Para validar sus emociones

Es muy importante que les recordemos a las infancias en nuestras vidas que sus emociones son válidas, tanto las que son concebidas como positivas o negativas. Así, debemos celebrar sus alegrías y acompañar y respetar sus enojos, miedos o tristezas. Estos libros serán excelentes para eso.

La pequeña tristeza(2010)

No todos los días nos sentiremos felices y es importante reconocerlo. Así también, es crucial que les hagamos saber a las infancias que la tristeza, como todas las emociones, es estacional y que si un día no brilla el sol, quizás el otro sí lo haga.Esta obrade Anne Herbauts nos recuerda que aunque a veces la pequeña tristeza nos acompañe a todos lados, todo estará bien eventualmente. Haremos que esté bien.

Yo y mi miedo(2019)

Este libro deFrancesca Sunnacuenta la historia de una niña migrante que, al llegar a su nuevo país, comienza a sentir que el miedo la acompaña a todos lados. Su miedo, que es un personaje por sí mismo, va creciendo día con día y la hace sentir sola hasta que reconoce que todo el mundo tiene miedo y que encontrar amistades y compartir los temores puede ayudarla a sentirse mejor. Una gran lectura para validar el temor de las infancias.

Lee también nuestras recomendaciones de 10 libros que hablan sobre feminismos.

Para lectorxs no tan pequeñxs

Estos libros son fantásticos para lxs niñxs que comienzan a leer por su propia cuenta; tienen muchísimo más texto que los demás en esta lista, pero mantienen un uso del lenguaje sencillo y divertido para que las infancias se aproximen a ellos.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes(2016)

Esta serie de librosiniciada porElena Favilli y Francesca Cavallojunta las historias de mujeres que cambiaron la historia del mundo. Los perfiles que incluyen tienen a profesionistas de todo tipo: médicas, escritoras, atletas, activistas y más. Una gran introducción a la historia de las mujeres para las infancias.

The Unbeatable Squirrel Girl: Derrota al Universo Marvel(2018)

Esta aventura en solitario puede ser una fantástica introducción al mundo de los cómics y las novelas gráficas. Son 120 páginas de mucha diversión con la historia deRyan Northy las ilustraciones deErica Henderson.La Chica Ardillaes fuerte, valiente y muy graciosa. Sin duda un excelente regalo para esta navidad.

Estos libros no sólo les gustarán a las infancias en tu vida, sino que seguramente también te harán muy feliz a ti. La literatura infantil es para todxs y siempre estaremos en edad de disfrutarla.