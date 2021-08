Si estás buscando espacios ciclistas seguros y con perspectiva de género, te traemos un directorio de talleres de bici atendidos por mujeres.

Más allá de ser un transporte, la bicicleta es un medio de resistencia y libertad para las mujeres. Aunque de niñas a la mayoría nos enseñaron a utilizarla, en cierto punto ya no fue tan requerida. Entre la hostilidad de la ciudad —la falta de responsabilidad de tránsito en automovilistas— y el paternalismo del ciclismo, las mujeres quedamos en segundo plano. Claro, sabemos que no es el caso de todas, pero la realidad es que, según cifras del 2019 de la UNAM, de los 340,000 ciclistas que usan la bici regularmente para trasladarse, únicamente 80,000 son mujeres. Por ello, es indispensable fortalecer iniciativas feministas en torno a la movilidad no motorizada, como estos talleres de bici atendidos por mujeres.

Cada año se suman más morras al ciclismo desde diferentes aristas. No ha sido fácil, apropiarse de los espacios y construir entornos seguros para mujeres es una chamba de todos los días. Actualmente las morras no solo brillan pedaleando, también lo hacen desde talleres y colectivas donde llevan su amor por las bicis más allá del deporte o esparcimiento.

Talleres de bici atendidos por mujeres

Tras platicar con algunas ciclistas encontramos varios talleres —tanto de diseño, como bicimecánicos— liderados por morras talentosas. Estos proyectos súper chidos se enfocan en las bicicletas y también en construir espacios para todas. ¿Quieres armar tu bicla o repararla? Échale un ojo a este directorio.

1 Euforia Capital Ciclista

¿Tu bici necesita una manita de gato? ¿Eres morra y te sientes temerosa de rodar por la ciudad? Lo que necesitas es escribirle a Aura Löwe de Euforia Cycle, un taller multidisciplinario que busca acercar a más mujeres a este entorno. Aunque Euforia se ha dado a conocer por sus trabajos de pintura —los cuales les quedan muy finos—, también le hacen a las reparaciones, desde aspectos sencillos hasta fisuras del cuadro, a los talleres y acompañamiento para que te sientas más segura rodando.

Aura comenzó en el ciclismo durante la universidad, el metro y los camiones no eran opción debido a su saturación, así que comenzó moverse en bici. Además, este fue el único medio de transporte que le brindaba seguridad: “Una vez que agarras tu bici, pedaleas hasta que entras a tu casa. Vas al tiro, no te expones como cuando vas caminando”. Esto mismo la llevó a predicar la palabra de la bicla con otras personas, especialmente con mujeres, a quienes van enfocados sus talleres.

Las necesidades de las ciclistas la llevaron a aprender de bicimecánica y a dar cursos en el Bycicle Mechanic Institute. Posteriormente comenzó a ofrecer este servicio en su taller y también enseñó a otras morras, menciona que “Se trata de ser autogestivas y tener los conocimientos para resolver los desperfectos mecánicos y no ser vulnerables”.

Para Aura es muy importante pensar en los demás, está consciente de las diferentes realidades que viven las personas, por lo que utiliza Euforia para ayudar a quienes viven situaciones adversas. “Hay que darle valor a nuestra profesión y que más mujeres le entren a las bicis”.

Dónde: Sucursal Eje 6: Trabajadoras Sociales #23 A, Ampliación el Sifón / Sucursal Ermita: Ermita Iztapalapa #336, Emperador Cacama

Horario: Horario de atención con previa cita por WhatsApp o redes sociales.

WhatsApp: 55 4448 8214

Facebook

Instagram

2 Origin Bike Lab

Ya sea que quieras armarte una bicicleta nueva o reparar algún desperfecto de la que ya tienes, Origin Bike Lab es un taller experto en construir bicis a la medida y que además se preocupan por crear espacios seguros para morras y otras disidencias. ¡Yeeei! Anteriormente tenía otros dueños, pero ahora está a cargo de Ana Laura Escobar, una talentosa ciclista y bicimecánicas cuya vida gira alrededor de las bicis.

