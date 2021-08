Si quieres chacharear la pura crema y nata de la paca y juguetes, no puede faltar en tu vida el tianguis de la colonia Doctores.

Si te gusta explorar la ciudad, las chácharas y no le temes a madrugar en domingo, te tenemos un plan fantástico para aprovechar la mañana. Sobre avenida Dr. Vértiz esquina con Dr. Rafael Norma, se pone un tianguis de antigüedades, juguetes y paca donde podrás pasar horas reviviendo el pasado a través de peculiares objetos.

También lee: Cómo y dónde elegir la mejor ropa de paca en la CDMX

Quizás estés dudando por la zona, pero no hay que temer, nosotros nos lanzamos alrededor de las 10 de la mañana y el ambiente está muy tranquilo. Súbale que hay lugares, aquí te damos el tour para chacharear todo incluido.

Muebles vintage y comida italiana

El tianguis comienza en Doctor Vértiz y Rafael Norma, justo en frente del Lumen de la colonia Doctores. Antes de aventurarte a recorrer los puestos échale un ojo a al bazar de antigüedades que se encuentra en la esquina, puede que encuentres el próximo espejo o mesa para tu hogar. Manolo’s Bazar tiene muebles, artículos de decoración y utilitario con mucha historia, lo más chido es que están dispuestos a platicarte acerca de todas las piezas que tienen en exhibición.

Fotos: Paola Loera/Chilango

Esta vez nos tocó ver una sala de principios de siglo, con la tela algo deteriorada, pero la madera de roble intacta. Si lo tuyo son muebles más modernones para tu departamento de adulto independiente, también tenían una opción de sillas ($1,200 pesos) noventeras con estilazo. Los espejos (entre $600 y $2,000) son el producto más se les mueve, no nos sorprende, sus marcos son verdaderas obras de arte.

Si andas decorando tu hogar y te laten los objetos vintage, aquí puedes encontrar teléfonos, cámaras, muñecas —ay nanita, la Anabelle no por favor— lámparas de diseñador y hasta un globo terráqueo ochentero donde destaca la Unión Soviética. Si eres coleccionista o chacharero con antigüedades interesantes, también puedes venir a venderlas o dejarlas a consignación.

Fotos: Paola Loera/Chilango

Esculturas surrealistas en el tianguis

Ahora sí, ¡hora de recorrer el tianguis! Los primeros puestos te van a sorprender con obras de arte para tu casa, desde esculturas, hasta textiles japoneses para colgar.

Nos quedamos con el ojo cuadrado al ver unas réplicas a escala de las obras de, nada más y nada menos que, Leonora Carrington y Jorge Marin (entre $6,000 y $8,000). El marchante —cuyo nombre no quiso revelarnos— nos juró que son réplicas hechas por estos artistas y que incluso han pasado por ahí algunas obras de Dalí. Como no somos científicos de arte no podemos desmentirlo. La verdad están muy bien hechas, es un gran inicio para recorrer la cháchara.

Fotos: Paola Loera/Chilango

Paraíso de Legos

¿Buscas un personaje específico de Lego o Playmobil? Seguro aquí lo encuentras. Los juguetes son una de las colecciones favoritas de muchos, por lo que comúnmente los tianguis y pacas cuentan con varios puestos dedicados a estos.

Aquí hay varios dedicados a los personajes y piezas difíciles de conseguir de Lego y Playmobil a precios costeables (entre $30 y $60). Buscando también puedes conseguir algunos sets completos por un precio más elevado, eso sí, aunque vimos algunas naves de Star Wars —no la Estrella de la Muerte, clama—, la mayoría son relativamente nuevos.

Fotos: Paola Loera/Chilango

Tornillos, tuercas o algo de fierro viejo que venda

Otra cosa que puedes encontrar en este tianguis son herramientas y piezas de tlapalería, para arreglar aparatos eléctricos, instalaciones, vehículos y quién sabe qué más. Según nos comentan, este es uno de los lugares donde los plomeros y electricistas pueden comprar piezas a mejor precio que las tiendas del centro. El dueño de uno de los puestos nos comenta “Todo sale de los aparatos que desecha la gente, llega como basura y nosotros separamos lo que sirve para vender”.

Las placas de automóviles (entre $100 y $800) y los logos de las marcas son otras de las mercancías populares de este tianguis, puedes encontrar de autos viejitos como el Le Baron, Duster, Monte Carlo, Maverick y Falcon. De las placas hay unas joyas de los años 70, peo también las clásicas noventeras del Señor Frog’s Acapulco.

Fotos: Paola Loera/Chilango

La crema y nata de la paca

Si lo que andas buscando son unos trapitos nuevos e irrepetibles que estrenar, aquí puedes armar tu último ofni a la moda. En las calles de Dr. Federico Gómez Santos y Ángel del Campo se ponen los paqueros con sus montañas de ropa listas para ser escarbadas.

También lee: Los Mexican Pickers: juguetes de segunda mano como nuevos

Aquí llega desde paca de $10 pesos, hasta la premium seleccionada que cuesta poco menos que una Sor Juanita —o sea, 100 pesitos—. Hay ropa de todas las tallas, pero lo que sobresalen son las chamarras, gabardinas, sacos, suéteres, vestidos, camisas y jersey deportivos. Nomás es cosa de ponerse al tiro para encontrar la prenda de tus sueños entre el mar de ropa.

Fotos: Paola Loera/Chilango

Para un plan diferente y cazar joyitas, te recomendamos este tianguis. Puedes echarte un juguito y pasear mientras chismeas las antigüedades de lo puestos. También puedes encontrar varios puestos de ropa otaku, papelería coreana y hasta dulces importados de distintos países. Sin duda encontrarás algo para ti.

Si te preocupan las medidas sanitarias, nuestra recomendación es que llegues temprano, con cubrebocas y un sanitizante de manos para usar. A las 10 de la mañana aún hay algunos puestos terminando de acomodar sus mercancías, por lo que hay poca gente y puedes caminar y ver las chácharas con toda comodidad.

Dónde: Avenida Dr. Vértiz esquina con Dr. Rafael Norma, Doctores

Cuándo: Dom 9-16 h