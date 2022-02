La CDMX tiene muchas cosas por ofrecer, para todos los gustos y todas las carteras, así que chécate estos planes de febrero y marzo.

Desde correr un maratón, exposiciones y hasta los conciertos que no te puedes perder, son parte de los 30 planes en la CDMX durante febrero y marzo que armamos para ti.

La segunda mitad de febrero y principios de marzo tiene planes buenísimos en la CDMX

Rodada nocturna en Chapultepec

Prepara tu bici porque el 16 de febrero habrá una rodada nocturna por Chapultepec. El punto de reunión es el Kiosco del Pueblo y el cupo es limitado a 40 personas. Sumarte a la rodada no tiene costo, pero es importante que te registres previamente. Puedes hacerlo dando clic aquí. Este evento es ideal si quieres hacer nuevos amigos ciclistas y disfrutar la CDMX de noche.

Fecha: Miércoles 16 de Febrero

Lugar de inicio de rodada: Kiosco del Pueblo

#Agenda Rodada ciclista 🚴‍♀️🚴 te esperamos el próximo miércoles 16 de febrero a las 19 horas.

¡Realiza tu registro y acompáñanos!



Regístrate 👉https://t.co/ZbUzFebdfE pic.twitter.com/KhFhLhiT4f — Bosque De Chapultepec (@ChapultepecCDMX) February 11, 2022

La Condesa en su Palacio

La Condesa en su palacio es una visita teatralizada dentro del Museo de la Ciudad de México. Este lugar solía ser el hogar de Maria Velasco de Ibarra, la primera condesa de Santiago Calimaya. Es ella quién cobra vida para contarte la historia de su familia y la época. La entrada no tiene costo. Asegúrate de llegar temprano para alcanzar lugar.

Fecha: Domingo 13 Y Domingo 20 de Febrero

Lugar: Museo de la Ciudad de México

🎭¡Hoy #DomingoDeMuseos tienes una cita con La condesa en su palacio! No te lo puedes perde.



Asiste a la visita guiada teatralizada, impartida por Nelly López de Aquino quien interpreta a María de Velasco e Ibarra, la primera condesa de Santiago de Calimaya.



📅13 hrs. pic.twitter.com/v4FgoJRtor — Museo de la Ciudad de México (@MuseoCiudadMX) February 13, 2022

Ángela Aguilar

Ángela Aguilar va a estar en la Arena Ciudad de México el 18 de febrero. Este evento es el inicio de su tour por el país. Esta es la primera vez que la artista se presenta luego del aislamiento por la pandemia de Covid-19. El show promete nuevas canciones y un espectáculo de regional mexicano completamente nuevo.

Fecha: Viernes 18 de Febrero

Lugar: Arena Ciudad de México

Paseos Históricos “De un Encaje de Cantera a un Palacio de Cristal”

En esta visita guiada podrás conocer más sobre el patrimonio cultural que esconde el templo de San Cosme y el Museo Universitario del Chopo. En el recorrido aprenderás de la historia, los personajes importantes y las leyendas relacionadas con estos lugares. La actividad no tiene costo.

Fecha: Domingo 20 de Febrero

Lugar: Ribera de San Cosme y Jaime Torres

Conoce más detalles aquí

Ofrenda A Nuestros Antepasados

Si no has ido a ver la ofrenda del Museo Dolores Olmedo, esta es tu última oportunidad. El altar que hace homenaje a los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán seguirá desplegado hasta el 28 de febrero. La entrada es de 55 pesos por persona y lo puedes ver dentro de las instalaciones del Parque Urbano Azatlán. Compra tus boletos dando clic aquí.

Fecha: Hasta 28 de Febrero 2022 de Martes a Domingo

Lugar: Aztlán Parque Urbano

Alejandro Fernández

Si hay oportunidad de ver a Alejandro Fernández, pues no hay que desperdiciarla. El potrillo estará presentándose en el Auditorio Nacional el 17 y 18 de febrero. Si se te olvidó comprar el regalo de San Valentín de tu [email protected], esta es una gran forma de remediar el error.

Fecha: Jueves 17 y Viernes 18 de Febrero

Lugar: Auditorio Nacional

Tenochtitlán y Tlatelolco a 500 Años de su Caída

Para conmemorar estos hechos que marcaron la historia de nuestra cultura, el Museo del Templo Mayor ha puesto una exposición especial que profundiza en el tema. Además, hay un ciclo de conferencias presenciales y en línea en la que historiadores comparten lo que saben del tema. La entrada por persona es de 80 pesos. Por su parte, las conferencias virtuales son gratuitas y puedes verlas desde cualquiera de sus redes sociales. Un excelente plan en la cdmx para armar con tus amigues en febrero y marzo.

