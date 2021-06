Clivia Torres habla sobre el orgullo, así como de los derechos que se han obtenido y los que falta por conquistar dentro de la comunidad.

Clivia Torres (ella), 23 años, Xochimilco. Periodista, productora y conductora. @nosoysilvia

Este texto forma parte de ORGULLO EN MARCHA, en el que distintas voces de la diversidad sexual responden a las siguientes preguntas: “¿El orgullo en la diversidades igual para todas, todos y todes? ¿De qué estamos orgullosxs? ¿Cuáles son los derechos obtenidos y por conquistar dentro de la comunidad?”

* * * * *

Parece irreal que en pleno 2021 la discriminación, los discursos de odio y la segregación hacia las personas LGBT+ sigan latentes en las redes, en la vía pública o hasta en los partidos políticos e instituciones. Ante estos contextos de rechazo creciente, me pregunto si dentro de nuestra comunidad estamos construyendo alianzas para fortalecernos.

En mi homosexual experiencia me he dado cuenta de que entre nosotres hay muchos estereotipos y pocos espacios donde se vea y se hable de gente real, de sus inseguridades, de su salud mental, de sus corazones rotos.

Por eso creo que debemos aprender a escuchar otras voces. Diversificarnos en cuerpos, colores, ideas, gustos y lo que esté por venir. Dar lugar a otras historias. Romper las burbujas de privilegio. Desnormalizar los discursos de que casarnos y tener hijos es el único camino. Aún quedan muchos derechos por conquistar: el derecho a la salud, al trabajo digno, a la identidad, a la vida.

María Félix decía que el orgullo está en los pies, en cómo te paras, en la seguridad con la que caminas. Pero es muy difícil caminar cuando no tienes dónde ni con quién hacerlo, cuando la vergüenza pesa o simplemente tienes miedo.

Debemos estar orgulloses de los avances que hemos cosechado tras décadas de lucha conjunta, así con negritas para que no se nos olvide que el orgullo nos pertenece y lo hemos construido entre todes: lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binaries, queer, aliades y más. Pero también debemos ser conscientes de que todes caminamos sobre un suelo distinto, y por lo tanto el orgullo no depende de cuánta seguridad tengamos en los pies.

Por incómodo que sea, es necesario replantearnos cómo entendemos y representamos la diversidad dentro de la comunidad LGBT+ para que, aunque el suelo sea desigual, caminemos juntes.

Porque el pasado define nuestro presente y la creación de nuevos porvenires está en nuestro poder, traigo las palabras de Daniela Vega: “Los costos que tuve que pagar para estar aquí hoy, los volvería a pagar. Para que nadie más los pague. Para que los que vienen encuentren la primavera antes”.

