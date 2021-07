Rutas de senderismo cerca de CDMX que te encantarán: son cercanas (unas un poco más retiradas) y tienen varios niveles de dificultad.

¡Es hora de aprovechar las vacaciones! Si estás buscando un plan que te saque de la rutina sin salir de la ciudad, llegaste al lugar indicado. Pese a que la Ciudad de México es una gran urbe, moderna y llena de edificios, aún existen algunos rincones verdes para poder disfrutar de la naturaleza. No estamos hablando de parques, esta vez te traemos un par de bosques y reservas ecológicas para hacer senderismo en CDMX. ¿Jalas o te da miedo?

Para practicar senderismo no necesitas ser un experto, ya que existen rutas para cualquier tipo de aventurero. La dificultad de éstas es determinada por el material del terreno, la inclinación y la altura del lugar. Si vas iniciando en este deporte comienza con caminos sencillos para ir haciendo callo, después estarás listo para las grandes ligas. Ahora sí, aquí te van algunos lugares para que no te quedes fuera de esta tendencia de “trepar cerros”.

Esta lista de lugares para hacer senderismo cerca de CDMX incluye algunas opciones dentro de la ciudad para quienes no se quieran animar a salir en carretera.

Tip: la tercera ola de contagios de covid se está poniendo canija. Si puedes, vacúnate. Usa cubrebocas rigurosamente, mantén el distanciamiento social y usa gel antibacterial si no tienes oportunidad de lavarte las manos.

Cerro del Picacho, Aguascalientes

También conocido como el Cerro del Muerto, esta elevación montañosa es una de las consentidas para los habitantes de Aguascalientes. Es el lugar ideal para lanzarte bien tempranito a ver el amanecer. Los fines de semana es cuando hay más gente; si eso te hace sentir más seguro, ¡pues bien!, si no, la opción es ir entre semana. La subida es intensa pero no imposible: un buen reto. En el lugar hay señalética para que no te pierdas, ¡por favor, no salgas de los caminos señalizados! Esa regla aplica para cualquier lugar montañoso que visites. Sí, el lugar es pet friendly. Consejo: lleva tenis súper cómodos y, de preferencia, antiderrapantes; una botella de agua y algunas barras energéticas.

Un clásico: el Nevado de Toluca

Vista del Nevado de Toluca. Foto: Leo Pérez

Una de las cinco montañas más altas de México se encuentra a solo unas horas de la CDMX: el Nevado de Toluca, un consentido cuando nieva pero que vale la pena visitar todo el año. El Nevado de Toluca está abierto desde el 12 de junio pasado, después de permanecer cerrado por 15 meses a causa de la pandemia de covid-19. Aunque las puertas ya están abiertas, visitar la cuarta montaña más alta de México será diferente pues hay nuevas reglas, como el acceso restringido al cráter: al día solo pasarán 700 personas. Ojo: esta ruta de senderismo cerca de CDMX tiene un mayor grado de complejidad, sobre todo si quieres hacer cumbre desde las faldas. De ser así, una entrenadita y un guía no te hará daño. Si solo quieres entrar al cráter, puedes subir en auto a la cumbre de ahí caminar.

Considera llegar tempranito, a las 7 de la mañana está perfecto, pues el horario y el cupo para acceder al cráter está restringido y la verdad es que vale la pena adrenrtarte en él y caminar alrededor de las lagunas del Sol y la Luna; por cierto, ¡no se vale meterse a nadar ni siquiera lavarte las manos!El acceso cuesta $50. No se permiten perritos.

Parque Nacional Izta-Popo

Foto: Daniela Avilés/Chilango

La llegada al Parque Nacional Izta-Popo ya es toda una experiencia: caminos boscosos y vistas de campo mientras te acercas a las imponentes montañas. Debes encaminarte por la carretera México-Puebla, tomar la desviación hacia Chalco y a partir de ahí seguir las señalizaciones que son bastante claras. Consejo: no salgas de casa con el estómago vacío, recuerda que las caminatas en este lugar, para llegar al menos a cierta altura, son de cinco a seis horas.

Actualmente, para entrar al Parque Nacional Izta-Popo debes llamar directamente al lugar parahacer un pre-registro(T. 59 7978 3829). Elcosto de acceso al lugar es de $50, que pagarás a tu llegada. Esto también te servirá para poder entrar con vehículo y ahorrarte los siete kilómetros de camino que hay entre la entrada Izta-Popo y el mirador La Joya, que es donde oficialmente inicia el alpinismo.

