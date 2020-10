La inmensidad de los mercados sobre ruedas se abre paso en este recorrido inédito. Te traemos cuatro tianguis de chácharas en la CDMX

Ya sea por sus dimensiones o por lo sui generis de lo que ofrecen, algunos tianguis de chácharas en la Ciudad de México son excelentes para el chilango aventurero o el cazador experimentado de hallazgos.

Más allá del tianguis de la Lagunilla, referente obligado de antigüedades, aquí te presentamos cuatro lugares que debes conocer. Además te rolamos unos tips para que te lleves la mejor merca.

Guía de tianguis de chácharas en la CDMX

La inacabable oferta de chácharas en estos tianguis te va a dejar de a seis, pero calma, te llevamos de la mano para que conozcas y te hagas de un par de estrategias antes de lanzarte a la aventura.

San Felipe de Jesús: un mar que se antoja inabarcable

“Vamos al tianguis de la ‘Sanfe’” es un exhorto que se dice fácil; sin embargo plantea un desafío que no debemos tomar a la ligera.

Aquel que lo acepte, deberá estar consciente de lo que implica un recorrido en sus cientos de puestos y tenderetes. Este mercado sobre ruedas, uno de los más destacados de la CDMX, tiene fama de bravo e inmenso.

El historiador Jesús Francisco García Bustos habla de él y de su calidad de microcosmos: “este mercado-tianguis en su interior como en sus alrededores, es una especie de galaxia, con una gran cantidad y diversidad de componentes y de pequeñas manchas culturales únicas y muy diversas”.

Enclavado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, este tianguis tiene su columna vertebral en la avenida Villa de Ayala.

En siete kilómetros (comprendidos entre la Avenida Gran Canal y Avenida Valle Alto) se extiende el que es considerado por muchos como el mercado más grande de México y América Latina.

Si bien este trazo es su territorio principal, algunas calles aledañas han comenzado a dejarse inundar por la compra-venta, los cual extiende sus ya colosales dominios.

Aquí encuentras prácticamente todo: muebles, puertas de autos y otras autopartes, ropa nueva y usada, plantas, juguetes, comida deliciosa, tenis (originales y piratas) y, por supuesto, también chácharas.

Estas entrañables mercancías usadas representan verdaderos tesoros para la banda conocedora. La señora Gabriela García, por ejemplo, ha encontrado en la venta de antigüedades su principal nicho.

En su puesto lo mismo puedes encontrar un Mickey Mouse de los años treinta que artículos religiosos de enorme valor. Esta vez tiene en venta un cuadro que ostenta la figura de San Judas Tadeo y cuyo precio es de $30,000.

“Míralo, sin compromiso. El precio más que por el marco o por la antigüedad de la pintura, es por el material: está cubierto de hojas de oro”, asegura con amabilidad.

Cuando le intentas regatear, Gabriela es hueso duro de roer: “Ya es precio. Otros le suben a su mercancía un algo, yo a lo que voy: les doy el precio que es, mis clientes saben que yo soy así”.

Si estás buscando entrarle a la cháchara en este tianguis, hay que saber por dónde. Si ingresas por Avenida Gran Canal, lo primero que te vas a encontrar son las autopartes y las herramientas.

Hacia la parte central del tianguis encontrarás lo común de cualquier tianguis: ropa, artículos para el hogar, comida. Ya si lo tuyo es la chacharita (juguetes, antigüedades, cosas de uso), tienes que trasladarte al final del tianguis: en la parte que colinda con la Avenida Valle Alto.

Tip adicional: a diferencia de otros tianguis de cháchara, que son más tempraneros, aquí si llegas antes de las 9:00 h notarás que muchos puestos aún no se han instalado.

Las 10:00 es una excelente hora para llegar: encontrarás la mayoría de los puestos instalados y además no morirás de insolación. ¡Prepara el zapato cómodo y lánzate!

Dónde: Avenida Villa de Ayala, colonia San Felipe de Jesús.

Cuándo: Domingos a partir de las 9:00 h.

Tianguis de las Torres, Iztapalapa

Si eres chacharero de corazón, este tianguis ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, en el cruce del Eje 6 y Periférico, no se te puede escapar.

Para el no iniciado, este tianguis puede ser poco atractivo, porque hay que saberle al arte de la rebusca. Aquí la cháchara es justo como la definiría Guido Gómez de Silva en su Breve Diccionario de Mexicanismos: “cosa de poco valor, baratija”.

Si te dedicas a la reventa o al coleccionismo de artículos retro, este es uno de los lugares donde puedes surtirte. Al pie del puente peatonal del Eje 6, toparás muchos puestos de ropa de segunda mano.

Aquí la paca es bastante económica: desde 5 pesitos comienza la puja. Pero si tienes buen ojo, te puedes encontrar uno que otro tesoro de marcas reconocidas.

Después de los puestos de Francisca se encuentra la parte de las antigüedades: aquí podrás se ofertan cosas como patines retro, candelabros, esculturas, libros usados y artículos decorativos raros.

El tip aquí es llegar bien temprano si es que quieres llevarte lo mejor. Y cuando te decimos temprano nos referimos a las horas previas al amanecer: si llegas a las tres o cuatro de la mañana, verás varios puestos ya instalados y decenas de personas “lampareando”, es decir, en busca de una lamparita de mano.

Como es un tianguis que se pone temprano, también se retira antes del atardecer: apenas pasan las 4 de la tarde, los vendedores ya comienzan a levantar la mercancía.

Por cierto: aquí es el lugar perfecto para negociar precios, así que no olvides poner en práctica nuestro breve diccionario con frases para regatear. Seguro te llevas más de un tesoro, ya sea que quieras revender o sumarlo a tu colección.

