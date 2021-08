¿Changarro de moda sustentable? Solo necesitas mucha constancia, espíritu explorador y estos tips para vender ropa de segunda mano.

¿Estás pensando en iniciar un bazar de ropa second hand? Tranqui, te tenemos cubierto. Sabemos que comenzar un nuevo proyecto es complicado y retador, requiere mucha paciencia para hacerlo marchar. Aunque sea una tienda en línea, la chamba es enorme, eso sí, la satisfacción de ver crecer ese emprendimiento es incomparable. Te contamos cómo vender ropa de segunda mano.

Mira aquí: 6 tianguis de muebles para tunear tu depa

Para que te animes a dar el gran paso, te armamos esta guía con ayuda de la diseñadora y empresaria Viri Days, una de las fundadoras de @days_mx y @taiyo.mx. ¿Por qué platicamos con ella? Porque a lo largo de su vida ha comenzado varios negocios de venta, además, en plena pandemia logró consolidar la tienda Days MX como un distribuidor de playeras por mayoreo. No tengas miedo al éxito, mejor checa estas recomendaciones para abrir tu tiendita.

Foto: Juan Carlos Velázquez/Chilango

El changarro

Lo primero es definir aspectos básicos de tu marca, el nombre, identidad gráfica y la personalidad. Piensa a quiénes quieres llegar y cómo les hablarías, de ahí puedes comenzar a desarrollar estos puntos. Un acierto de Days MX es que se convirtió en una marca amiga de sus seguidores. ¿Pero cómo lo hizo? Sencillo, se suben a tendencias, comparten un par de cosas personales y muestran el lado humano de la marca; esto genera confianza y aumenta la interacción. Anótale bien, estos tips valen oro.

Ahora, elige si venderás por Instagram o por Facebook. “Yo te recomiendo que al inicio vendas por los dos, tienes más posibilidad de vender si tienes dos canales de distribución. En este punto quieres darte a conocer, es mejor abarcar más mercado y ya después eliges qué te conviene más”, dice Viri.

Si sólo quieres manejar un canal, ahí te van las especificaciones de cada uno: Instagram es muy visual, para este medio necesitas fotos bonitas para mantener tu feed instagrameable y, como dirían los chavos, aesthetic. Para Facebook no necesitas una producción muy pro, con fotos de buena resolución la armas. En FB puedes hacer tu propia tienda o unirte a los grupos de segunda mano y publicar tus productos. Ojo, si vas a vender ropa de segunda mano busca grupos donde la gente pida estos productos, no vas a publicar tu bazar en “Grupo donde fingimos ser señores con acceso a internet”.

Para arrancar

Una vez que te hayas decidido a abrir tu bazar de ropa de segunda mano necesitarás… ¡ropa de segunda mano! Quizás lo más obvio sería comprar en la paca, sin embargo, es mejor iniciar con prendas propias o de tus hermanes. “Days MX comenzó porque me iba a mudar y no cabía en el nuevo departamento, así que comencé a sacar ropa y zapatos en buen estado para vender. Esta es una gran forma de iniciar tu tienda, ya que no necesitarás la inversión inicial. Siempre tenemos algo en el clóset, así que busca algunas prenditas que sean especiales y únicas”, dice Viri.

También lee: Cómo y dónde elegir la mejor ropa de paca en la CDMX

Por otro lado, tu primera tanda de producto no tiene que ser enorme, concéntrate en la calidad y no en la cantidad. Elige 10 prendas que resalten, olvídate de los básicos, lo que necesitas es algo que atrape a tus clientes potenciales. Busca entre las cosas que ya no uses algunos vestidos, blazers, chamarras o bolsas en perfecto estado y que sean atractivas para la chaviza, así llegarán a tu perfil y quedarán enganchados.

Foto: Larissa Gil/Chilango

Curaduría de paca

Si de plano no consigues 10 prenditas en tu clóset, tendrás que ir a surtirte a la paca. Generalmente las nenis con bazares de ropa son clientes frecuentes de los tianguis y ya los tienen bien estudiados.

Según Viri, otro de los tips para vender ropa de segunda mano consiste en ir una y otra vez, calar el terreno y decidir si tiene potencial, platicar con los paqueros y conocer el tipo de producto que maneja cada uno. “Sé tu primer cliente, comienza a buscar pacas que tengan cosas chidas que comprarías para ti”. También ten en cuenta siempre la relación precio-calidad para definir si vale la pena la inversión.

Por otro lado, elige qué tipo de bazar vas a tener, “Hay nenis que venden marcas y productos más exclusivos, compran en pacas caras y pueden dar la ropa arriba de los $250 pesos. Otras prefieren apostarle a la cantidad, o sea, el volumen de venta; se van a la paca más barata y ofrecen sus productos a costos bajos, toma en cuenta que esto implica destinar más tiempo en arreglar esta cantidad de ropa”. Ya lo sabes, lo primero es conceptualizar tu tienda y decidir estos aspectos, ya después viene la talacha.

Foto: Larissa Gil/Chilango

Shopping de la merch

Para definir cada cuando comprar prendas para tu bazar, tienes que decidir la frecuencia con la que publicarás en tu tiendita. Pero vámonos con lo básico, la recomendación de Days MX es “Súrtete semanalmente y ve temprano a la paca para encontrar más productos cool. Por lo general las actualizaciones son dos veces a la semana, así que considera comprar alrededor de veinte prenditas”. Claro, al final la última palabra la tienes tú, pero con esto te puedes dar una idea.

Independientemente del estilo de tu bazar, necesitas estar en tendencia para mover rápido tu merch, un pro tip de la experta es investigar qué está de moda. Date un clavado en redes sociales y en las tiendas, observa qué se está usando. Recuerda que las modas regresan, así que seguramente hallarás algo en tendencia —como los mom jeans—, en la paca.

