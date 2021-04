15 bares al aire libre en CDMX para fiestar a gusto en esta nueva normalidad: comida rica, tragos rifados y ambiente chido.

Los chilangos ya andamos desesperados por retomar la normalidad, la convivencia social y hasta la fiesta. No obstante, la pandemia de covid-19 no cede y el semáforo naranja permanece en CDMX. Si estás en busca de una opción segura para echar la copita, acá te compartimos 15 bares al aire libre en CDMX.

1 Hotel Casa Awolly

Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango Foto: Leo Pérez/Chilango

Este es el mejor lugar para gozar la vida despu√©s de meses de encierro, tiene los ingredientes secretos para olvidarlo todo por un rato y vivir el presente: dise√Īo, arte, arquitectura porfiriana, una gastronom√≠a mexicana insuperable, postres que te elevan al cielo extasiado y unos toques de magia.

Este ecl√©ctico lugar es poco com√ļn, sus tragos est√°n inspirados en el tarot y en la espiritualidad. El encargado de la magia de la mixolog√≠a es Ram√≥n Tovar, un fiel creyente de las fuerzas c√≥smicas y por eso incorpora flora e ingredientes naturales que dan como resultado c√≥cteles m√°gicos. Terminar√°s fascinada (o).

Qué pedir: Thigra. Mezcal, Dry-Vermouth, té matcha y cítricos. Carajillo Oaxaca. Expreso, mezcal, licor de avellana Frangelico y maracuyá. KombuMule. Vodka, Kombucha Elixir Boost, concentrado de jengibre, jarabe natural y jugo de limón.

Dirección: Sinaloa 57, Col. Roma Norte, CDMX

Servicio a domicilio: Sí

Cu√°nto: $ 300 – $500 / Reciben tarjeta y efectivo

Accesibilidad: Sí

Pet-friendly: No

Reservación: Sí. 55 6190 488

2 Terraza catedral

Foto: Liz Basald√ļa/Chilango Foto: Liz Basald√ļa/Chilango Foto: Liz Basald√ļa/Chilango

Con termómetro y gel antibacterial en mano, Terraza Catedral cumple con todas las medidas sanitarias para recibirte. Y como uno siempre vuelve al lugar en dónde es feliz, seguro querrás disfrutar de un brunch lleno de exquisita comida y deliciosos tragos. Además, por su ubicación, te permite gozar de los atardeceres, admirar la belleza de la CDMX y te puedes tomar unas fotos para el Instagram muy padres. Uno de los bares al aire libre en CDMX con mejor vista.

Qu√© pedir: Trago Catedral, una combinaci√≥n perfecta de sirope de maracuy√° con az√ļcares, jugo de naranja natural, clavo y canela.

Direcci√≥n:Rep√ļblica de Guatemala 4, Centro, Cuauht√©moc, 06000 CDMX, M√©xico

Horario: 13:00 a 23:00

Servicio a domicilio: No

Cu√°nto: Desde 50 pesos hasta 500

Accesibilidad: No

Pet-friendly: No

Reservación: No

3 Baltra Bar

Baltra Bar. Foto: Rafael Amed, Chilango

Baltra es un bar que ofrece experiencia de alta cocteler√≠a y hospitalidad inspirada en los viajes de Charles Darwin en las Islas Gal√°pagos. Un espacio al aire libre para relajarte y echarte la platicada con tus amigos luego de un buen tiempo de no verlos. Los tragos est√°n riqu√≠simos. Es un lugar peque√Īo, as√≠ que reserva. Vale mucho la pena lanzarte a este bar al aire libre en la ciudad.

Qué pedir: Dry martinis, ¡bebida tranquila para el relax!

