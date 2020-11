Pide tu coctel para celebrar que en Ciudad de México tenemos uno de los mejores 50 bares del mundo: se trata de Limantour.

Pide tu coctel para celebrar que en Ciudad de México tenemos uno de los mejores 50 bares del mundo: se trata de Limantour, que no para de cosechar éxitos. Este día se dio a conocer a la lista The World’s 50 Best Bars, en la que Limantour ocupa el lugar 17.

Limantour es un bar reconocido por sus deliciosos cocteles de diseño, y porque se preocupa por innovar constantemente en lo que ofrece a sus visitantes. Abrió su barra en 2011 y actualmente ya tiene dos sucursales: en la Roma y en Polanco. Desde entonces, se ha convertido en un referente de la coctelería en la ciudad.

Foto: Limantour Foto: Limantour

¿Por qué está Limantour entre los 50 mejores bares del mundo?

La lista de los 50 mejores bares del mundo se realiza cada año y este 2020 no fue la excepción, a pesar de la pandemia por covid-19. La ceremonia se realizó de manera virtual, en la que más de 500 expertos en el ámbito de la coctelería emitieron sus votos.

De acuerdo con el sitio, Limantour está entre los mejores bares del mundo por la innovación en sus cocteles y por la experiencia que ofrece, pues puede ser desde un lugar de fiesta donde encuentras los tragos para cualquier gusto: desde los más exigentes hasta para quienes buscan algo más casual.

Aparecer nuevamente en la lista de los 50 mejores bares del mundo solo es señal de que Limantour nos seguirá ofreciendo lo mejor: “Cosechar tantos reconocimientos nos genera un fuerte compromiso para seguir trabajando; es un gran privilegio que la industria nos reconozca dentro de este ranking”, comentó Benjamín Padrón, socio fundador.

Foto: Limantour Foto: Limantour

En 2019, Limantour ocupó el décimo lugar y este año bajó a la posición 17. Aun así, sigue siendo el mejor bar de México para esta prestigiosa lista, el cual abrió las puertas para el resurgimiento de la coctelería en la ciudad. Hay que reconocer que Limantour se reinventó durante la contingencia por covid-19 y, además de ofrecer cocteles a domicilio, comenzó a ofrecer café, pan y desayunos de primera.

Además de Limantour, otros bares chilangos aparecen la lista de los mejores bares del mundo: en el número 59 está el speakeasy Hanky Panky y en el 72, Baltra que aparece por primera vez.

Tanto Limantour, Hanky Panky y Baltra son bares que sí o sí debes visitar alguna vez en la ciudad, no solo por su coctelería, sino por toda la experiencia que ofrecen y, por supuesto que porque son unos de los 50 mejores bares del mundo.

Nueva normalidad en los bares

Sin duda alguna, este año ha sido un gran reto para todos. Siguiendo la nueva normalidad, los bares de todo el mundo han tenido que reinventarse y los de CDMX no son la excepción. Limantour comenzó a vender cocteles para llevar de lunes a sábado de 12 a 20 horas; sus dos sucursales abren de lunes a domingo de 13 a 23 horas con todas las medidas sanitarias.

Hanky Panky y Baltra también se adaptaron a la nueva normalidad. El speakeasy chilango tiene cocteles a domicilio y también se puede ir a su terraza, aunque es necesario hacer reservación. Por su lado, Baltra ofrece comida en las tardes, además de que también vende café.

Limantour