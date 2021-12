¿Te terminaste tu aguinaldo? No te preocupes, acá te dejamos unas ideas de regalos que puedes hacer manualmente sin gastar tanto.

No necesitas gastar una lanota para lucirte con un detalle esta Navidad, puedes ponerte creativo y hacer algo muy chido con tus manitas. De hecho, este tipo de regalos son muy apreciados ya que involucran tiempo, dedicación e imaginación. Si andas buscando ideas de regalos hechos manualmente te tenemos un breve conteo con 7 opciones buenas, bonitas y baratas. Para el señor de las plantas, para tu amigo glotón… hasta un detalle elegante para tu amiga fresona. Ponte trucha y arma estas ideas de regalitos navideños para tus personas especiales.

Regalos para hacer manualmente sin gastar tanto

Maceta flotante

¿Bote de McCormick o maceta ecofriendly-upcycling-pet friendly? Ni las tiendas carísimas de la Condesa tienen un detalle tan amigable con el ambiente como este.

¿Cómo está eso? Lo único que necesitas es conseguir una madeja de cordón de yute que vaya con el tamaño del bote que vayas a utilizar —ojo, no tiene que ser forzosamente de mayonesa, de hecho puedes jugar con la forma y tamaño de distintos frascos—. Más sencillo no se puede, oigan. Si te pareció muy simple y quieres ponerle un plus, consigue una suculenta para esta especial maceta.

Lámpara de bambú

Se escucha caro, pero por menos de lo que imaginas podrás hacer este elegante y sencillo regalo.

¿Cómo está eso? Primero a conseguir un exacto o cutter, un panel de palitos de bambú —tip ahorrador: si no lo compras en la tienda de manualidades puedes utilizar un tapete para hacer sushi—, palos de madera y cordón de yute. Esta lámpara funciona para focos que cuelgan del techo, de no tener esa instalación tendrás que hacer varios cambios.

Lámpara de escritorio

Si la lámpara de techo te pareció muy complicada prueba esta lámpara de escritorio, con menos de 5 materiales podrás hacer este coqueto detalle para decorar el hogar.

¿Cómo está eso? Para esta lámpara necesitas los mismos materiales, palitos de madera, un panel de bambú y una base redonda de madera. No te agobies, todo esto lo venden en tiendas para manualidades del Centro o en la famosa cadena con nombre de ratón. Además, necesitarás una serie led que funciona con pilas.

Jabón con flores secas y cuarzos

Andamos muy místicas y no podemos ocultarlo, así que este jabón para manos intencionado y con detalles brujiles nos encanta.

¿Cómo está eso? Lo más complicado de conseguir es la base para jabón y los aceites esenciales para que huela rico, lánzate a Farmacia Paris para encontrar estos productos. Además de esto vas a necesitar un molde de silicona, cuarzos y otras florecitas secas para tu jabón. Ahora sí, derrite bien tu base para jabón e incorpora la esencia y las decoraciones que llevará. Este regalo dice “lávate las manos durante 20 segundos”.

Veladora con chochitos

Las velas están de súper moda en este momento y por eso pueden estar algo cariñosas, así que checa esta vela que puedes dar como un regalo manualmente hecho con chácharas que venden en el Centro.

¿Cómo está eso? Para este sencillo regalo necesitas conseguir un vaso de cristal, una vela de cera del color que prefieras y perlitas para decorar el vaso —de venta en mercerías—. Lo primero que vas a hacer es destruir la vela cuidando no destruir el pabilo, la cera la vas a fundir a baño maría o en el microondas. Por otro lado, vas a pegar las perlitas a las paredes del vaso cuidando no dejar espacios. Lo último es colocar el pabilo, verter la cera derretida y ya está listo para regalar.

Frascos para hornear galletas

La verdad es que somos bien golosos, por eso este tipo de regalos nos hacen mucha ilusión. Una idea muy chida es hacer un frasco con los ingredientes necesarios para hacer galletas.

¿Cómo está eso? Lo primero que necesitas es conseguir una receta chida para hacer galletas de chispas de chocolate, conseguir los ingredientes y un frasco transparente de cristal. La idea es que peses los ingredientes por separado —harina, azúcar, polvo para hornear, chispas de chocolate, lunetas— y los coloques por capas en el frasco con cuidado. Por último escribe la receta de galletas en una hoja, apuntando los ingredientes que faltan —huevo y mantequilla— y el procedimiento detallado; decora el frasco con un listón o estampas y ¡listo!

Chocolate caliente en un reno

Siguiendo la misma línea golosa y monchosa, ¿qué tal un regalito para hacerte un chocolate caliente la mañana de Navidad? Eso sí, con una decoración muy navideña.

¿Cómo está eso? Aquí necesitas comprar el chocolate o cacao, malvaviscos miniatura, chispas de chocolate o caramelos de menta para preparar la bebida; también necesitarás una bolsita triangular para colocar los ingredientes. Una vez que termines, decora el empaque con la carita del reno, para las orejas puedes utilizar pretzels y un pompón rojo para la nariz de Rodolfo.

¿Qué tal te quedaron estas ideas para hacer regalos manualmente? ¡Esperamos que te hagan un paro si ya te terminaste ese aguinaldo! Si tal vez piensas agasajar a tu familia con unos sabrosos postres sencillos de preparar, date una vuelta por acá.

¡Desde Chilango, felices fiestas!