Fecha: Hasta 19 de Marzo 2022 de Martes, Miércoles, Viernes, Sábados y Domingos

Lugar: Museo del Templo Mayor

Mano de Obra

Esta exposición en el Museo Nacional de la Estampa rinde homenaje a la evolución de los oficios relacionados con la mano de obra en México, nos muestra la importancia del trabajo de artesanos, campesinos y todos los otros oficios que de manera manual le dan vida a su labor. La expo cuenta con más de 270 piezas hechas por alrededor de 180 artistas. El precio de entrada es de 55 pesos por persona.

Fecha: Hasta 31 de Marzo de Martes a Domingo

Lugar: Museo Nacional de la Estampa

Caifanes

Caifanes se estará presentando en el Palacio de los Deportes para el 19 de febrero. Ir a esta banda leyenda en la música mexicana, es una buena forma de calentar motores para el Vive Latino. Si quieres comprar boletos, solo tienes que dar clic aquí.

Fecha: Sábado 19 de Febrero

Lugar: Palacio de los Deportes

Clases de Tango en el Museo de la Ciudad de México

❤️¡Se acerca el día del amor y la amistad, sorprende a tu persona favorita con la inscripción al taller de tango!💃🏻



Esta actividad se llevará a cabo todos los sábados de febrero.



Principiantes 12 hrs

Intermedios 14 hrs



Regístrate al correo [email protected]



🗓12 de feb. pic.twitter.com/3FoOKBlZTu — Museo de la Ciudad de México (@MuseoCiudadMX) February 11, 2022

Una gran actividad para realizar en pareja, es aprender a bailar juntos un nuevo estilo. El Museo de la Ciudad de México está ofreciendo clases de tango gratis todos los fines de semana de febrero. Para la actividad hay cupo limitado, así que te sugerimos mandar un mail a [email protected] para apartar tu lugar.

Fecha: 19 y 26 de febrero

Lugar: Museo de la Ciudad de México

Territorios Líquidos

Esta exposición deja a la vista el ciclo artístico por el que pasó Magali Ávila durante su confinamiento por la pandemia de COVID-19. En total son 12 esculturas, un cortometraje y cinco piezas en óleo que profundizan en esos momentos de soledad en los que la artista encontró la inspiración para fluir y crear. El costo de entrada es de 55 pesos por persona. Otro de los planes en la CDMX de febrero y marzo que no te puedes perder.

Fecha: Exposición disponible hasta marzo 2022 de Martes a Domingo.

Lugar: Museo de la Ciudad de México

Buenas exposiciones son parte de los planes en CDMX de febrero y marzo

Arte Neerlandés en la Colección del MNSC

Si quieres conocer un poco más sobre el origen y evolución del arte neerlandés, esta exposición te viene muy bien. Dentro del acervo encontrarás pinturas, esculturas y literatura dividida por regiones y época, lo que te dará una visión completa de la huella histórica que dejaron los Países Bajos en el arte.

Fecha: Hasta el 24 de Abril 2022 de Martes a Domingo

Lugar: Museo Nacional de San Carlos

Carlos Monsiváis y Juan García Ponce, vasos Comunicantes en el Arte y la Literatura

En esta expo conocerás sobre el trabajo periodístico de dos grandes comunicadores en México. Es por medio de sus notas personales, sus colecciones de arte y sus publicaciones, que podrás conocer a fondo la vida y obra de Carlos Monsiváis y Juan García Ponce.La entrada es gratuita.

Fecha: Hasta el 24 de Abril 2022 de Miércoles a Lunes

Lugar: Museo Estanquillo

Tune Up City

Porque no todo es comer, beber y salir de fiesta tenemos este evento para ti. Tune Up City es un maratón de 5 y 10 kilómetros que se llevará a cabo sobre Paseo de la Reforma. Si te gusta correr, prepara tus tenis y no dudes en participar. Puedes hacerlo de manera presencial creando tu inscripción aquí, o corriendo de manera desde donde tú lo prefieras siguiendo en vivo la carrera virtual.