Dirección: Iztaccíhuatl 36-D, Col. Condesa, CDMX

Servicio a domicilio: No

Cu√°nto: $400 por persona

Accesibilidad: Sí

Pet-friendly: Sí

Reservación: Se sugiere

4 Licorería Limantour

Foto: Limantour

Un lugar que ama los aromas, sabores y texturas es la Licorería Limantour. Trae una propuesta de coctelería de alto nivel. Aquí vas a encontrar la mezcla perfecta entre los jarabes, esencias y licores, no por nada se encuentra en el No. 17 en The World’s 50 Best Bars Awards. En la Licorería Limantour alguien entendió que la mixología es arte, y comparten la pasión en la bebida que sirven en tu mesa. Entre los bares al aire libre en CDMX, éste es una visita obligada.

Qué pedir: El Yellow Fruit Collins es un premio para tu sentido del gusto: Vodka Absolut Extrakt, Chartreuse amarillo, frutos amarillos. Y el Gimlet Limantour: Gin Roku, cordial de bergamota, eucalipto y té verde.

Direcci√≥n: √Ālvaro Obreg√≥n 106, Col. Roma, CDMX.

Servicio a domicilio: Sí

Cu√°nto: $ 300 – $500 / Reciben tarjeta y efectivo

Accesibilidad: Sí

Pet-friendly: Sí

Reservación: Sí

5 Bar Parque México

Bar Parque M√©xico. Foto: Liz Basald√ļa / Chilango

Es un lugar obligado en la gastronom√≠a y mixolog√≠a en la Ciudad de M√©xico. Puedes degustar desde un mezcal hasta una copita de whisky acompa√Īada de la cocina mexicana contempor√°nea e internacional. El lugar es m√°s serio, jam√°s hay esc√°ndalo; m√ļsica con volumen bajo, as√≠ que puedes platicar sin gritar. No te vender√°n alcohol, si no pides un platillo. Uno de los bares al aire libre en CDMX con iluminaci√≥n nocturna ideal para una cena rom√°ntica.

Qu√© pedir: Agave Fashion Mezcal es una bebida para tu deleite: mix de lim√≥n con miel de agave y naranja, licor, mezcal, vaso escarchado con sal de gusano y pimienta rosa. Para comer te damos dos opciones:¬† Lonja de sal√≥n con ajonjol√≠ ba√Īado con salsa blanca de aceitunas y almejas. Y el Prime Rib, un corte muy selecto acompa√Īado de papa al horno.

Dirección: Av. México 133, Colonia Condesa, CDMX.

Servicio a domicilio: No

Cuánto:  $1,000 cheque promedio

Accesibilidad:  No

Pet-friendly: No

Reservación: Sí

6 La Celestina Coyoac√°n

Tacos de cochinita o arrachera, cerveza, centro de Coyoac√°n, no s√©, pi√©nsalo. La Celestina es un bar-cantina que est√° a espaldas de la Catedral de Coyoac√°n, es un lugar peque√Īo, sin mucha pretensi√≥n, aqu√≠ somos naturales, muy al estilo mexicano. ¬°Hay tacos para todos tus antojos! Y vas a encontrar todo tipo de licores. ¬°Vivan los bares al aire libre en CDMX!

Qu√© pedir: Por creatividad no paran, as√≠ que inventaron el coctel de Pay de lim√≥n. ¬°Es una de-li-cia! Tambi√©n prueba el coctel Celeste: est√° preparado con moras, albahaca, az√ļcar y mezcal.

Dirección: Caballocalco, 14 A, Coyoacán, CDMX.

Servicio a domicilio: Sí

Cuánto:  $ 200 a $ 500 por persona

Accesibilidad:  Sí

Pet-friendly: Sí

Reservación: No

7 La Coyoacana

Bares al aire libre en CDMX: La Coyoacana es un lugar a la mexicana, con mariachi y una terraza que te hace sentir como un ‚Äúpueblito‚ÄĚ; aqu√≠ siempre hay ambiente, ya sean las 2 de la tarde o las 9 de la noche. En esta cantina te garantizan la buena comida, los buenos tragos, la buena m√ļsica. Podr√°s disfrutar el folclor culinario en sus platillos de comida mexicana como las tlayudas, las enchiladas, la sopa de tortilla y el molcajete con guacamole y chicharr√≥n.

