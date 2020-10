¿Tienes ganas de una experiencia paranormal? Planea un recorrido (cuando sea seguro salir) para encontrarte con los fantasmas famosos de la CDMX.

La ciudad esconde muchos secretos tenebrosos que los amantes de lo escabroso agradecen. Aunque ahorita no debemos salir de casa te dejamos un mapa de los fantasmas famosos de la CDMX, además de la historia detrás de ellos. Planea un recorrido (a futuro) en estos puntos paranormales.

¡Buuu! Estos son los fantasmas famosos de la CDMX

La mujer con la vela en la Basílica de Guadalupe

Foto: Wikipedia

Si alguna vez has visitado la Basílica, muy seguramente has escuchado la leyenda de la mujer que carga una vela que nunca se apaga, no importa si truena, llueve o relampagueé. Además se cree que atraviesa paredes y reza, mientras lo hace se escuchan campanadas en el lugar sin que nadie las toque.

La emperatriz Carlota

Se dice que el espíritu de la emperatriz deambula por el Castillo de Chapultepec, lugar en el que vivió con su esposo Maximiliano. Los empleados del recinto dicen que su piano se toca solo por las noches y se escuchan sonidos de pisadas y puertas que se cierran y abren.Posiblemente su espíritu se quedó aquí ya que su deseo de reinar el país nunca se completó.

El Charro Negro de Lecumberri

Foto: máspormás

Otro de los fantasmas famosos de la CDMX es el famoso Charro Negro del Palacio de Lecumberri. En realidad en ese lugar se dice que se aparecen muchos entes por toda la gente que murió y sufrió ahí. Un espíritu muy peculiar es un hombre de elegante vestimenta negra que se pasea por los pasillos del ahora Archivo General de la Nación, acompañado de aterradores gritos, seguidos de lamentos escalofriantes.

La mujer del Zócalo

Foto: El Souvenir

Se dice que una mujer acompaña a los que caminan solos por el lugar a horas desiertas. Es amable, abierta y con una conversación casual; luego desaparece. Se dice que también hay espíritus de algunos aztecas que rondan las inmediaciones del Templo Mayor; en este sitio se fraguaron numerosos sacrificios.

La Planchada

Eulalia era un enfermera del Hospital Juárez a principios del siglo XX; cayó en depresión después de una decepción amorosa cuando un doctor que decía que se casaría con ella huyó de la ciudad para casarse con otra mujer. Eulalia eventualmente murió en el hospital.

Cuenta la leyenda que el espíritu de una enfermera con su uniforme limpísimo y planchado a la perfección se aparece para atender a los enfermos, quizá sea su forma de resarcir el daño que causó cuando dejó de atender en vida a sus pacientes. Lo escalofriante es que los testimonios de los que habrían recibido ayuda de la enfermera Eulalia son numerosos.

El ingeniero de la Posada del Sol

Se dice que la Posada del Sol está encantada y es que verdaderamente han ocurrido sucesos desafortunados desde sus inicios. Las lenguas cuentas que se aparece el espíritu del ingeniero Fernando Saldaña Galván, quien se ahorcó en las instalaciones, presuntamente por las deudas que la construcción del hotel le dejaron.

Otro fuerte rumor es que existe un segundo espíritu en la Posada del Sol, el de la hija pequeña de Saldaña. Incluso algunas personas han entrado a ponerle altares en la habitación 103, donde supuestamente habita.

Diversos espíritus en Tlatelolco

Foto: La tercera

La plaza de Tlatelolco ha sido históricamente un sitio sangriento. Ahí Cuauhtémoc perdió la batalla más emblemática contra Hernán Cortés: dio inicio a la tajante caída del imperio azteca. En este mismo sitio, la peor masacre de estudiantes perpetrada por el gobierno en 1968 devolvió el derramamiento de sangre al lugar: se cree que más de mil estudiantes perecieron esa noche.

Finalmente, en el temblor de 1985, uno de los principales edificios se derrumbó causando la muerte de los que estaban dentro. Así pues, es uno de los lugares más “sangrientos” en toda la ciudad. Se cuenta que por las noches es posible escuchar sonidos de niños jugando, pelotas que botan y el eco de sonidos de la masacre estudiantil.

El Velador del Metro

Foto: Centro Urbano

Obviamente el Metro de nuestra caótica urbe no podía quedar fuera de nuestra lista de espíritus. Esto es un chisme 100% (muy sabroso), se dice que la línea 2 del Metro tiene una estación secreta después de Cuatro Caminos, que es una línea directa al Zócalo.

Pues en esta estación secreta hay un velador que no ha cambiado en 50 años, además merodea por al estación “Toreo” predicando profecías. Se dice que las cámaras de seguridad lo han visto aventarse a la vías y volver a aparecer en el andén segundos después.

El Callejón del Aguacate

Foto: Pinterest

Se dice que un general de Lázaro Cárdenas asesinó brutalmente a un niño que se le acercó para pedirle dinero. En este callejón se cuenta que se escuchan los gemidos del espíritu del niño. Pero eso no es todo, pues se habla de pactos con el diablo y fantasmas con cadenas. Incluso hay quienes dicen que la estatua de la virgen en el Callejón del Aguacate llora sangre.

El Monje de la Conchita

Foto: Pueblos Mágicos de México

Se trata del espíritu de un monje que sale a “dar rondines” durante la noche; los curiosos que se dieron a la tarea de seguirle los pasos aseguran que sale y entra por lugares completamente sellados, pues después del temblor de septiembre el acceso se prohibió.

Estos son algunos de los fantasmas famosos de la CDMX, ¿te has topado con alguno?