Fecha: Domingo 20 de Febrero

Lugar: Calzada Mahatma Gandhi esquina Paseo de la Reforma

Alegorías del Mal Gobierno

Esta muestra busca a través de diferentes fotografías, collages, imágenes intervenidas y pinturas, se pone al descubierto todo aquello que da forma a un mal gobierno. Desde temas como la corrupción, hasta favoritismos que dañan el capital social y por ende a las minorías en nuestros pueblos. El costo de entrada para esta exposición es de 55 pesos por persona. Si eres maestro o estudiante, entras gratis.

Fecha: Hasta el 22 de Mayo 2022 de Martes a Domingo

Lugar: Museo de Arte Carrillo Gil

Espiral para Sueños Compartidos

La artista Carolina Caycedo utilizó redes de pesca como lienzo para exponer el problema que existe con la contaminación de nuestros ríos y mares. Para ella la pesca representa una conexión humana con la naturaleza y una tradición ancestral que pueden sensibilizarnos sobre la importancia de cuidar el agua de nuestro planeta. Por medio de esta redes, Carolina nos lleva a la reflexión sobre el trabajo de los pescadores en el agua y nuestro rol como consumidores de turismo y productos marítimos.

Fecha: Hasta 26 de Junio de Miércoles a Domingo

Lugar: Museo del Chopo

Katsumi y el Dragón

Esta obra de teatro cuenta la historia de Katsumi, una niña que explora altamar sobre un barco de origami. En su trayecto conoce a un Dragón y juntos se aventuran a encontrar un sable especial para regresar el equilibrio al mundo. Es un buen espectáculo para ver en familia. Así los peques podrán conocer un poco más sobre las tradiciones y cultura japonesa.

Fecha: Sábado 19 y Domingo 20 de Febrero

Lugar: Teatro Benito Juárez

NT Live presenta: War Horse

Esta puesta en escena mezcla marionetas escaldas a tamaño real de caballos salvajes y música en vivo. Si bien puede entrar toda la familia, te recomendamos ir con mayores de 16 años pues el show dura alrededor de 3 horas y su narrativa es difícil de entender para los pequeños. El precio por persona es de 230 pesos y los asientos son numerados. Si quieres comprar boletos, da clic aquí.

Fecha: Domingo 20 de Febrero

Lugar: Lunario del Auditorio Nacional

Expo de papalotes en el Museo de Arte Popular

Esta muestra nace después del concurso anual de papalotes que hace el Museo de Arte Popular. En la expo se despliegan no solo a los ganadores, sino a todos los papalotes participantes en esta nueva convocatoria realizada a inicios de enero 2022. Así que el trabajo que verás de varios artistas y artesanos mexicanos, es completamente nuevo. Pon a volar tu imaginación, ve a ver papalotes y disfruta de un buen fin de semana en familia.

Fecha: Hasta marzo de 2022

Lugar: Museo de Arte Popular

Planes musicales en la CDMX, hay muchos en febrero y marzo

Vive Latino

El Vive Latino es un festival que al que todos los chilangos le tenemos mucho cariño. Se ha convertido en un evento de tradición para celebrar la música mexa sin límite alguno. Si aún no has comprado tus boletos, aún estás a tiempo de conseguirlos en fase dos. El cartel, como siempre, es una verdadera locura.

Fecha: 18 y 19 de marzo

Lugar: Foro Sol

Pedro y Tamara

Pedro un mal día encontró a la muerte. Luego de un largo diálogo con ella, logra convencerla de que no se lo lleve. Años más tarde, conoce a Tamara y queda completamente enamorado. Es esta pareja de tórtolos los que deciden idear un plan para enfrentar a la muerte cuanto regrese y así evitar que se lleve a Pedro. Esta historia teatral es contada por marionetas de papel que seguro tendrán muy entretenidos a los pequeños en la familia.

Japan Sense

Otro de los imperdibles planes en CDMX de febrero y marzo es Japan Sense. Por medio de proyecciones, música en vivo y esculturas de luz, Japan Sense es un recorrido por la cosmovisión japonesa. Asegúrate de llevar tu celular con la pila al tope, pues lo vas a necesitar para tomar las mejores selfies ambientadas en Japón. En el lugar también hay una zona de venta de productos típicos del país, así que lleva con dinero tu cartera. El costo por persona al evento es de 283 pesos. Aquí puedes comprar tu boleto.

