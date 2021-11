“Tacos Culeros. No están buenos, pero te quitan el hambre“, reza una lona de vinil que de inmediato se robó la atención de los transeúntes y luego de los internautas. Lo primero que uno se pregunta al leer un cartel como este es: “¿Qué lleva a alguien a bautizar su propio negocio con un adjetivo tan despectivo?”, y aún más importante: “¿De verdad esos tacos estarán tan culeros como presumen?“.



Como no hay persona más motivada que un gordo catador de tacos, me decidí a investigar donde se encontraban estos taquechis que se hicieron tan virales en redes sociales precisamente por lo peculiar de su toldo. Y así fue como llegué a Iztapalapa, una zona de la ciudad que se caracteriza por ser pícara y dicharachera.

Frente a la Unidad Habitacional Militar El Vergel me topé con el puestecito en cuestión. Aprovechando que era el último día de la vacunación, decidieron instalarse temporalmente aquí, aunque no es su ubicación habitual. Muy culeros, muy culeros; pero tenían varios comensales echándoles diente. Son precisamente varios brigadistas de la vacunación del Gobierno de la CDMX los que están saboreando estos taquechis.





En la parrilla se encuentra Daniel Amaro Castillo, de 32 años, quien no deja de palear y voltear la carne. A pesar del nombre que podría desalentar a cualquier, parece que más bien funciona como psicología inversa, porque no deja de llegar gente a echar el taco. Cuando le pregunto por qué decidió nombrar a su negocio así, ni tardo ni perezoso se suelta a contarme la historia:

Antes de tener mi propia taquería le ayudaba a uno de mis tíos en su taquería; él se dedicaba a vender puros de cecina. Un día me llevé una cacerola con suadero, que era especial para mí. No tardó en llegar un compa y me dijo: “¿qué tal el suaderito?, ¿me vendes uno?” y yo por no querer venderle el suadero, que era mío, le contesté: “nel, estos no los vendo, están culeros”. Cuál fue mi sorpresa cuando me contestó: “no importa, échame tres”. Y ni modo, tuve que venderle de mi comida. Y luego ya cada que pasaba ese cliente me preguntaba: “¿ahora no traes de los culeros?”. Se me hizo cotorro y de ahí agarré el nombre.