Qu√© pedir: Sopa azteca, una tlayuda y una cerveza ser√°n tu mejor compa√Ī√≠a.

Dirección: Higuera 14, La Concepción, Coyoacán, CDMX

Servicio a domicilio: Sí

Cuánto:  $200 a $600

Accesibilidad

Pet-friendly: No

Reservación: Sí

8 Waikiki Tiki Room

Waikiki¬†Tiki¬†Room¬†es el¬†√ļnico bar de la Ciudad de M√©xico que te introduce en la m√≠tica cultura¬†tiki¬†cuyo estilo est√° inspirado en el ambiente de las islas polinesias en la d√©cada de los 50. Es un viaje tropical y misterioso que evoca los sabores y colores de la cultura hawaiana a trav√©s de una ex√≥tica propuesta de cocteler√≠a combinada con una escenograf√≠a deliciosa y un ambiente funky con toques melanc√≥licos que invita a so√Īar con esos d√≠as calurosos junto al mar.

Qu√© pedir: La carta de cocteler√≠a de esta temporada, con tem√°tica “Tiki & Spring” est√° inspirada en los cocteles del padre de la cocteler√≠a Tiki, Don The Beachcomber. Adem√°s, el men√ļ cuenta con los Classic Cocktails como¬†Saturn y Mai Tai, y los House Cocktails como el¬†Apocalypse in the World.

Dirección: Orizaba 115, Roma Norte

Servicio a domicilio: No

Cuánto:  $350

Accesibilidad: Sí

Pet-friendly: Sí

Reservación: Sí

9 Cityzen Rooftop & Bar

Foto: Lul√ļ Urdapilleta

El nuevo hotspot que debes visitar s√≠ o s√≠. Ubicado en el piso 38 del hotel Sofitel Mexico City Reforma, tiene una vista de 180 grados hacia los monumentos y arquitectura m√°s emblem√°tica de nuestra bella CDMX, como el √Āngel de la Independencia y el Castillo de Chapultepec. El dise√Īo del lugar es minimalista y muy elegante. Aqu√≠ podr√°s deleitar cocina francesa y mexicana.

Qué pedir:  Cocteles: Montparnasse y Mexican Eagley¡ y Hamburguesa Cityzen de res

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc, Piso 38

Servicio a domicilio: No

Cuánto:  $750

Accesibilidad:  Sí

Pet-friendly: No

Reservación: Sí

10 Broka

Broka tiene un patio en medio de una casa porfiriana magnífica, así que aquí no estarás en plena calle comiendo; el espacio es amplio. Ofrecen a sus comensales un ambiente cálido y festivo.  Se distinguen por la creatividad en sus platillos y bebidas. Es un lugar muy familiar, está abierto desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche.

Qu√© pedir:¬†Ceviche de nopal es uno de los platillos m√°s aplaudidos, as√≠ como el pulpo a las brasas y un aguachile que no vas a encontrar en ning√ļn lado.¬† Y son amantes de los vinos, vas a probar vinos no comerciales.

Dirección: Zacatecas 126, Col. Roma, CDMX.

Servicio a domicilio: Sí

Cuánto:  $200 a $500

Accesibilidad: Sí

Pet-friendly: Sí

Reservación:  Sí

Jardín Juárez. Foto: Leonardo Pérez

El Jard√≠n Ju√°rez es de esos lugares que no te imaginas que est√° en la escandalosa Ciudad de M√©xico, absolutamente es un ‚Äúoasis en la ciudad‚ÄĚ. Aqu√≠ te relajas porque te relajas, es un espacio al aire libre, lleno de plantas, mesas de madera y parrillas.

Qué pedir:  Mezcal Smash РMezcal Creyente, pepino, apio, hierbabuena, mineral y la torta vietnamita de bistec.

Dirección:  Av. Chapultepec #61, Cuauhtémoc, Roma Norte.