Dónde: Eje 6 y Periférico, Iztapalapa.

Cuándo: Jueves, sábado y domingo a partir de las 3:00 h.

Un tianguis de altos vuelos: Bazar Ignacio Chávez/Jardín Pushkin

Si andas en busca de un lugar de antigüedades pero La Lagunilla te parece demasiado mainstream y quieres ampliar tus horizontes, este tianguis de chácharas en CDMX es un excelente lugar para conocer.

Aunque formalmente los comerciantes le llaman Bazar Ignacio Chávez (porque se encuentra en el Jardín doctor Ignacio Chávez), los visitantes lo conocen con varios nombres: el tianguis de Jardín Puhskin, el tianguis de La Roma (aunque en estricto sentido está en la Doctores) o el mercado de la Cuauhtémoc.

Esta diversidad de nombres se debe a que se encuentra en la zona limítrofe entre la colonia Roma y la colonia Doctores. A diferencia de los dos primeros tianguis que te presentamos (La Sanfe, Las Torres) este puede ser más accesible para los no tan aguerridos.

Por ejemplo, la ubicación facilita la llegada de los visitantes. Puedes bajarte en la estación de metrobús Jardín Pushkin o si traes coche, puedes dejarlo del lado de la Roma (por si estacionarlo en la Doctores te da cus-cus).

Aquí no hay que venir a rebuscar, otros ya lo han hecho por ti. ¿Cómo hace un chacharero para conseguir estas piezas tan chulas?

José Martín Sandoval tiene 11 años dedicándose a la venta de chácharas y está especializado en memorabilia de los años ochenta, nos cuenta.

“Yo era cliente de este bazar hasta que se me acabó el trabajo y tuve que buscar otra fuente de ingresos. Me acordé de que cuando venía a comprar veía cómo gente compraba casas de muñecas como de $8,000 y dije, ‘pues sí ha de ser negocio’, así que me aventé”, recuerda.

Fue un amigo el que le dio los secretos de cómo conseguir las mejores piezas: “Lo mejor que puedes hacer, además de ir a otros tianguis, es asistir a ventas de garaje.”

Ahí es donde se encuentra los chachareros experimentados encuentran las mejores cosas. Sandoval narra que cuando una persona muere, sus hijos o familiares le guardan respeto a sus pertenencias por uno o dos años, pero después se deshacen de las cosas.

“Es ahí donde tenemos que estar a las vivas. Como suele ser gente joven no saben de lo que se están deshaciendo. Es más, a veces botan la ropa así nada más, sin revisarla. Yo me he encontrado con dinero y joyas escondidas en las bolsas de sacos o pantalones que ya iban para la basura”.

A este bazar puedes venir sin miedo, de hecho es bastante fresón. Además no resulta pesado el recorrido, ya que su extensión es pequeña. Este tianguis queda al pelo para aquel que quiera conseguir antigüedades o iniciarse en la compra de artículos de época.

Dónde: Jardín Doctor Ignacio Chávez (Avenida Cuauhtémoc y Dr. Navarro), colonia Doctores.

Cuándo: Sábados y domingos, 10:00 a 17:00 h.

Tianguis El Salado

Cerramos este recorrido con otro lugar que no te puede faltar: el tianguis El Salado. Al igual que el tianguis de Las Torres, este lugar inicia labores antes de que salga el sol.

La vida de este mercado sobre ruedas se da en dos tandas: la primera inicia alrededor de las 3 de la mañana, donde, según dicen, llega mercancía “de Roberto” (robada, pues). En esta primera remesa cae de todo: perfumes, electrodomésticos y autopartes.

Si lo que buscas es la chacharita, tranquilamente puedes llegar alrededor de las 7 u 8 de la mañana. El metro queda a unos pasos, así que puedes trasladarte por solo 5 pesitos.

Si decides llegar por el metro Acatitla, lo primero que te encontrarás es una buena cantidad de ropa de paca de todos los precios y para todos los gustos.

Por las calle de Jesús Carrillo te encontrarás sobre todo ropa y tenis (originales y piratas) y sobre Octavio Paz, las autopartes.

Pero si los aperitivos no te interesan y quieres ir directo al grano, la recomendación es que camines por la avenida Zaragoza y entres por la calle de Oyameles.

A partir de ahí se abre el generoso universo de juguetes antiguos que seguro le darán un golpe de nostalgia a tu adultez: tarjetas coleccionables, tazos, hielocos, ositos Bimbo, Maguitos Sonrics y todas esas cosas con las que crecimos los niños ochenteros y noventeros.

En el tianguis El Salado la cosa es rebuscar: hay puestos donde la gente grita que todo se va de a 5 o 10 pesos.

Aunque el panorama luzca como toneladas interminables de basura (muñecos sin cabeza, juegos de mesa incompletos u ositos rotos), algunos puestos tienen piezas realmente insólitas, como botargas o consolas de videojuegos que creías extintos en la inmensidad del tiempo.

Al igual que en “la Sanfe” saca el calzado cómodo porque vas a caminar mucho. Pero si eres chacharero de husito colorado, amarás este paraíso que mezcla lo surreal, la nostalgia y lo inverosímil.

Dónde: Ermita Zaragoza (Metro Acatitla), Iztapalapa.

Cuándo: Miércoles, a partir de las 3:00 h.

Ve armando tu agenda para que no dejes de visitar estos tianguis de chácharas en la CDMX. Organiza tu lista de deseos y date la oportunidad de un Buen Fin fuera de serie.

Si vas a animarte a armar el rol, no olvides llevar tu cubrebocas y seguir todas las medidas sanitarias para reducir los riesgos de contagio.

