La peluquería de Gina es pionera en los cortes de pelo en el paradero del Metro Taxqueña. ¡Córtate el pelo con Gina por sólo 50 varitos!

¡El mundo del gusanito naranja tururú esconde muchos secretos! Y uno de los secretos mejor guardados en los alrededores del Metro Taxqueña es el corte de pelo por 50 varitos en la Peluquería de Gina. Ella fue la primera en institucionalizar el corte de pelo en este paradero. ¡Sí! Institucionalizar, porque su peluquería es todo un instituto en donde Gina está certificada con “las tijeras más rápidas del Metro de la CDMX“.

¿Te pondrías guapo con un corte de pelo de la mano mágica y veloz de Gina? La neta, yo sí, lo probé y no me arrepiento. Va calado y con 5 estrellas de excelente servicio, o más bien: ¿5 tijeras doradas? Además, este podría ser tu momento para honrar uno de los oficios más longevos: el del peluquero. ¡Peluquero chilango vale por dos!

Las tijeras más rápidas de todo el Paradero Sur

Ya tenía tiempo que quería raparme la mitad de la cabeza, pero estaba esperando a las tijeras indicadas. Así que en cuanto vi el letrero de “Cortes de Pelo” en el paradero del Metro Taxqueña, pensé “de aquí merengues soy“. La Peluquería de Gina es de esos lujos que están escondiditos, y solo quien anda a pata por esta ‘cedemex’ es capaz de desentrañar. ¡Fue fácil encontrarla! ¡Casi de forma natural! Dicen que los mejores secretos son los que están a la vista.

Desde que asomé la cabeza a su peluquería, Gina me saludó y me preguntó “¿Qué te vamos a hacer hoy?” –así de rápido me tuteó–. No tardé ni un minuto en decirle: ¡Rápame la mitad de la cabeza, Gina! Y así lo hizo. Confié de inmediato en ella porque también trae un corte similar, dice que por los calores ya prefiere traerlo así. También su voz me tranquilizó. Es cierto que las peluqueras tienen fama de terapeutas, se dedican a escucharte y a platicar contigo mientras te cortan la pela.

La máquina rasuradora sonaba fuerte en mi oído derecho mientras que con el izquierdo escuchaba todo lo que Gina me contaba:

Llevo 10 años cortando el pelo y 8 años con mi peluquería aquí en el Paradero del metro Taxqueña. Fui pionera en ofrecer cortes aquí y la primera en pensar algo diferente. Aprendí a cortarlo en un CETis y me especialicé después con diferentes cursos particulares. He ido añadiendo cosas a mi peluquería poco a poco.

Y sí, la verdad es que el cariño que le ha puesto a su local se mira en cada detalle. Estar en su peluquería es situarte entre espejos, una banca de madera destinada solo para los clientes, un cartel de esos de antes que ilustran diferentes cortes de cabello, ¡y hasta un calendario chino actual del Año del Tigre! ¡Además es estrambóticamente color rosa! Esta “pelu” es chiquita pero bonita, pues.

Hay mucha historia detrás de una peluqueada

Todos los días Gina se transporta desde el Metro Constitución hasta el Metro Taxqueña con un clarísimo objetivo en la mente: atender las cabezas de sus clientes y sus cabelleras. Además Gina tiene un sueño:

Sueño con tener algún día una estética en alguna colonia popular. Me gustaría que mucha mucha gente fuera a cortarse el pelo conmigo, que la afluencia fuera enorme. Aquí en mi peluquería yo no discrimino a ningún cliente, le corto el cabello a todos por igual: indigentes, ricos, pobres y personas con cualquier tipo de discapacidad. Siempre le doy preferencia a la gente que más lo necesita.

Un corte de pelo puede salvar a una persona de la situación en la que se encuentre, sea cual sea esa situación. “A veces regalo cortes si la gente lo necesita. O si veo a alguna mamá que trae a todos sus hijos, trato de cobrarle más barato, porque sé lo que es ser madre y lo que cuesta”, dice Gina, quien es madre soltera de dos niños y una niña.

Les gusta que su mamá corte el cabello. De aquí he sacado para pagar la carrera de uno, y mi otro hijo ya está a la mitad de la carrera de Derecho. Mi niña está en prepa. A todos los he sacado adelante con cortes de pelo.

Las tijeras de Gina son las más rápidas del metro Taxqueña, pero también son las más buena onda. Hay mucho corazón detrás de cada uno de sus cortes. Y como se dijo al prinicipio: ¡Peluquero chilango vale por dos! ¿Qué mejor que ayudar a salvar a este oficio chilango y que además de todo sea tan bara?

GPS a la Peluquería de Gina

¡No hay pierde! De hecho si estás un poco norteado en el paradero del Metro Taxqueña sólo pregunta por la Peluquería de Gina, la que está saliendo de los baños del paradero hacia la derecha. ¡Seguro llegas! ¡Todos ahí la topan! Donde encuentres un letrero que diga “Cortes de pelo: 50 pesos”, ¡ahí es! ¡Llegaste!

Dónde: Paradero Sur del Metro Taxqueña (por donde entran los camiones sobre Av. Cerro de Jesús).

Cuándo: Todos los días (excepto Martes) de 12:00 a 9:00 PM.

Cuánto: Corte de pelo para hombre en 50 pesos; barba y bigote por 60 pesos; corte para mujer en 60 pesos (no importa el largo). El retoque de corte está en 30 pesos en tu siguiente visita (15 o 20 días después del primer corte).

Otros servicios: Depilación y planchado de cejas por 60 pesos.

Para agendar un servicio especial te dejamos su número de WhatsApp: 56 3049 1818