Servicio a domicilio: No

Cu√°nto: $200

Accesibilidad: Sí

Pet-friendly: S√ć

Reservación: Sí

12 Fifty Mils Bar

Fifty Mils se ha convertido en uno de los lugares con la mejor coctelería y urban street food de la CDMX, está ubicado al interior de Four Seasons Hotel Mexico City. La alquimia detrás de la icónica barra del Fifty Mils es innegable y escribe su historia desde la habilidad, sabor y talento de los mejores mixólogos de México.

Qué pedir:  Vert de Mondrian, es una bebida Grey Goose, jugo de manzana con hinojo, falerno de Tío Pepe y cera de apio.  Extraordinary Margarita vive entre Don Julio 70, Aperol, Cointreau, jugo de limón, pimienta, cardamomo y sal de cítricos.

Dirección:  Dentro de Four Seasons Hotel Mexico City: Av. Paseo de la Reforma 500, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

Servicio a domicilio: No

Cuánto:   $700 Р$800

Accesibilidad:  Sí

Pet-friendly: No

Reservación: No, , es first come first serve

13 Tlachiquero

El Tlaquichero también tuvo que adaptarse para acatar con las indicaciones de las autoridades sanitarias y adaptó una terraza para que vayas con tus cuates. Es un espacio pluricultural para un buen mezcal y un rico curado de pulque. Los precios son muy asequibles.

Qu√© pedir: Tienen que probar la bebida de la casa: la cazuela Tlaquichero.¬† Es una bebida que se sirve en una cazuela de barro y lleva naranja y toronja en gajos, sal de gusano, mezcal y refresco de toronja.¬† ¬ŅSe te hizo agua la boca, verdad?

Dirección: Colima 5 esquina Cuahutémoc Roma Norte

Servicio a domicilio: no

Cuánto:   $150 a $200 por persona

Accesibilidad:  Sí, es un espacio para todos

Pet-friendly: Sí

Reservación: Sí

14 Biergarten Roma

Si lo tuyo lo tuyo es experimentar, probar de todo, hasta lo más excéntrico, Biergarten Roma es para ti. Tienen una coctelería auténtica, smashes, gins, tonics, cerveza de barril de trigo, de temporada y todas las alemanas que puedes imaginar.

Qu√© pedir:¬† Mar√≠a Bonita, cerveza exquisita estilo Blonde Ale. Cerveza alemana Hacker-Pschorr Munich Gold. Y la Margarita Garden: Don Julio Blanco, pi√Īa, cilantro, jarabe de chile serrano y sal de gusano. ¬°Uuuf!

Dirección: Querétaro 225. Col. Roma, CDMX.

Servicio a domicilio: No

Cuánto:  $500

Accesibilidad:  No

Pet-friendly: No

Reservación: Sí

15 Balmori Rooftop

¬ŅQuieres olvidarte de tanto caos? Balmori Roof Top se puede convertir en tu refugio con cerveza en mano o un trago bien fresco. Est√° basado en la idea de grandes metr√≥polis como Nueva York en donde estos espacios son una escapada de la realidad; al aire libre, decorado con plantas, Dj‚Äôs, un equipo de mix√≥logos y buena m√ļsica. El lugar est√° para consentirte. Adem√°s, una de sus ideolog√≠as es que todo lo que tomes o comas, le haga bien a tu cuerpo. Uno de los bares al aire libre en CDMX en donde te recomendamos reservar con anterioridad.

Qué pedir: Aquí todo es orgánico y ecoresponsable. No vegano, pero sí saludable. Se preocupan por la salud del comensal y la del planeta. Prueba los tacos de pastor de Jamaica y un Blanco Balmori, una bebida a base de mezcal.

Dirección: Zacatecas 139 esq. Jalapa, Col. Roma.

Servicio a domicilio: Sí

Cuánto:  $ 200 Р$500 / Reciben tarjeta y efectivo

Accesibilidad: Sí

Pet-friendly: Sí

Reservación: Sí