Preproducción

Este es un paso muy importante que requiere atención, ya que le darás tratamiento a las piezas que vas a vender. No olvides que entre más cuides y procures a tus compradores, hay mayor chance de convertirlos en clientes leales. “Lava las prendas con mucho cuidado, asegúrate de que queden impecables. Si requieren planchado, dáselo, si necesitan una manita de gato como coser un botón o un ojal, hazlo”.

Te recomendamos: 5 tianguis sustentables en la CDMX

Lo siguiente es conocer bien la prendita, cuál es la tela y sus medidas. Viri sostiene firmemente que “La cinta métrica es tu mejor aliada”. No sólo des la talla, mejor mide cada parte con precisión, eso sí, también tendrás que aprender un par de tecnicismos del patronaje de la ropa: tiro, pretina, solapa… necesitas estar preparado porque la gente sí pregunta todo esto.

Foto: Larissa Gil/Chilango

El último paso tras enchular las prenditas es la foto de producto. Consigue una cámara con buena resolución, no importa que sea de un celular, y comienza a sacar las fotos con fondos neutros. Usa las aplicaciones de edición gratuitas como Snapseed, PicsArt o hasta Lightroom Express para una tuneadita extra. Tu foto debe ir acompañada con una descripción detallada del producto, agrega las medidas y cualquier aspecto que pueda interesar a tus seguidores.

Entregas y envíos

Como parte de la logística para vender ropa de segunda mano, resulta indispensable definir cómo entregarás los paquetes a tus clientes. Para reducir costos puedes fijar un día entregas, pero también vas a necesitar realizar envíos. “Nosotras enviamos por Correos de México y no hemos tenido problemas, eso sí, con la pandemia se tardaban las entregas. Para protegernos de los clientes preguntones les decimos que los envíos tardas entre 7 y 20 días hábiles”. Respecto a este tema, aquí te va otro pro tip, monitorea el servicio de las oficinas de Correos de México, ya que algunas son más veloces con sus envíos.

Regresando con las entregas, desafortunadamente la inseguridad es un tema importante a considerar a la hora de establecerlas. “Procura elegir lugares conocidos donde te sientas cómoda, también que estén cerca de tu casa o que sean céntricos. Otra cosa es que tú tomes por completo el control de estas. Tú pones el lugar de la entrega, aquí tu seguridad es primero”, ya escucharon a Viri, chilangos, la seguridad ante todo. Otros puntos a considerar son:

Elegir lugares públicos y concurridos, como metro Chabacano.

Definir un horario tempranero pero con movimiento.

Ve acompañada a las entregas, que tu hermana/o, amic o novia/o te acompañe.

Pide una referencia de quién va a recoger el paquete, cómo se llama, cómo es, cómo va vestido.

Mantente bien comunicada/o en todo momento.

“¿De a cómo?”

Ya llegó lo mero bueno. El desglose de costos para sacar tu precio de venta no son tan aterradores como parecen, nomás ponte al tiro con incluir todos tus gastos, ya que debes sumarlos todos para no tener pequeñas fugas de dinero. “Ten en mente que esto es un negocio de verdad. Agrega lo que gastas en traslados, el packaging, el agua y productos de limpieza que utilices, la electricidad y hasta la plancha, también tu tiempo. ¡Ayñ! No olvidemos cinta adhesiva y canela, las cajas para los envíos y otros enseres”.

Quizá te interese: Los Mexican Pickers: juguetes de segunda mano como nuevos

Como los papás tienen infinita sabiduría, Viri nos comparte una recomendación que le dio el suyo “Los primeros meses no recibía ningún sueldo, todo se quedaba en Days MX o en los gastos. Mi papá nos dijo que así no era un negocio, que necesitábamos fijarnos un sueldo aunque fuera chiquito y agregarlo a los costos, así puedes controlar mejor los ingresos, remunerar tu trabajo y tener un porcentaje fijo para reinversión”.

Tu barrio te respalda

Con todos estos pasos estás lista/o para vender ropa de segunda mano y abrir tu tiendita, neni ¡Yay! Pero aún no cantaremos victoria, ya que falta posicionarla. En un inicio no serás conocido por nadie, puesto que es una tienda nueva, así que vas a necesitar todo el respaldo de tu barrio —a.k.a. tu familia y amigos—. “Al inicio vas a tener un like. Nadie nos comentaba, obligábamos a nuestros novios y familia a interactuar en todas las publicaciones de Days MX, Ni se diga de las ventas, vendíamos muy poco y no creíamos que se podía vivir de esto”.

La paciencia y perseverancia es muy importante, también la constancia, así que procura postear frecuentemente, mantén al tanto a tus seguidores de lo que ocurre con tu bazar. “Muestra el lado humano, incluso si es para decirles que la vacuna te pegó duro y vas a posponer la actualización. Estas interacciones crean empatía”. Tú sin miedo a nada, bebé, muéstrate real.

Recuerda creer en ti y en tu proyecto, “Que no te detenga el qué dirán. No te sientas menos porque eres abogada/o y tienes una tiendita neni, nadie tiene injerencia en tus decisiones. Tienes que creértela o no va a funcionar, habla de tu proyecto hasta el cansancio. Fake it ‘til you make it,”, añade Viri. Tu red de apoyo es crucial para dar a conocer tu bazar de second hand, que no te de pena pedirles likes y reposts para posicionar tu red.

Checa esto: Conoce a la tiktoker experta en tianguis chilangos

Ahora sí, con estas recomendaciones puedes aventarte con Tokio para vender ropa de segunda mano. Que el miedo al fracaso no te detenga, el que quien no arriesga, no gana. ¡Arre!