Fecha: funciones diarias hasta el 28 de febrero

Lugar: Asociación México-Japonesa

Domingos de Jazz en Parque Lincon

Disfruta de la mejor música jazz al aire libre. La entrada general es de 335 pesos por persona con asiento numerado. Cada domingo hay un grupo de artistas diferentes, por lo que te recomendamos revisar la cartelera dando clic aquí. Este plan se disfruta con amigos o pareja, aunque sobra decir que jazz a la luz de la luna es una buen forma de seguir enamorando a esa persona especial.

Fecha: todos los domingos hasta el 4 de marzo

Lugar: Parque Lincon

La Casa de Papel: The experience

Esta experiencia te pondrá a robar dinero de la Casa de Moneda de España. Así como lo hacen tus personajes favoritos de la serie, tú tendrás que enfrentar a la policia, al ejercito y seguir al pie de la letra las indicaciones del Profesor. La duración de cada juego en el que le hace al ladrón es de 60 minutos. Luego, puedes pasar a tomar unas cervezas al bar ambientado, comprar souvenirs y tomarte fotos increíbles en los escenarios idénticos a los de la serie. El costo por persona es de 300 pesos. Dando clic aquí puedes hacer tu reserva.

Lugar: Casa Abierta Monte

Fecha: Hasta el 5 de marzo

Autorretrato con consciencia: Mujeres, género y feminismos

Esta exposición reúne la visión de diferentes fotógrafas del Fondo del Consejo Mexicano de Fotografía (por sus siglas, CMF) por medio de puros autorretratos. Cada una de estas imagenes se relaciona con lo que significa ser mujer, creer en la ideologia feminista y la desigualdad de género. A propósito del 8M, esta muestra vale la pena visitarla durante el mes de marzo para realmente hacer un reflexión sobre lo que conlleva ser mujer en México.

Fecha: hasta el 27 de marzo

Lugar: Centro de la Imagen

Gertrude

Gertrude es la reina de Dinamarca. Mujer de Estado, soberana, estratega, política y también imperfecta, apasionada, adicta. Conoce la fragilidad de este personaje en la puesta en escena de Gertrude, una obra de teatro que nos muestra desde otro ángulo lo que significa ser un mujer con poder en una sociedad machista y conservadora. El precio de entrada por persona es de 280 pesos.

Fecha: del 3 al 13 de marzo de 2022

Lugar: Teatro Sergio Magaña

Ópera Cantata David Penitente

Si nunca has visto a la ópera presentándose en el Palacio de Bellas Artes, esta es tu oportunidad. Este tipo de espectáculos vale la pena verlos aunque sea una vez en la vida pues los cantantes de ópera y las puestas en escena son indescriptibles. Te recomendamos ir con tu grupo de amigos, para después de la función ir a cenar para platicar del gran evento musical que acaban de ver. Los boletos van desde los 90 hasta los 400 pesos, dependiendo del lugar que elijas.

Fecha: 24 y 27 de febrero

Lugar: Palacio de Bellas Artes

Más planes en CDMX de febrero y marzo

Máquinas bióticas



Por medio de obras de arte que pretenden dar vida a un jardín polinizador, Máquinas Biónicas busca crear una reflexión alrededor de una humanidad menos binaria y más descentralizada. El foco principal de la expo es un hongo rojo, que crece en espacios impensables y es una muy buena alternativa de abono para otrs plantas. La entrada tiene un costo de 35 pesos. Si eres estudiante o maestro, tu entrada es gratis.

Fecha: Hasta el 25 de marzo

Lugar: Laboratorio de Arte Alameda

Universos Sonoros

En este programa se explora la comunicación humana a través de la música de compositores contemporáneos. El objetivo es conectarte a ti y a tus acompañantes con el lenguaje universal de las melodías y así seguir expandiendo el talento de nuestros tiempos. Universos Sonoros cuenta con todo un ciclo de conciertos, por lo que te recomendamos checar la cartelera aquí para elegir la mejor experiencia de acuerdo tus gustos musicales.

Lugar: Centro Nacional de las Artes

Fecha: Conciertos hasta el 20 de marzo

Corea, la tierra de la calma matutina

Esta exposición tiene el objetivo de dar a conocer los aspectos relevantes de la cultura coreana a través de sus manifestaciones artísticas, costumbres, creencias y valores tradicionales, los cuales están basados en la relación armónica del individuo con la comunidad y la naturaleza. La entrada a esta sala de exposición es gratis.

Fecha: hasta el septiembre de 2022

Lugar: Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Como verás, febrero y marzo tienes excelentes planes para armar en la CDMX, así que saca el cubrebocas y lánzate en familia, con amigues o tu ser amado.