Sierra de Quila, Jalisco

Lo aceptamos, esta ruta no está cerca de CDMX, pero valía la pena mencionarla por la belleza de sus paisajes, tan así que es un Área Nacional Protegida en el país. Si llegas al punto más alto de la sierra, la vista es espectacular, además, esta ruta tiene la cascada más alta de Tecolotlán que tiene una altura de 80 metros; por supuesto, hay un mirador para contemplarla. Si quieres mayor adrenalina, en Piedras Blancas inicia una ruta de cañón que tiene tres rapeles sobre cascadas de hasta 20 metros de altura. Si quieres acampar, también hay opción. Eso sí, por ser zona protegida, el ingreso con perritos no es recomendado.

La mejor vía de acceso es por la carretera Federal No. 80 (Guadalajara – Barra de Navidad), saliendo de la capital del Estado a la población de Tecolotlán aproximadamente a unos 107 Km. De ahí se toma la carretera Estatal empedrada a Tecolotlán – Quila y a tan sólo 7 Km. da inicio el Área Natural Protegida Sierra de Quila. Tres ingresos más se localizan en Tenamaxtlán-Atengo, Ameca y San Martín de Hidalgo.

Montaña de Huitzilopochtépetl

Foto: Chad Madden en Unsplash/ https://unsplash.com/photos/8mCMQSq41gQ

Una ruta para expertos y conocedores del senderismo, la Montaña de Huitzilopochtépetl —¡ah, jijos!, parece trabalenguas—. Esta ruta se encuentra en la Magdalena Contreras, comienza en Los Dinamos y termina casi llegando al Desierto de los Leones. Mientras recorres los caminos que se internan en la montaña podrás ver árboles enormes, arroyos, cañadas, formaciones rocosas caprichosas y cumbres con vistas dignas de GoT.

Dónde: San Nicolás Totolapan s/n, Magdalena Contreras

Parque Ecoturístico San Bernabé Ocotepec

Si además de practicar senderismo te interesa observar una gran variedad de flora y fauna, el Parque Ecoturístico San Bernabé Ocotepec es para ti. A través de sus senderos —aptos para principiantes— podrás ver una gran cantidad de hongos y árboles de hasta 30 metros. También cuenta con una tirolesa y un área especial para acampar, eso sí, no se vale dejar basura. Recordemos que la conservación de estos espacios es tarea de todos.

Dónde: Ojo de Agua s/n, San Bernabé Ocotepec

Parque Ejidal San Nicolás Totoloapan

Foto: Andrew Ly en Unsplash/https://unsplash.com/photos/bQl2kRQyUE8

Este impresionante parque ecológico se encuentra situado al sur de la ciudad, en la delegación Magdalena Contreras, muy cerca del Ajusco. Cuenta con diversas atracciones para pasar el fin de semana, además, tiene rutas tanto para principiantes como para senderistas con más condición física. Si vas comenzando recorre la ruta hacia el mirador de La Virgen, donde podrás disfrutar de una hermosa vista.

Si buscas un reto mayor, continúa subiendo hasta el sitio conocido como La Puerta del Cielo y el Pico del Águila. Para llegar aquí tienes que atravesar un bosque de oyameles, una cañada y hasta unos riachuelos; es cansado, pero los paisajes que podrás observar valen totalmente el esfuerzo.Un excelente lugar para hacer senderismo cerca de CDMX.

Dónde: Km 11.5, Picacho-Ajusco, Panorámica

Parque Nacional Cumbres del Ajusco

Foto: Roberto H en Unsplash / https://unsplash.com/photos/E1dV866E0QY

Un clásico chilango, no se hagan, sabemos que mucha bandita se va de pinta al Ajusco, pero también es un excelente spot para practicar senderismo en CDMX. Para disfrutar de este bosque hay varios senderos con distintos niveles de dificultad y para disfrutar de diferente manera. El Valle de la Cantimplora y el Valle del Tezontle son dos rutas para ir en familia, sus caminos son muy tranquilas y a una altura mínima.

Para los más avanzados está la ruta del Albergue Ajusco hacia la Cruz del Marqués, la cual es un ascenso hacia la montaña a través de bosques de pinos y oyameles. Aquí el terreno es mayormente rocoso, por lo que necesitas llevar calzado especial.

Dónde: Carretera Picacho Ajusco s/n, Tlalpan

Volcán Xitle

Si ya te la sabes al derecho y al revés, ¿qué tal practicar senderismo en CDMX en nada más y nada menos que el volcán Xitle? Así como lo oyes, la ruta para visitar el volcán se encuentra abierta para los turistas, por lo que puedes ascender al cono e incluso bajar a rapel por el cráter ¡Ay nanita! Lo que más llama la atención de los senderistas son las imponentes cuevas que se formaron con la solidificación de la lava, su última erupción fue hace 1,700 años, también la gran biodiversidad de la zona.

Dónde: Carretera Picacho Ajusco s/n, Tlalpan