Además de llevar el taller junto con su amigo y compañero Luis, Ana realiza ciclismo deportivo, acompañamiento de mujeres —cuando la pandemia lo permite—, entrena a un equipo de ciclistas y se mueve por toda la ciudad en su bicla. Eso sí, lo que más ama de este mundo es la bicimecánica por el hecho de poder replicarla.

“Empecé a hacer mecánica porque mis bicis necesitaban servicio, pasaba de taller a taller pero no quedaban o me trataban de forma muy condescendiente u obviando cosas. Un día me harté y Luis comenzó a enseñarme todo lo que aprendió en el BMI”.

Esto mismo fue lo que llevó a Ana a dar talleres de bicimecánica para mujeres con la colectiva Resiste Pedal: “Es ser autogestivas y solucionar lo que nos pase en ese momento, actuar para llegar al mecánico sin correr peligro”. Por otro lado, decidió que su aporte al ciclismo sería creando un espacio seguro para mujeres y disidencias, lo cual suele ser poco común en entornos paternalistas.

“Tomemos los espacios y démosle visibilidad, normalicemos estas prácticas y apropiemos los espacios para que las siguientes generaciones de morras solo sigan construyendo en lo que les dejamos”, menciona Ana y se nos sale una lagrimita de la emoción por el crecimiento e impacto que están teniendo los talleres de bici atendidos por mujeres en México. ¡Girl power!

Dónde: Flamencos #41, San José Insurgentes.

Horario: Lun-Vie 11-20 h Sáb 10-16 h

Teléfono: 55 3190 0277

Instagram

Facebook

3 Atom Cycles

Si andas buscando materializar la bicla de tus sueños, Atom Cycles es una opción ya que son un taller especializado en el diseño y construcción de bicicletas. Aquí, Dulce Ortíz y su esposo Wladimir Labraña trabajan en equipo para conseguir el mejor resultado. Mientras Wlad se encarga de la construcción de las piezas y ensamblaje, Dulce lleva a cabo el diseño de la pintura, la administración y el trato con clientes.

Desde hace 11 años la bicicleta ha sido parte fundamental en la vida de Dulce: “La bici para mí fue libertad de moverme por la ciudad con seguridad a la hora que quisiera. También fue libertad financiera haciendo lo que me apasiona”. Según nos platica encontró este amor —tanto la bici, como Wlad— en Chile, ya que ahí fue donde comenzó a rodar.Para 2013 dieron un salto de fe y arrancaron Atom Cycles en el barrio de Matta Sur, cerca de Santiago.

En 2016 se mudaron a México mientras trabajaban la bicicleta de un alemán, sí, sus bicis son tan chidas que se han ido a varios países. Aunque Dulce cuenta con una impresionante experiencia como ciclista y en la construcción de las bicis, aún se enfrenta a comentarios machistas: “El ciclismo es un nicho para hombres, algunos clientes o proveedores simplemente piden hablar con el ingeniero”.

Esto no la detiene, sino que la impulsa a seguir haciendo lo que ama. “Somos buenas para muchas cosas, tenemos habilidades únicas y aplicables aquí. Sí hay lugar para las mujeres en el ciclismo, en la bicimecánica y en los talleres”.

Atom Cycles terminó de despegar cuando Dulce y Wlad aterrizaron en territorio chilango, y desde entonces su amor por la mecánica, el acompañamiento y la cultura ciclista ha ido en crescendo.

Dónde: Camino Real Mz. 75b, Lote 39, Hacienda Ojo de Agua Tecámac, Estado de México.

Horario: Lun-Vie 12-20 h, si necesitas otro horario puedes agendar con ellos.

Facebook

Instagram

Teléfono: 5559386391

Este directorio de talleres de bici atendidos por mujeres te ayudará a adentrarte más a la cultura ciclista y movilidad segura. Antes de irte no olvides echarle un ojo a este manual para andar en bici bajo la lluvia.